Учора Європейська комісія ухвалила Пакет розширення на 2023 рік, що містить детальну оцінку стану справ та прогресу, яких досягли Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, а також уперше Україна, Республіка Молдова та Грузія на шляху до вступу у Європейський Союз. Зокрема, у звіті основну увагу приділено прогресу у впровадженні фундаментальних реформ, а також наданню чітких вказівок щодо майбутніх пріоритетів реформ.

У світлі результатів, яких досягли Україна та Молдова, а також поточних зусиль з реформування Єврокомісія рекомендувала Раді розпочати переговори про вступ з обома країнами. Крім того, вона рекомендує Раді ухвалити переговорні рамки після того, як Україна та Молдова ухвалять певні ключові заходи. Комісія готова до березня 2024 року доповісти Раді про прогрес у цих заходах.

Президентка Європейської комісії Урсулафон дер Ляєнзаявила:«Розширення — життєво важлива політика для Європейського Союзу. Розширення нашого Союзу — це поклик історії, природний горизонт Союзу. Розширення нашого Союзу також має сильну економічну та геополітичну логіку. Минулі розширення показали величезні переваги як для країн-вступників, так і для ЄС. Ми всі перемагаємо».

Як зазначено у звіті ЄК, вУкраїнірішення про надання статусу кандидата на вступ до ЄС створило потужну динаміку реформ, незважаючи на війну, що триває, за значної підтримки народу України. Український уряд та парламент продемонстрували рішучість у досягненнісуттєвого прогресуу виконанні семи кроківвисновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС. В Україні запроваджено прозору систему попереднього відбору суддів Конституційного Суду та проведено реформу органів суддівського врядування. Судова система продовжує розвивати свій послужний список розслідувань та засуджень корупції на високому рівні, а також зміцнила інституційну базу. Україна зробила позитивні кроки у більш широких та системних зусиллях, спрямованих на боротьбу з впливом олігархів. Країна також продемонструвала свою здатність досягти прогресу в узгодженні із законодавством ЄС навіть під час війни.

«Сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок — Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною. Чистий позитив. Попри всі складнощі рухаємося вперед. І вже у грудні очікуємо на політичне рішення від Європейської ради.

Українці завжди були і є частиною нашої спільної європейської родини. Наша держава має бути у Євросоюзі. Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємося свого слова, розвиваючи державні інституції. Усі необхідні рішення ухвалюємо», — зазначив у відеозверненні Президент України Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив: «ЄК опублікувала офіційний звіт Пакета розширення 2023 року, у якому відзначила прогрес України в провадженні реформ. Згідно зі звітом, ми виконали 90% реформ, які було передбачено в статусі кандидата на членство.

Ця рекомендація має ключове значення для ухвалення лідерами ЄС у грудні цього року політичного рішення про початок переговорів з Україною.

Зі свого боку уряд не зупинятиметься на досягнутому. На урядовому рівні ми виконали всі сім рекомендацій Єврокомісії та непохитні в процесі трансформації держави, щоб Україна була рівним, сильним та повноправним членом Європейського Союзу.

Вдячні європейським партнерам за високу оцінку реформ та спільну роботу на нашому шляху до ЄС».

Джерела: сайт Європейської комісії, Офіс Президента, фейсбук Прем’єр-міністра