ПОВІДОМЛЕННЯ
про закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрілочних переводів походженням з Російської Федерації
Відповідно до статті 19 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомляє про закінчення 29.11.2019 строку дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрілочних переводів походженням з Російської Федерації, що класифікуються згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за кодом 8608 00 10 00.
Строк застосування зазначених заходів було продовжено рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 25.11.2014 № АД - 325/2014/4421-06 "Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрілочних переводів походженням з Російської Федерації".
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України