Місяць тому в селищі Середнє презентували модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб. А днями тут відзначили нову радісну подію — відкриття інформаційного простору.

Діти з матерями, які приїхали зі сходу й півдня України, перебувають під опікою дитячого центру «Ковчег Миру». Він розпочав діяльність у Маріуполі ще 2021 року. Засновники Оксана і Володимир Завадські, які в рідному місті на Донеччині опікувалися дітьми з малозабезпечених або неблагополучних сімей, продовжують цю місію.

На Закарпаття дитячий центр переїхав під час російсько-української війни, торік восени. Будинок і земельну ділянку надала в безоплатне користування центру Мукачівська дієцезія Римсько-католицької церкви; вона ж допомагає в облаштуванні й забезпеченні його речами повсякденного користування. Коштом благодійного фонду «Карітас Чеської Республіки» тут збудовано модульне містечко, яке облаштовано за кошти уряду Словаччини, місцевих неурядових організацій «Християнська служба порятунку», «Закарпаття без сиріт», «Карітас Святого Мартина».

Частина дітей перебуває в центрі разом з батьками, але є й такі, батьки яких загинули на російсько-українській війні. Для таких опікунами стали засновники «Ковчега Миру» подружжя Завадських. Під їхнє опікунство оформлено і тих, чиї рідні не змогли виїхати з окупованих територій.

Серед мешканців дитячого центру —18-річна Галина, опікунка двох своїх молодших сестричок. Їхня мама не змогла виїхати з Маріуполя через недугу, однак і сестричкам, і собі Галина дає раду.

Цього разу в центрі особлива святкова атмосфера. Його «Інформаційний простір» збагатився сучасною оргтехнікою та меблями. У межах проєкту «Шлях до безпеки та послуг, транспортне забезпечення і підтримка колективних центрів» їх придбала громадська організація «Гуманітарна місія «Проліска».

«Допомога електронними пристроями, столами й кріслами, призначеними для внутрішньо переміщених осіб, — одна з цілей нашого проєкту. Ми придбали 20 планшетів, принтер, столи і крісла, витративши майже 300 тисяч гривень», — розповів регіональний координатор Гуманітарної місії «Проліска» Євгеній Таблер.

Тримаючи новенький планшет, 13-річний Роман Соколов зізнався, що вперше в житті отримав такий сучасний пристрій. Каже, що користуватиметься ним не лише для перегляду відео та ігор, а й для зв’язку з рідними, а з початком вересня — для навчання в школі.

А ось Поліна Давиденко взялась освоювати подаровану центрові швейну машинку. Дівчина, яка захоплюється дизайном, показала десятки ескізів моделей одягу, які сама розробила.

Про цю машинку розговорилися з Оксаною Завадською. «Вона багатофункціональна. Схожа була в мене в Маріуполі, але залишилася там, і її разом з усіма цінними речами, що зберігалися вдома, забрали та вивезли вороги, — розповідає Оксана. — На цій машинці можна не лише шити чи лагодити предмети одягу, а й вишивати, робити візерунки. Поліна — дуже талановита дівчина, і я впевнена, зможе втілити свою мрію — стати дизайнером».

У містечку для компактного проживання переселенців у Середньому нині мешкають 48 осіб, з яких 21 — діти здебільшого з Маріуполя, а також Сєверодонецька та Миколаєва. Користуватися сучасною оргтехнікою та виходити в інтернет можуть усі. Це дає змогу перебувати на постійному зв’язку з рідними та друзями. Не менш важливо, що завдяки отриманим технічним пристроям школярі зможуть бути дистанційно присутніми на уроках, не перериваючи контактів зі своїми навчальними закладами.

Загалом на Закарпатті нині понад 220 місць компактного проживання переселенців з міст і регіонів України, де тривають бойові дії або які перебувають під загрозою. Місцева влада разом з волонтерами за сприяння благодійників робить усе можливе, щоб внутрішньо переміщені особи відчували турботу про себе, мали належні умови для гідного життя.

Днями в модульному поселенні побували Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бочкаї та голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. Вони зазначили, що для нормального функціонування містечка потрібні додаткові приміщення: пральня, кухня, кімнати для зберігання речей та інструменту тощо. Йожеф Бочкаї повідомив, що спробує залучити для цих потреб кошти Угорщини.