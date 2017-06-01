Телекомпанії сьогодні швидкими темпами освоюють інтернет-простір. Зараз майже кожен телеканал має своє представництво в онлайні, вони створюють власні розважальні портали, ведуть акаунти у соцмережах.

Фахівці порталу https://ipnet.ua/uk/ стверджують, що сьогодні телебачення та інтернет — це партнери та конкуренти одночасно. Конкуренти — тому що вони змагаються за увагу та час глядачів, а партнери — тому що технології формування сигналів мовлення, їх зберігання та доставка настільки подібні та взаємопов’язані, що просто неможливі одна без одної.

Трохи про відмінності

Не дивлячись на те, що телевізор та монітор комп’ютера дуже схожі ззовні, інформаційний простір в інтернеті та на телебаченні сильно відрізняється.

♦ По-перше, кардинально різні способи подачі інформації. Лінійність телепрограм примушує подавати контент потоком. При цьому в інтернеті можна без проблем постачати інформацію або потоком, або паралельно, з великою кількістю посилань та додатків.

♦ По-друге, різний склад аудиторії. Середній вік телеглядачів значно вищий, ніж інтернет-користувачів. Крім того, аудиторія в інтернеті значно вимогливіша до контенту, адже шляхів його отримання у сотні разів більше, ніж за допомогою телебачення.

♦ По-третє, створення контенту для телебачення та інтернету потребує різних витрат ресурсів. Для створення телепрограми потрібна ціла проектна команда, а канал на YouTube може без проблем вести одна людина.

При цьому відрізняються навіть методики просування проектів. Телепроекти навіть в онлайні розраховані на масовість, а виключно інтернет-проекти використовують вузькі підбірки підписників, що створюються на основі окремих груп користувачів.

Декілька слів про схоже

Не дивлячись на відмінності, велика кількість людей користується і інтернетом, і телебаченням. Деякі навіть одночасно. Це свідчить про те, що головне для користувача — це інформація, а не спосіб її отримання.

Інтернет є чудовим способом просування особистих брендів та культових телепередач. Справа у тому, що інформація в онлайні поширюється практично миттєво, що необхідно для створення ажіотажу. Згадаймо проекти «Україна має талант» та його американський аналог «America’s got talent». Їхні офіційні YouTube-канали мають сотні тисяч підписників та десятки мільйонів переглядів. Цього більш ніж достатньо, щоб зробити шоу-бренд відомим на весь світ.

Цікаво, що процес набуття популярності відбувається навіть у зворотному вигляді. Відомі інтернет-блогери стають медійними особами, які часто з’являються на телеканалах.

Використовуючи інформаційні технології (онлайн-тести та ігри, голосування, форуми, чати, відео за запитом), телеканали відкривають для себе нові можливості інтерактивного спілкування зі своєю аудиторією. Це дозволяє знайти нові напрямки розвитку телепредставництв: подальше зростання числа сайтів телепередач і створення стратегічного медійного партнерства між телеканалами та спеціалізованими інтернет-порталами.

Фактично, конкуренції між інтернетом та телебаченням не існує. Вони просто різні, і кожен користувач може обрати, що йому більше до душі.