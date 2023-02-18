Про те, що на Закарпатті готують переможців і призерів міжнародних і світових першостей із програмування, «Урядовий кур’єр» писав. Студенти Ужгородського національного університету вже двічі виходили у фінал першості світу. Сьогодні розповідаємо про підготовку висококласних спеціалістів цієї галузі.

Від шкільних олімпіад до всесвітніх

«У цій творчій лабораторії наші студенти готуються до всеукраїнських, міжнародних першостей із програмування, — сказав, відчиняючи двері одного із класів, професор, завідувач кафедри інформаційних управляючих систем та технологій УжНУ Олександр Міца. — Сюди студенти-олімпіадники мають вільний доступ у будь-який час. Тут вони сперечаються, розв’язують задачі».

Кімнату обладнано потужною цифровою технікою, яку допомогли придбати спонсори. На почесному місці — колекція кубків із конкурсів найвищого рівня.

Від завідувача кафедри дізнався, що УжНУ вийшов у лідери національного рейтингу підготовки фахівців IT-галузі: входить у п’ятірку найкращих з алгоритмічного (фундаментального) програмування, а цього року посів друге місце. На факультет інформаційних технологій 2021-го вступило 140 студентів, а торік було 180 першокурсників.

«Це підтверджує, що попит на таких фахівців зростає. Наша країна серед перших в IT. З’являтимуться нові спеціальності, які поєднуватимуть суміжні галузі», — зауважив Олександр Міца.

Здобувати знання та навички допомагають олімпіади і курси на базі університету, їхній рівень міжнародний. У місті Хуст на базі багатопрофільного ліцею №1 імені Івана Магули проходять всеукраїнські школи із програмування за сприяння провідного закарпатського вишу.

Торік УжНУ став співорганізатором міжнародних конкурсів студентських наукових робіт GlushkovCYBER. На один з конкурсів зареєструвалися 190 учасників з 80 навчальних закладів 10 країн. Друге місце в ньому виборов ужгородський студент Богдан Задорожний і отримав запрошення на стажування в Інституті обчислювальної математики Технічного університету Дрездена Андреаса Фішера.

Торік у грудні студенти кафедри, яку очолює Олександр Міца, виступили у півфіналі першості світу із програмування. У ньому 75 найкращих українських команд, які представляли 43 університети, позмагалися у вправності розв’язувати задачі. Ужгородський національний представляли відразу чотири команди. У підсумку в їхньому активі друге, п’яте, п’ятнадцяте та тридцять перше місця серед українських команд. Тепер, за словами Олександра Міци, є вагомі підстави сподіватися, що Міжнародна федерація з програмування внесе ужгородських призерів до переліку фіналістів і вони боротимуться за вищі нагороди світової першості.

«Якщо ці сподівання зійсняться, то втретє студенти УжНУ спеціальності «комп’ютерні науки» потраплять у фінал чемпіонату світу, — додає Олександр Міца. — До цього були у США та Китаї. Оскільки у змаганнях брали участь представники понад 100 найкращих університетів світу, вважаємо їхні місця у першій третині гарним показником».

Коли є добрий наставник

Випускники закарпатського вишу не залишаються без роботи. Під час останнього захисту магістерських робіт четверо студентів захищалися онлайн, бо на той час вже працювали за кордоном у провідних компаніях. Виїхали і працювали там ще до війни, тож отримали дозвіл захищатися на відстані.

«Привезіть мені вишиванку, — попросив один із них, Артур Сидоран, працюючи в Лос-Анджелесі. — Хочу відчувати себе українцем». Так розповіла мама, яка нещодавно провідала сина.

Постійні високі результати студентів факультету інформаційних технологій на змаганнях такого рівня свідчать, що Ужгородський університет належить до когорти найкращих вишів України, які готують IT-фахівців. Олександр Міца — не лише завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, автор понад 100 наукових публікацій, зовнішній член Угорської академії наук, а й голова журі IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики, організатор Міжнародної літньої школи з програмування в Ужгороді, тренер студентських команд.

Із ним працює Сергій Вапнічний. Учителюючи в ліцеї міста Старокостянтинів на Хмельниччині, він має досягнення в підготовці учасників усеукраїнських олімпіад. Тепер отримав запрошення до Ужгорода. Сергій Вапнічний — тренер команд-призерів всеукраїнських студентських і учнівських олімпіад, член журі Всеукраїнського турніру юних інформатиків, підготував більш як 50 призерів ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської олімпіади з програмування, переможців фінального етапу конкурсу МАН, міжнародних олімпіад.

Ці фахівці долучаються до організації змагань серед школярів під егідою Федерації олімпіадного програмування України. На цих змаганнях сформували юніорську та дівочу команди, які торік здобули друге і перше місця в Європі.

Насамкінець. «Український IT-простір насичений гарними освітніми ініціативами, серед яких «Прометеус». Ця платформа пропонує майже 300 курсів, серед яких можна обирати свій напрям, — прокоментував Олександр Міца. — Однак не вірте, що на курсах за пів року можна стати класним програмістом. Програмування потребує глибокого навчання, знань з математики та суміжних дисциплін. З ходу опанувати його не вдасться».