Україна та Франція розширюють співпрацю в адміністративній, освітній та культурній галузях

У межах робочого візиту урядової делегації на чолі із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем у Париж Україна та Франція уклали важливі угоди, спрямовані на спрощення процедур для українських громадян, а також на розширення культурної та освітньої співпраці. Зокрема, як повідомив глава українського уряду, підписано Декларацію про спрощення процедур взаємного визнання та обміну водійських прав. Документ стане основою для майбутньої угоди, після ухвалення якої українці, що проживають у Франції, зможуть здійснювати обмін без необхідності повторного складання іспиту.

Для поглиблення партнерства в євроінтеграції підписано Програму співпраці між Генеральним секретаріатом у справах Європи Уряду Французької Республіки та Секретаріатом Кабінету Міністрів України. Вона передбачає обмін досвідом та інформацією й експертну допомогу Україні в переговорному процесі щодо вступу в Європейський Союз.

Країни також домовилися про розширення доступу до вивчення французької мови в Україні. Підписано угоду, яка створює нові можливості для українських учнів, студентів і викладачів опановувати французьку мову в школах та університетах, а також передбачає розвиток програм підготовки вчителів, підтримку двомовної освіти та культурного обміну.

Як повідомив Денис Шмигаль, Франція прийматиме «Voyage en Ukraine/ Подорож в Україну» — масштабні мистецькі заходи для промоції української культури, що відбуватимуться в різних містах і регіонах країни із грудня 2025-го до березня 2026 року.

«Україна продовжує системно й послідовно інтегруватися в європейський простір», — наголосив Прем’єр-міністр.

Фінансова підтримка Фінансова підтримка

Франція надасть додаткові 200 млн євро для підтримки проєктів з відбудови та інтеграції з європейським ринком. Про це домовилися під час зустрічі прем’єр-міністри України і Франції Денис Шмигаль та Франсуа Байру. Як повідомив Денис Шмигаль, французький уряд підтвердив надання гарантій у формі експортного кредитного страхування на суму 1,5 млрд євро. Сторони домовилися про проведення спільного засідання урядів двох країн.

«Готуємо важливі угоди щодо співпраці в секторах оборонно-промислового комплексу, критичної сировини та стратегічних галузях. Ми зацікавлені розвивати наше оборонне партнерство, створювати спільні підприємства», — зазначив Прем’єр-міністр.

На зустрічі приділили увагу питанням торгівлі та підтримки України.

«Франція залишається нашим надійним стратегічним партнером. Від початку повномасштабної війни Україна отримала 2 мільярди євро тільки прямої бюджетної допомоги», — наголосив Денис Шмигаль і додав, що Україна одержала від Франції значну підтримку у вигляді гуманітарної, енергетичної, військової допомоги, зокрема ППО й ракетних систем, артилерії, бронетехніки.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і генеральний директор Французького агентства розвитку (AFD) Ремі Ріу під час зустрічі в Парижі обговорили відновлення інфраструктури та підтримку українських громад.

«Ми вдячні AFD за ініціативи з модернізації енергетичних об’єктів, водопостачання, дорожньо-транспортних мереж, лікарень та шкіл, які дають змогу відновити комфортне життя громадян. Вдячні також за заходи з розвитку міст, які вже фінансує AFD, зокрема за проєкти з відновлення міської інфраструктури, комунальних послуг і поліпшення житлових умов», — підкреслив Денис Шмигаль.

Глава українського уряду повідомив, що на початку повномасштабного вторгнення AFD надав нашій державі 400 млн євро.

«Нині маємо 19 спільних проєктів і розраховуємо на подальший розвиток співпраці. Це допомагає французьким компаніям інвестувати в Україну, створювати спільні підприємства й реалізовувати проєкти відновлення», — зазначив Прем’єр-міністр.

Сторони також приділили увагу питанням інвестицій в безпеку та оборону.

«Для нас це ключовий пріоритет», — наголосив Денис Шмигаль.

Сторони обговорили підтримку приватного сектору, який стане основою майбутньої відбудови.

«Високо цінуємо активну підтримку й залученість AFD до проєктів відновлення», — зазначив він.

На шляху до повноправного членства На шляху до повноправного членства

3 червня в Парижі відбулася зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з Генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманом, на якій ішлося про посилення співпраці.

«Продовжуємо роботу для повноправного членства в організації. За два роки спільно з ОЕСР започатковано 23 заходи. Україна приєдналася до восьми правових інструментів», — зазначив Денис Шмигаль.

Він нагадав, що представлені ОЕСР Економічний огляд України та звіт щодо доброчесності та антикорупційної політики підтвердили позитивні зміни, досягнуті у процесі урядових реформ.

«Ці документи дадуть позитивний сигнал іноземним компаніям для виходу на український ринок та інвестицій у відбудову нашої держави», — сказав глава українського уряду.

Прем’єр-міністр наголосив, що Україна розраховує на подальший експертний супровід ОЕСР, який сприятиме економічному відновленню та забезпеченню макроекономічної стабільності.

На полях ОЕСР в Парижі відбулася зустріч Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з міністром фінансів Норвегії Єнсом Столтенбергом.Сторони обговорили питання підтримки України.Зокрема йшлося про забезпечення нашої країни газом на наступний опалювальний період.Також розглянули питання військової допомоги та ситуацію на фронті, зокрема недавні успішні операції українських захисників.

«Важливо забезпечити безперебійну підтримку для захисту і України, і Європи», — наголосив Денис Шмигаль.Він подякував Норвегії за допомогу, яку вона надає нашій країні.

Обмін досвідом та інформацією

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов узяв участь у засіданні ради на міністерському рівні 2025 «Прокладаючи шлях до стійкого, інклюзивного та сталого добробуту через торгівлю, інвестиції й інновації, засновані на правилах» Організації економічного співробітництва та розвитку.

У межах візиту було підписано Програму співпраці між Генеральним секретаріатом у справах Європи Уряду Французької Республіки та Секретаріатом Кабінету Міністрів України. Підписанти: від французької сторони — Генеральний секретар у справах Європи Уряду Французької Республіки Емманюель Пюізе-Жовен, від української — Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

«З огляду на успішну співпрацю між нашими секретаріатами, що стосується посилення інституційної спроможності, обміну досвідом та надання експертної допомоги в європейській інтеграції ми досягли домовленості щодо необхідності підписання відповідної програми для подальшої активізації співпраці в цьому напрямі», — зазначив Олег Немчінов.

Мета підписання програми — визначення рамок та напрямів подальшої взаємної співпраці та обміну досвідом й інформацією щодо європейської інтеграції для підтримки України під час переговорного процесу про вступ до Європейського Союзу, зокрема надання знань та експертної допомоги стосовно аналізу стану відповідності національного законодавства України праву ЄС. Підписання програми співпраці сприятиме створенню додаткових умов для залучення релевантного європейського експертного досвіду задля забезпечення реалізації ефективного переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Служба Міністра Кабінету Міністрів