Минуло століття відтоді, як на залізничній станції Крути, що на Чернігівщині, відбувся бій між підрозділом російської Червоної гвардії та загоном київських курсантів і козаків «Вільного козацтва». П’ятигодинне протистояння дало результат. Оборонці Української Народної Республіки призупинили наступ і виграли дорогоцінні чотири доби. Цього було достатньо, щоб укласти Брест-Литовський мирний договір, іншими словами, продовжити життя молодій українській державності.

29 січня 2018-го про важливість цієї ювілейної дати йшлося під час церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут у столиці. Президент Петро Порошенко поклав квіти біля пам’ятного хреста на Аскольдовій могилі. Потім заходи перенеслися до стін Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, де глава держави присвоював цьому вищому навчальному закладу ім’я Героїв Крут (підпис під відповідним указом поставлено у стінах вишу). Під час виступу Президент розповів курсантам і викладачам, що інститут заслужив таке високе звання, адже сотні тамтешніх випускників захищають Україну від російської агресії. 25 вихованців вже мають ордени та медалі. Генерал-майора Максима Шаповала посмертно відзначено Зіркою Героя.

Глава держави наголосив, що, обстоюючи суверенітет і територіальну цілісність, Україна спирається на власні сили й міцну підтримку світової коаліції. «Наші міжнародні партнери не лише впроваджують на підтримку України політику санкцій, що стримує агресора, а й нарешті почали надавати нам допомогу оборонною зброєю, — констатував він. — Росіяни почали скаржитися, що американський санкційний принтер сказився і штампує відповідні рішення, стрімко задираючи криву каральної статистики вгору. Але, як на мене, сказилися не у Вашингтоні, а в іншій столиці, на іншій півкулі. Ціна російської агресії проти України лише зростатиме».

Згадаємо й про оборону донецького аеропорту

Говорив Президент і про те, що жоден з народів Центральної та Східної Європи, які відродили своє державне життя на руїнах імперій, не вів настільки запеклої й тривалої війни за незалежність, як українці. «Бій під Крутами — одна з численних битв в одвічному хрестовому поході Росії проти України. Але Крути у просторі та часі буття українського народу посідають надзвичайно важливе місце, — озирнувся в історію Петро Порошенко. — І хай наші тоді відступили зі станції, але ж тривалу історичну війну вони виграли. Бо завдяки зокрема подвигу крутян постала-таки незалежна Україна».

Коли Президент говорив про бій під Крутами, він пригадав захист і оборону донецького аеропорту (26 травня 2014-го — 21 січня 2015 року). «Тепер ми всі з великим нетерпінням очікуємо втілення теми Крут у художніх фільмах та серіалах, — сказав він, зазначивши, що держава створила можливості для відродження вітчизняного кінематографа. — Перші підсумки вже бачимо в глядацьких залах в Україні й за її межами. Усі щиро радіють надзвичайному успіху стрічки «Кіборги». Між блискавичним боєм на Чернігівщині та тривалою обороною донецького аеропорту — відстань аж у 97 років. Але ці події однієї ваги і, впевнений, з одного символічного ряду. Ворог — той самий, а «кіборги», як і Герої Крут, стали взірцево-символічними оборонцями Батьківщини, рівнятися на яких будуть наступні покоління оборонців Вітчизни».

Перевага ворога йому не допоможе

Події сьогодення не менш важливі за знаковістю. Глава держави вважає створення й зміцнення Збройних сил головним досягненням останніх років. «Ми робимо висновок і страхуємося від повторення помилок, створили і день у день зміцнюємо наші Збройні сили, нашу героїчну армію, яка надійно тримає оборону країни. Це наше головне досягнення за останні роки», — переконаний він.

Насамкінець глава держави резюмував, що він «дає відсіч будь-яким спробам посіяти в Україні хаос та анархію»: «Розуміємо, принаймні в більшості, що консолідація всіх українців на фоні найнебезпечнішої зовнішньої загрози, яка походить від Росії, — головна передумова нашої перемоги».

А Прем’єр-міністр Володимир Гройсман того самого дня, крім офіційного звернення, зробив допис на своїй сторінці у Фейсбуці: «Згадуємо мужніх і сміливих київських курсантів, які у 1918 році дали бій підрозділу Червоної гвардії, затримавши її наступ на Київ. Їх не зупинила значна чисельна перевага ворога, вони мужньо боролися до кінця. Боролися за вільну Україну. Пам’ятаємо!»

Звернення Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з нагоди 100-річчя бою під Крутами

Дорогі українці!

Ми відзначаємо 100-ту річницю однієї з найгероїчніших, але водночас найтрагічніших сторінок в українській історії — бою під Крутами.

Кілька сотень українських студентів і добровольців на підходах до Києва поблизу залізничної станції Крути 29 січня 1918 року протистояли кількатисячній більшовицькій армії Муравйова, який згодом хвалився, що два дні воював з відбірними частинами армії Української Народної Республіки під проводом Петлюри. Сили були нерівними, але мужність і бойова звитяга української молоді вразили сучасників і стали взірцем жертовності та патріотизму.

Українцям також ніколи не забути вчинку тих 27 українських студентів, які потрапили у полон до більшовиків і під час розстрілу співали національний гімн України. На жаль, до нашого часу збереглися лише імена тих бійців студентського куреня, яких поховано на Аскольдовій могилі і яким молодий Павло Тичина присвятив вірш «Пам’яті тридцяти».

Герої Крут були, є і будуть гідним взірцем мужності й патріотизму для усіх наступних поколінь захисників рідної країни. Сьогодні українська молодь у лавах Збройних сил захищає Батьківщину від російсько-терористичної агресії і творить нову героїчну сторінку нашої історії, бере активну участь у модернізації армії та оборони, запровадженні високих стандартів, які перетворять Збройні сили на професійну армію нового покоління. Саме міцна, сучасна, професійна армія, яка здатна відповідати на найсерйозніші виклики і загрози, має стати запорукою того, що Україну більше ніколи не доведеться захищати підліткам і студентам, які ніколи до того не тримали зброї в руках.

Вічна пам’ять юним героям.