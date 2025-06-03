Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко вручив відзнаки дітям, які проявили героїзм у надзвичайно складних обставинах: рятували рідних під час обстрілів, надавали першу допомогу, повідомляли про загрози, діяли швидко, рішуче та самовіддано у критичних ситуаціях. До акції долучилися партнери — Kiddisvit, Gen.Ukrainian, UNICEF Ukraine, Рада Європи.

«Те, що ми сьогодні вшановуємо наших дітей-героїв, — яскраве свідчення того, що героїзм не має віку. Це підтвердження ще й того, що Україна має майбутнє. Після закінчення війни наша країна обов’язково підніметься, і саме ці діти стануть тією рушійною силою, яка визначатиме її шлях. Дякую вам за мужність, стійкість, за вашу любов до Батьківщини. Честь і хвала вам!» — наголосив Ігор Клименко.

Кожен лауреат — це окрема історія самопожертви, швидкої реакції, внутрішньої сили й неймовірної зрілості у найскладніших обставинах.

Серед нагороджених — 16-річнаОльга Лактіоноваз Херсонщини: вона безстрашно кинулася на крихкий лід річки Інгулець, щоб врятувати чотирьох дітей, які провалилися під кригу. Сама опинилася у небезпеці, але місцевий житель допоміг їй. Завдяки самопожертві Ольги вдалося врятувати одну дитину. На жаль, трьох дітей врятувати не вдалося.

Наступний герой —16-річнийДмитро Амальськийз Миколаївщини. Коли в будинку спалахнула пожежа, Дмитро не розгубився — увійшов у задимлене приміщення і, ризикуючи власним життям, виніс на руках молодшого братика. Цей вчинок врятував життя маленькому Владиславу.

3-річнаАріна Журбаз міста Суми пережила вибух російського дрона, що зруйнував їхній будинок. Попри поранення, Аріна самостійно вибралася з-під завалів і почала розкопувати батька і старшого брата Дениса. Одразу допомогла татові прийти до тями й намагалася врятувати брата, але плити були надто важкими. Лише після прибуття рятувальників потерпілих вдалося витягти. На жаль, старший брат Арінипомер у лікарні.

16-річнийІлля Завальнийіз Житомирщини став героєм, урятувавши життя друга, який провалився під кригу на місцевій водоймі. Коли сталося лихо, поруч не було дорослих, і лише Ілля залишався біля постраждалого. Він не піддався паніці, а навпаки — зберіг спокій і почав чітко керувати діями товариша, допомагаючи йому залишатися на плаву. Коли друг почав втрачати сили, Ілля підкинув йому гілки, які стали опорою і допомогли втриматися на воді.

14-річнийАртем Малошикіз Дніпропетровської області — юний волонтер-рятувальник. Він неодноразово демонстрував мужність у надзвичайних ситуаціях. Під час обстрілу села, коли навколо панували хаос і страх, Артем не злякався небезпеки і, ризикуючи власним життям, виносив із палаючих будинків речі й гасив вогонь.

13-річнаЯна Степаненко, яка втратила обидві ноги 2022 року під час ракетного удару по Краматорському вокзалу, перетворила біль на силу. Два роки тому вона зробила свої перші кроки на протезах, а нині вже бере участь у найпрестижніших марафонах світу. Торік Яна бігла Бостонський марафон, щоб допомогти захисникові Олександру Рясному отримати спортивний протез. 2025 року вона здолала 5 км Токійського марафону, збираючи кошти для іншого військового — Олександра Жавненка. Її історія — про мужність, силу і прагнення підтримати тих, хто бореться за життя.

10-річнаДаріна Звіряказ Одеси під час нічної атаки виявила рішучість і пильність. Вона розбудила маму, щойно відчула небезпеку. За кілька секунд стався вибух — у їхньому будинку вибило вікна і посипалося скло. Завдяки діям дівчинки родині вдалося врятуватися.

Їхні вчинки — не лише приклади героїзму, а й щоденне нагадування про силу духу, людяність і внутрішню зрілість, що зростає в серці кожної української дитини.

Поруч із дітьми-героями цього дня були їхні ментори — поліцейські, рятувальники, нацгвардійці та прикордонники. Вони не просто поділилися з дітьми власними історіями мужності й служіння, а й стали для них друзями, наставниками й підтримкою. Серед них — відважні «Білі янголи» Дмитро Соловій та Олена Ставицька, рятувальниця Марина Аверіна та сапер Андрій Кошовець, нацгвардійці Володимир Жданов і Сергій Назаренко, а також прикордонник Владислав Шатіло.

Урочиста частина продовжилася словами вдячності від партнерів — представників громадської організації Gen.Ukrainian та компанії Kiddisvit. Кожен лауреат отримав цінні подарунки на згадку про цю подію.

Після урочистостей на гостей чекав виступ співака Артема Пивоварова, який подарував учасникам емоційне виконання пісень, що вже стали саундтреками боротьби й незламності. Після цього діти, їхні ментори та гості мали змогу відвідати зоопарк, погодувати тварин, поспілкуватися одне з одним у невимушеній атмосфері

Особливо зворушливою стала спільна творча частина — майстер-клас із малювання, який провів лауреат акції «Діти-Герої 2022» юний художник Космо-Макс. Діти та їхні ментори малювали разом — створили картини, сповнені надії, віри та світла. У кожному малюнку — щирі емоції, які важко передати словами, але які об’єднують найсильніше.

Завершення акції стало не прощанням, а натхненним початком нових історій — історій сили, доброти й щирої підтримки. Адже ці діти — вже не просто Герої. Вони — нове покоління України, що несе в собі незламну мужність, гідність і безмежну любов до життя. Поруч із ними — ті, хто щодня стоїть на варті нашої безпеки, простягає руку допомоги, підтримуючи кожен їхній маленький, але надзвичайно важливий крок.

Джерело: Департамент комунікацій МВС України