Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко й міністр внутрішніх справ та охорони здоров’я Данії Софі Лоде Якобсен підписали угоду зі стратегічного секторального співробітництва у галузі охорони здоров’я, спрямовану на посилення та розвиток двосторонньої взаємодії між країнами.

«Україна та Данія зміцнюють партнерські відносини: ми підписали угоду про стратегічне секторальне співробітництво в галузі охорони здоров’я, яка є логічним продовженням угоди про співробітництво в галузі безпеки, яку уклали 23 лютого цього року Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у Львові. Це ще одне підтвердження сталої позиції Данії щодо допомоги Україні, і ми безмежно вдячні за таку підтримку.

Нині українська медична система переживає безпрецедентні випробування через війну. 1878 об’єктів медичних закладів пошкоджено та ще 289 зруйновано вщент. Попри це українські лікарі працюють: лікують, допомагають, рятують — зокрема й завдяки сталій підтримці міжнародних партнерів. Упевнений, що активніша двостороння співпраця між країнами сприятиме посиленню нашої системи охорони здоров’я», — сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Угода визначає спільні цілі України й Данії, зокрема інтеграцію української медичної системи до стандартів Європейського Союзу, розвиток горизонтальної співпраці між лікарнями наших країн, боротьбу з антимікробною резистентністю та зміцнення системи охорони здоров’я в Україні. Її спрямовано на визначення спільних сфер взаємодії між країнами у таких напрямах: психічне здоров’я — створення більш стійкої системи психічного здоров’я з урахуванням досвіду Данії (послуги з охорони психічного здоров’я, зокрема дитячу психіатрію та психологію, підтримку та реабілітацію ветеранів, буде інтегровано на всіх рівнях системи охорони здоров’я, що дасть змогу створити цілісну стійку систему, де психічне здоров’я — невіддільна частина загальної медичної допомоги з акцентом на превенцію та підтримку найбільш вразливих груп населення); фармацевтичний сектор —створення органу державного контролю, центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, який реалізує державну політику зі створення, допуску на ринок, контролю якості, безпеки та ефективності лікарських засобів. Важливий напрям роботи — уніфікація всіх наявних органів як єдиної установи. Цей орган виконуватиме функції, аналогічні до тих, що має Європейське агентство з лікарських засобів (EMA), забезпечуючи гармонізацію з європейськими стандартами та єдиний підхід до реєстрації й допуску лікарських засобів на ринок України, інспекцій, фармаконагляду. Епідеміологічний нагляд та AMP —поліпшення спроможності національних лабораторій і закладів охорони здоров’я збирати, аналізувати та звітувати про дані щодо АМР відповідно до стандартів ЄС. Це передумова для участі України в загальноєвропейських мережах з нагляду за АМР, таких, як Європейська мережа нагляду за резистентністю до протимікробних препаратів (EARS-Net) та Європейська мережа нагляду за генами резистентності до протимікробних препаратів (EURGen-Net).

Під час візиту української делегації в Данію між Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками й Агентством з лікарських засобів Королівства Данія було укладено меморандум про взаєморозуміння. Документ стосується подальшої співпраці регуляторних органів України й Данії. Взаємодія сприятиме обміну досвідом у питаннях якості, безпечності лікарських засобів та медичних виробів; сертифікації виробництва лікарських засобів та медичних виробів, дотримання вимог GMP та GDP під час проведення інспекцій, інформації щодо обов’язків регуляторних органів стосовно Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року та Конвенції про психотропні речовини 1971 року.

Міністр охорони здоров’я підкреслив, що Данія була і є надійним партнером України. Від початку війни вона одна з найактивніших країн з надання допомоги регіонам України і громадянам, які особливо постраждали від війни. Ідеться про гуманітарну допомогу, закупівлю медичного обладнання, участь країни у відновленні лікарень, а також чітку позицію на міжнародній арені. Крім того, Данія ще з перших місяців війни активно приймає на лікування та реабілітацію постраждалих українців у межах програми MEDEVAC.

Віктор Ляшко висловив вдячність за участь і високий рівень уваги, який Данія приділяє Україні, особливо в цей надзвичайно складний період. Міністр зазначив, що укладення стратегічної угоди та меморандуму— черговий крок на шляху до інтеграції української медичної системи і підвищення якості медичної допомоги. Реалізація цих домовленостей дасть результати для обох сторін і сприятиме досягненню стратегічних цілей в Україні та Данії.

Нагадаємо, що нещодавно Міністерство охорони здоров’я України підписало ще одну технічну угоду з Міністерством охорони здоров’я Литовської Республіки в галузі охорони здоров’я у межах уже укладеної безпекової.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

фотоПрофільні міністри Віктор Ляшко і Софі Лоде Якобсен вважають, що реалізація. Фото з сайту moz.gov.ua