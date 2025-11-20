У палаці Монклоа, резиденції глави уряду Іспанії, відбулася зустріч Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Педро Санчеса тет-а-тет і в розширеному форматі. Глава держави подякував Іспанії за безумовну підтримку України, українців та нашої незалежності від самого початку повномасштабної російської війни.

«Іспанія допомагає нашому захисту. І особливо я дуже вдячний за те рішення, яке ти, Педро, ухвалив щодо Hawk'ів, за ту зброю, яка допомогла нам захищатися від російських штурмів», — сказав Президент.

На зустрічі багато уваги приділили оборонній взаємодії. Президент наголосив, що Іспанія послідовно виконує двосторонню безпекову угоду і це дає впевненість у щорічній підтримці обсягом мільярд євро. Педро Санчес оголосив, що Іспанія робить внесок у програму PURL 100 млн євро, надає економічний пакет на 200 млн євро, зокрема й на енергетику, і спрямує понад 200 млн євро за програмою SAFE.

«Ми говорили з іспанськими оборонними компаніями. У нас була дуже предметна розмова. Україна починає готувати проєкт для постачання зокрема радарів дальнього виявлення цілей, і це може значно нас посилити», — додав Володимир Зеленський.

Крім того, Іспанія готує новий пакет оборонної підтримки на 300 млн євро, до якого увійдуть 40 ракет для систем ППО IRIS-T. Глава держави зазначив, що це істотно допоможе Україні, й подякував за рішення. Окрему увагу під час зустрічі було відведено ситуації у війні та дипломатії. Іспанія підтримує необхідний тиск на росію заради закінчення війни.

«Це стосується санкцій, нашої європейської роботи проти російського танкерного флоту, також нашої роботи щодо російських активів, які мають працювати повноцінно на захист від російської агресії», — зазначив Президент.

Премʼєр-міністр Іспанії запевнив у подальшій підтримці України від його держави та відзначив рішучість усього українського народу в боротьбі за свою свободу.

Перед початком офіційних переговорів Педро Санчес на знак солідарності та підтримки українців зустрівся з Володимиром Зеленським у Національному центрі мистецтв імені королеви Софії в Мадриді. Там Прем’єр-міністр показав одну з картин іспанського художника Пабло Пікассо «Герніка», відомого антивоєнного артманіфесту минулого століття. На цій картині відображено страждання мирних людей під час бомбардування міста Герніка у квітні 1937 року.

«Гадаю, що це дуже важливий образ для нас — «Герніка» Пікассо. Це універсальний символ варварства війни. І тут ми згадали, що було, як картину показали в Іспанії, лише коли вона здобула свободу й демократію. Я впевнений, що так буде і з Україною. Це станеться. Сподіваюся, це відбудеться якомога швидше», — сказав Педро Санчес.

У присутності Володимира Зеленського та Педро Санчеса було підписано пʼять двосторонніх документів: Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Королівства Іспанія та Міністерством закордонних справ України щодо російської дезінформації, Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у туристичній сфері між Міністерством промисловості й туризму Королівства Іспанія та Державним агентством розвитку туризму України, Лист про наміри щодо підписання угоди про технічне та фінансове співробітництво між Україною та Іспанією, Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економіки, торгівлі та підприємництва Королівства Іспанія та Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України щодо механізмів двостороннього економічного та фінансового співробітництва, а також Меморандум про взаєморозуміння щодо промислового співробітництва у сфері безпеки та оборони між іспанськими компаніями Escribano та Tecnove та українською компанією «Практика».

Президент України провів зустріч з іспанськими парламентарями — головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь і головою Сенату Педро Ролланом. Глава держави подякував обом палатам Генеральних кортесів за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та всі ухвалені рішення на підтримку нашої країни. Принагідно він поінформував про ситуацію на фронті та російські атаки на людей, житлові будинки й енергетичну систему. Тому серед ключових потреб України — посилення ППО: додаткові системи та ракети до них. Володимир Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена у співпраці з іспанськими оборонними компаніями.

Крім того, говорили про можливості програм PURL та SAFE і те, як вони можуть допомогти посиленню українських воїнів. Окрема увага — продовженню гуманітарної та енергетичної допомоги, а також підтримці спільного шляху України та Молдови до членства в Європейському Союзі.

Президент України провів зустріч із королем Іспанії Феліпе VI у королівській резиденції Сарсуела. Глава держави подякував Іспанії за щиру підтримку України під час боротьби проти російської агресії — військову допомогу й тепле ставлення до українців, які знайшли тимчасовий прихисток у цій країні.

У Мадриді Володимир Зеленський узяв участь в іспансько-українській технологічній зустрічі, яку було присвячено розвитку оборонної співпраці. Зустріч відбулася на підприємстві Indra Group за участю міністра оборони Іспанії Маргарити Роблес.

Представники іспанських оборонних підприємств продемонстрували главі держави техніку, яку вони виробляють: протидронові системи, турелі, повітряні та наземні дрони, радари дальнього виявлення і боєприпаси. Виробники розповіли про свої розробки, виробничі спроможності, можливості застосування озброєння та його технічні характеристики.

На зустрічі обговорили потенційну оборонну співпрацю та спільні проєкти. Президент наголосив, що Україна зацікавлена в такій співпраці з Іспанією.

Президент України відзначив орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня директорку Фонду монастиря «Санта Клара» сестру Марію Люсію Карам Падію. Уперше сестра Марія Люсія приїхала в Україну 2015 року, щоб побачити на власні очі наслідки російської агресії. Зокрема, вона відвідувала медичні заклади, де спілкувалася з пораненими воїнами.

«Щиро дякую за вашу підтримку. Ви були в нашій країні від самого початку російської агресії більш ніж 40 разів. І щоразу, я знаю, віддаєте частину свого серця, молитеся, допомагаєте нашим воїнам, які лікуються, надаєте багато гуманітарної підтримки», — подякував глава держави.

Завдяки співпраці з фондом Україна отримала транспортні засоби, медикаменти, ковдри, хірургічне обладнання, генератори, одяг, мобільний госпіталь та реанімобілі. Сестра Марія Люсія разом з Міністерством оборони Іспанії та волонтерами організувала відпочинок для майже 250 ліцеїстів військового ліцею Держприкордонслужби та постраждалих унаслідок війни дітей прикордонників.

Сестра Марія Люсія висловила підтримку Україні та наголосила, що українці захищають не лише себе, а й усю Європу.

Джерело:

Офіс Президента