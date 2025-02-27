В умовах війни уряд третій рік поспіль проводить індексацію пенсій, адже вона один з інструментів підтримки найменш захищених громадян. Завдяки індексації для понад 10 мільйонів громадян з 1 березня пенсії підвищаться на 11,5%. Розмір індексації обчислено на базі офіційних показників розвитку економіки 2024 року: зростання споживчих цін — 12%; зростання середньої заробітної плати за 2022—2024 рр. — 11%.

Згідно з ухваленою урядом постановою, з 1 березня буде проіндексовано пенсії для 9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах; 672 тис. пенсіонерів силових відомств; 98 тис. осіб, які отримують пенсію у зв’язку з інвалідністю та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи; 79,6 тис. пенсіонерів — осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати; 23,4 тис. пенсіонерів — колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

«Цим рішенням ми вже втретє виправляємо недосконалість пенсійного законодавства, через яку найнижчі пенсії під час індексації раніше майже не зростали. Тому цього року знову буде проіндексовано найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації становитиме 556 гривень, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 до 6345 гривень», — зауважила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Діятимуть тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Розмір підвищення за підсумками індексації буде обмежено до 1500 гривень для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат незалежно від категорії.

Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менш ніж 100 гривень, повідомляє Мінсоцполітики.