Інтеграція України в Європейський Союз повин­на прискоритися. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного засідання уряду України та Колегії європейських комісарів. Звертаючись до європейських колег, Денис Шмигаль висловив прохання переглянути наявні процедури і почати переговорні процеси за всіма кластерами.

«Україна готова рухатися вперед, щоб реформуватися і стати членом ЄС», — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль наголосив, що Україна може стати стратегічною опорою ЄС у галузях оборони, енергетики та технологій. Глава українського уряду повідомив про наміри збільшити оборонне виробництво та запропонував інвестувати в український військово-промисловий комплекс, який нині активно розвивається. Він переконаний, що варто розширити так звану данську модель, коли партнери інвестують в український ОПК.

«Потрібна інте­грація укра­їн­ської оборон­ної про­ми­словості в ланцюги поста­чання ЄС. Потрібно біль­ше військової допомоги Україні», — сказав Пре­м’єр-міністр.

Під час засідання Денис Шмигаль наголосив на важливості прискорення інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.

«Нам всім потрібна подальша лібералізація торгівлі, подальша інтеграція України в європейський транспортний простір. Ми пропонуємо прискорити інтеграцію наших енергетичних ринків, а також закликаємо ЄС ухвалити рішення про створення європейського стратегічного резерву газу, використовуючи українські найбільші газосховища», — сказав глава українського уряду. Він наголосив, що одним з головних ресурсів для відновлення нашої країни мають стати заморожені російські активи.

«Прийшов уже час конфіскувати ці активи», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував Європейському Союзу за фінансову, соціальну і військову допомогу.

«Ми дякуємо кожній європейській країні, яка обрала не просто сказати, що вони солідарні з нами, а активно діяти. Ми дякуємо всім європейським народам, які сказали, що вони поруч з Україною», — наголосив він.

Джерело:

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ