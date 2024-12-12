Учора українська урядова команда на чолі із Прем’єр-міністром плідно працювала з колегами й бізнес-спільнотою в Німеччині

Загальна допомога Німеччини Україні становила 37 млрд євро. Це найбільше серед усіх європейських держав. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час VII Українсько-німецького економічного форуму, який відбувся в Берліні 11 грудня за участі федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Безпека як вагомий чинник стабільності

Глава українського уряду також зазначив, що вже надано 53 інвестиційні гарантії для німецьких проєктів в Україні на загальну суму майже 382 млн євро.

«Щиро дякую бізнес-спільноті Німеччини за віру в Україну. Після повномасштабного вторгнення жодна німецька компанія не залишила український ринок. Понад те, багато німецьких фірм продовжують інвестувати в Україні», — наголосив Прем’єр.

Під час форуму канцлер Олаф Шольф підтвердив надання Німеччиною нашій державі до кінця року шостої системи ППО IRIS-T і пускових установок Patriot.

«Безпека — вагомий чинник для стабільної роботи бізнесу й залучення інвестицій», — наголосив Денис Шмигаль і подякував уряду ФРН за внесок у посилення безпеки нашої держави і державні програми інвестиційних та експортних гарантій для роботи бізнесу на українському ринку.

Обопільна вигода подвоює результат

Інвестиції в українську економіку — важливий чинник підтримки нашої держави та стратегічні вигоди для іноземного бізнесу, наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час VII Українсько-німецького економічного форуму.

«Для Німеччини та всієї Європи Україна — поле широких можливостей. Це обопільний рух. Коли німецький бізнес інвестує в нашу економіку, то отримує не лише прибуток, а й стратегічні вигоди у ключових галузях», — зазначив Денис Шмигаль.

Одна з них — критична сировина. За словами Прем’єр-міністра, Україна має потенціал задовольнити попит німецьких компаній на метали і рідкісноземельні елементи, необхідні для розвитку виробництва. Це сприятиме зростанню німецької економіки.

«Ми можемо бути частиною єдиних з Євросоюзом промислових ланцюгів — видобування, переробки та постачання», — зазначив Прем’єр.

Ще один стратегічний напрям співпраці, за словами Дениса Шмигаля, — безпека та оборона. Він наголосив, що спроможність українського оборонно-промислового комплексу зростає і на 2025 рік становить майже 30 млрд дол. На сьогодні наша держава має з Німеччиною найбільше спільних підприємств в оборонній галузі.

«Цей напрям має надзвичайно широкі перспективи. Наш ОПК — це 800 підприємств, понад 300 тисяч працівників, виробничі майданчики, висококласні спеціалісти, можливість виробляти надзвичайно широку лінійку озброєнь. Усе це працюватиме на нашу спільну безпеку», — підкреслив глава українського уряду, додавши, що українська армія, яка вже воює за стандартами НАТО, прикриває східний фланг Європи і робитиме це в майбутньому.

Перспективний напрям, за словами Денис Шмигаля, — сектор цифрових технологій та кіберзахисту. Він підкреслив, що Україна — лідер побудови цифрової інфраструктури державних послуг, а один з найкращих у світі GovTech-продуктів — українська «Дія», в якій доступні понад 150 сервісів.

«Ми маємо величезний досвід побудови цифрової держави ХХІ століття. Готові ним ділитися з нашими німецькими партнерами», — зазначив Прем’єр-міністр.

За його словами, ІТ-сектор — один із ключових драйверів національної економіки, і в планах довести частку інноваційних продуктів у ВВП країни до 15—20%.

Продовольчу безпеку Денис Шмигаль назвав важливим напрямом не лише для Європи, а й для світу.

«Для Німеччини та Європи український агросектор не становить загрози. Навпаки, він відкриває нові можливості. Ми вже годуємо 400 мільйонів людей у всьому світі, а зможемо нагодувати понад 600 мільйонів. Це гарантує продовольчу безпеку в ризикованих регіонах Африки та Південно-Східної Азії. Ми допоможемо зменшити міграційний тиск на Європу і сприятимемо соціальній стабільності в Німеччині та інших країнах Євросоюзу», — наголосив Прем’єр-міністр.

Вагоме значення для України, як підкреслив Денис Шмигаль, має підтримка енергетичного сектору. Він подякував німецькому уряду за лідерство в енергетичній допомозі й зазначив, що після завершення війни Україна має всі можливості бути великим енергетичним хабом.

«Маємо величезний потенціал розвитку атомної генерації та ВДЕ, що допоможе позбутися ЄС залежності від російських вуглеводнів. Особливий потенціал виробництва біометану — майже 10 мільярдів кубометрів за рік. Маємо найбільші підземні газосховища в Європі ємністю понад 30 мільярдів кубометрів, які мають стати газовим сейфом Європи», — наголосив Прем’єр-міністр.

Логістичний напрям співпраці один зі стратегічних, підкреслив глава українського уряду і додав, що Україна та ЄС можуть створити єдиний логістичний простір, забезпечивши швидкий та безперешкодний рух людей і товарів.

Амбітним проєктом загальноєвропейського масштабу із ключовою роллю приватного бізнесу Денис Шмигаль назвав відновлення України. За його словами, інвестиції потрібні у відбудову житла, енергетики, транспортної інфраструктури.

«Будь-хто, хто сьогодні інвестує в Україну, інвестує в майбутню державу-члена ЄС. Ці слова канцлера Олафа Шольца чітко акцентують на головній перевазі для потенційних інвесторів. Україна стане для ЄС новим виробничим майданчиком, арсеналом, енергетичним хабом і займе важливе місце в ланцюгах доданої вартості в нових технологіях», — наголосив Прем’єр-міністр.

Глава уряду переконаний, що кожне інвестоване євро, кожна технологія, кожна ідея — це внесок у спільне майбутнє України та Європейського Союзу на десятиліття вперед.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ