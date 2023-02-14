В уряді переконані, що проблем з її постачанням підприємствам та іншим споживачам не буде

Із перших чисел січня Україна перейшла на імпорт електричної енергії з Європи. Це один з інструментів зниження дефіциту генеруючих потужностей у вітчизняній енергосистемі, що виник внаслідок систематичних російських обстрілів енергооб’єктів із торішнього жовтня. Поки що залучають невеликі обсяги, однак Міненерго розраховує їх наростити. «Урядовий кур’єр» з’ясовує, які особливості постачання електрики, якими можуть бути ціни та які підприємства її імпортуватимуть.

Постанова гарантує

Нагадаємо, що розроблену в Міністерстві енергетики постанову «Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/2023 років в умовах правового режиму воєнного стану в Україні» Кабінету Міністрів ухвалив на засіданні 3 січня 2023 року. Цей документ передбачає впровадження додаткових гарантій для учасників ринку, які імпортують електроенергію із країн ЄС.

На початок 2023 року погоджені комерційні перетоки між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) становили 0,7 ГВт уночі та 0,6 ГВт удень. Цих обсягів недостатньо для повного покриття дефіциту потужностей у вечірні пікові години, проте залучення імпорту значно зменшить обсяг небалансу.

Ціни на ринку «на добу наперед» у країнах ЄС істотно вищі за ціну в Україні. Тому для імпорту електроенергії необхідне створення додаткових стимулів, зокрема гарантування промисловим підприємствам безперервного електропостачання в разі укладання відповідних договорів. З огляду на це постанова передбачає на період до 30 квітня 2023 року додаткові гарантії захисту від планових обмежень електропостачання тих непобутових споживачів, об’єкти яких споживатимуть імпортовану згідно з відповідними договорами електричну енергію.Щоб запобігти маніпуляціям, графіки погодинних відключень не застосовуватимуть, якщо споживач імпортуватиме обсяги не менші, ніж власне споживання у вересні 2022 року, до застосування примусових обмежень.

Обсяг і ціни

Додаткові гарантії для імпортерів електроенергії з ЄС дають змогу перерозподілити вивільнені потужності української генерації, зменшивши у такий спосіб загальну кількість відключених абонентів.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, імпорт невеликий, проте його відомство зробило все, щоб надати можливість підприємствам закуповувати таку електрику.

«Це не впливатиме на постачання та можливі обмеження в постачанні. Чимало залежатиме від ситуації з ремонтами та входження в роботу енергосистеми блоків. Є велика залежність від майбутніх обстрілів енергосистеми, якщо будуть пошкодження. Безумовно, імпорт буде. Цим питанням займаються чимало трейдерів: державний ЕКУ і приватні ЕРВ та група ДТЕК», —зазначив він.

Яка ціна на імпортну електроенергію і як її можна купити?

Для економії передовсім треба розглядати пропозиції країн-сусідок. У Румунії, Словаччині та Угорщині електрика коштує 0,2 євро за кіловат, у Польщі трохи дешевше — 0,15 євро за кіловат. Але ці ціни непорівнянні з вартістю електроенергії в самій Україні. Адже кіловат у нас коштує 0,09 євро.

Заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів Василь Гончарук зазначає: хоч вищезгадану постанову уряду ухвалено 3 січня, ще й досі не зрозумілий покроковий механізм взаємодії між учасниками ринку, задіяними у процесі постачання імпортованої електроенергії споживачеві.

«Для безперебійного отримання споживачем імпортної електроенергії необхідний чіткий деталізований опис процесу інформування з оперативним зворотним зв’язком між постачальниками та операторами систем передачі та розподілу. Іншими словами, не зрозуміло, як саме ідентифікувати обсяги імпортованого ресурсу під час його розподілу чи продажу (трейдер-постачальник). Якщо підприємство в Україні виявить бажання придбати імпортну електроенергію, то йому необхідно замовити в постачальника необхідний обсяг і за потреби внести зміни в договір про постачання електричної енергії стосовно вартості та умов оплати», — каже він.

Як вважає експерт, імпорт електроенергії може бути доволі проблемним. У зв’язку із систематичними російськими ракетними атаками на енергетичні об’єкти для всіх споживачів надзвичайно складно забезпечити стабільні технічні умови для отримання електроенергії. У певних енергодефіцитних регіонах можуть бути істотні обмеження її отримання.

«Це добре ілюструє такий приклад: можна завезти з-за кордону дорогий хліб в Ужгород. Але якщо буде зруйновано дороги, то ніяк не можна буде доправити його до Харкова. Із постачанням електричної енергії така сама ситуація», — зазначає Василь Гончарук.

Рецепти зниження вартості

Урядовці заспокоюють промислових споживачів імпортної електроенергії. Міністр економіки Юлія Свириденко вважає, що запроваджений Кабінетом Міністрів механізм імпорту електричної енергії із країн ЄС дасть змогу виробникам зменшити залежність від планових відключень. За її словами, пропускна спроможність для імпорту електрики з певних країн ЄС (наприклад Румунії та Словаччини) становить 600 мегават на годину.

Однак чимало експертів переконані, що за невеликий проміжок часу з дня ухвалення урядової постанови компанії, які почали імпортувати електрику, зіткнулися з тим, що механізм адміністрування цього процесу надто складний і потребує доопрацювання.

Директор енергетичних програм Центру імені О. Разумкова Володимир Омельченко вважає, що треба з’ясувати, коли саме вигідно імпортувати електроенергію. За його словами, комерційна стратегія полягає в тому, що імпортувати вигідно в певні години, коли різниця між ціною імпорту та внутрішнього ринку скорочується до мінімуму.

Додамо, що ціна на імпортну електроенергію з ЄС залежить і від температури повітря. Якщо перед новим роком європейські ціни перевищували українські вдвічі-втричі, то нині — в півтора раза.

Сподіватимемося, що технічні питання вдасться вирішити найближчим часом, адже для цього є всі передумови.