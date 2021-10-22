Позаяк цифрові технології проникають у наше повсякдення, онлайн-безпека набуває дедалі більшої актуальності. Останніми роками в Європі саме в жовтні проводять місячник кібербезпеки. І для цього, безперечно, є привід. Адже міжнародні дослідження доводять: близько 60% населення світу, а це 4,5 мільярда людей, користуються інтернетом щодня. І кожен третій з них — дитина.

До активнішого й частішого перебування онлайн спричинилася чергова хвиля пандемії, коли нас знову закликають більше часу залишатися вдома. Тож чи не головним джерелом нової інформації та розваг стає саме всесвітня мережа. Доведено, що середньостатистична людина проводить в інтернеті щодоби 6—7 годин. Цей час можна використати як із користю — знаходити нову цікаву інформацію, навчатися й розвиватися, так і наражатися на небезпеку, стикатися з прихованими загрозами. І на жаль, далеко не всі користувачі мають навички цифрової безпеки. Стосується це і дорослих, і неповнолітніх. Експертка з цифрових прав і безпеки, співзасновниця громадської організації МІНЗМІН Анастасія Апетик розповідає, що, за даними Міжнародного центру безпеки та оборони, більшість опитаних жителів України зазначили: цифрова безпека у їхньому розумінні — це те, чим має опікуватися передусім держава або певні інституції.

Коли знайти тебе може кожен

А для них самих кібербезпека асоціюється здебільшого з онлайн-шахрайствами. Та це не зовсім так.

Згідно з дослідженням, проведеним з ініціативи Міністерства цифрової трансформації, 98% неповнолітніх використовують інтернет щодня, а близько 60% дітей віком 8—12 років вразливі до кіберризиків. Але понад 84% батьків переконані, що вони достатньо опікуються безпекою синів і дочок в онлайн-просторі. Проте часто ця опіка обмежується лише паролем на домашньому комп’ютері. Та в дитини є власні пристрої, за допомогою яких вона заходить в інтернет, коли і скільки забажає. Часом це має сумні наслідки.

Після чергового уроку з цифрової безпеки, які Анастасія Апетик часто проводить у школах столиці, 12-річна школярка написала їй приватне повідомлення й розповіла показову історію. Дівчина поскаржилася, що їй на мобільний весь час телефонує незнайомий чоловік і нав’язує розмови на неприємні й незрозумілі їй дорослі теми. Це відбувається вдень і вночі, під час уроків у школі, після занять, коли гуляє з друзями, і ввечері вдома, коли вся родина вже лягла спати. Сваряться батьки, вчителі й навіть нервуються друзі. Дитина перестала нормально висипатися, розпорошує увагу на уроках, стала гірше вчитися, постійно перебувала у стресі.

«Коли ми стали спілкуватися з нею докладніше, то з’ясували: нещодавно дівчина вирішила зареєструватися в одній популярній серед підлітків соціальній мережі. Роблячи це, вона не звернула уваги, що слід було зайти у налаштування приватності та обмежити доступ до особистих даних стороннім людям. Тож її номер телефону та інші відомості залишилися у відкритому доступі для всіх користувачів цієї мережі. А якби дитина була обізнана про необхідність захисту особистих даних, такої неприємної ситуації й стресу можна було б уникнути», — наголосила фахівець.

Тож і неповнолітнім, і дорослим слід зрозуміти: за безпеку кожної людини в інтернеті відповідає не лише держава. Кожен з нас має подбати про це сам.

Та ніде правди діти, батьки не приділяють достатньо уваги такому навчанню дітей, а часом й самі не дуже обізнані у цих питаннях. Те саме і в школі — комп’ютером навчають користуватися, а питанням безпеки уваги майже не приділяють.

Найкращий досвід Європи

Але ми торуємо шлях до європейської спільноти й намагаємося опановувати її найкращий досвід. Саме тому минулого тижня у всій Україні відбувся Тиждень безпеки дитини в інтернеті, який ініціювали представники ГО МІНЗМІН у партнерстві з Міжнародним фондом «Відродження», Міністерством цифрової трансформації й Міністерством освіти і науки. Мета кампанії — привернути увагу дорослих до теми безпеки дітей в інтернеті, пояснити батькам і вчителям важливість збереження приватності онлайн, надати роз’яснення й практичні інструменти.

Зміни в мережі відбуваються дуже швидко, й перед користувачами чи не щодня постають нові виклики. Але шкільна програма адаптується до них досить повільно і складно. Тому вчителям і батькам слід пояснювати, чому культура приватності в мережі має стати невід’ємною складовою кожного. А вони мають пояснити це учням і своїм дітям.

Нині принаймні в Україні розрив між поколіннями у галузі цифровізації кричущий. Адже ті, кому за 60, переважно поки що опанували навіть не всі функції у кнопковому мобільному телефоні. Нині здебільшого не батьки вчать дитину користуватися комп’ютером чи телефоном, а саме дитина допомагає мамі чи бабусі знайти певний сайт чи інформацію, провести онлайн-розрахунки або поспілкуватися з близькими у месенджерах.

«Нам слід зрозуміти, що найкращого результату досягнемо, коли різні покоління плідно взаємодіятимуть для здобуття нових навичок. А фахівці з кібербезпеки і цифрової трансформації, обізнані з новими викликами, які постають щодня, можуть навчити людей різного віку бути обачними і захищати свої права й приватні дані. Слід лише захотіти бути обізнаним», — наголосив директор програми «Права людини і правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження» Роман Романов.

Про кібергігієну — всім і доступно

Матеріали проєкту «Тиждень безпеки дитини в інтернеті» презентувала керівниця аналітичного відділу ГО МІНЗМІН Вікторія Омельяненко. Вона зазначила, що запропонована для вивчення інформація ґрунтується на запиті від батьків і вчителів, вона доступна для сприйняття й інтерактивна, і це спрощує доступ до неї й робить навчання цікавим і сучасним.

Отже, зацікавленим у безпеці дитини батькам в інтернеті пропонують відеоблог з 12 навчальних роликів, де йдеться, як захистити конфіденційність. Надано чіткі та зрозумілі відповіді на запитання: що таке батьківській контроль; чи варто розміщувати фотографії дітей в інтернеті і які наслідки це може мати; як створити безпечний пароль; як перевірити, на який саме контент підписалася ваша дитина в соціальних мережах або на інших сайтах; що робити, якщо пристрій дитини зламали або хтось розмістив в інтернеті її фото без згоди батьків; чи безпечні ігри з інтернету і як ними користуватися без ризику для пристрою й самої дитини тощо.

Серед навчальних матеріалів — скрінкасти (цифрові відеозаписи інформації, що передаються на екран електронного пристрою користувача), що пояснюють: хто і як може знайти особу в різноманітних соцмережах; як обмежити доступ до своїх та дитини особистих даних; як налаштувати доступність дописів у своєму профілі й за потреби обмежити хейт-спіч (образливі або нецензурні висловлювання) на вашій сторінці; як дізнатися, яку саме інформацію збирають соціальні мережі про особу і як її потім можуть використати.

Запропоновано корисне відео про створення двофакторної ідентифікації у соцмережах — це необхідне знання не лише для дітей, а й для батьків, які часом можуть бути не зовсім обачними. Є цікавий та пізнавальний відеозапис про користування месенджерами.

А для дітей є уроки на тему «Моя приватність» — школярам 1—4, 5—8 та 9—11 класів, де доступно пояснено, що таке приватність і як її правильно та якісно захистити в інтернеті.

«У формі гри підлітки отримають уявлення про правила, яких слід дотримуватися, щойно вмикаєш свій пристрій. Адже, як виявило наше опитування, реєструючись у новій соцмережі чи на сайті, навіть серед дорослих менше 40% заходять у розділи, де пояснено політику мережі чи сайту і запропоновано налаштування приватності. Решта навіть не підозрює про існування таких розділів або не цікавиться. Це велика помилка, і її слід виправляти», — наголосила Вікторія Омельяненко.

Для наймолодших усі пояснення проілюстровано найпростішими конкретними прикладами, аби вони все зрозуміли правильно і могли повторити ці дії в подальшому самостійно. Малюкам у простому ігровому відео пояснюють, що приватність і кібергігієна — це культура і дуже добра звичка, як чистити зуби двічі на день.

Приватність — велика цінність

Тому захист дітей в інтернеті належить до пріоритетів уряду та Мінцифри в межах великої кампанії «Дія. Цифрова освіта».

«Цифровий контент робить життя простішим, швидшим, цікавішим, комфортнішим, насиченішим. Та не слід забувати про безпеку. І головне — про безпеку наймолодших і найвразливіших. Проте на побутовому рівні батьки дуже часто захищають дітей від можливого негативного контенту, лише вдаючись до регламентації часу їхнього перебування онлайн. Звісно, цього недостатньо. Та досить часто самі дорослі необачно діляться в мережі особистими даними, фото тощо, забуваючи, що приватність — велика цінність, яку слід захищати.

Адже існує чимало різновидів злочинів, які скоюють лише в мережі. Для цього навіть не потрібно з часом переходити в офлайн. І стосується це не тільки шахрайства щодо грошей. Такі кричущі злочини, як сексуальне насильство та експлуатація дітей, можна скоювати на відстані, коли батьки поруч і навіть про це не здогадуються. А дитина може не розуміти, що її права порушують, тому не скаржитиметься й не проситиме про допомогу рідних.

Тож наше завдання — поширити знання про технологічні методи захисту дітей для батьків, учителів і закладів освіти», — зазначає генеральна директорка директорату з євроінтеграції Міністерства цифрової трансформації Гульсанна Мамедієва.

А батькам варто знати: неправомірні дії стосовно неповнолітнього в інтернеті відтепер і в Україні вважають кримінальним злочином. На такого злочинця можна і слід поскаржитися. Та не варто забувати, що цим злочинам можна й треба запобігати.

Державний експерт Міністерства освіти і науки Оксана Савицька зазначила: якщо бажаємо для дітей прогресивного технологічного майбутнього, то маємо говорити не лише про інструменти, серед яких інтернет, а й про зміст того, із чим стикаються неповнолітні, користуючись цими новітніми інструментами. Маємо думати і про те, як життя в цифровому суспільстві змінить передовсім юних — їхні пріоритети, цінності, поведінку чи потреби. І не слід забувати, що діти значно менше за дорослих стежать, що пишуть і розміщують онлайн. Вони мало обізнані з потенційними ризиками й наслідками просочування й неконтрольованого поширення особистих даних. Тому фахівці МОН підтримують цей проєкт і сприятимуть поширенню таких цікавих і корисних матеріалів.

Контент безплатний

Усі матеріали, представлені під час проведення Тижня безпеки дітей в інтернеті, буде розміщено на ресурсах Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти і науки в розділі «Безпека дітей в інтернеті». Нині збирають заявки від батьків і вчителів на доступ до цього прогресивного і якісного освітнього контенту, який уже доступний для всіх охочих.

МОН рекомендуватиме департаментам освіти в областях провести уроки цифрової грамотності на основі цих матеріалів у школах у всій Україні. Адже контент пристосовано для того, щоб працювати з ним онлайн і офлайн з огляду на різний режим роботи навчальних закладів в областях.