Питання врегулювання ситуації на Донбасі стане одним із пріоритетних під час головування Італії в ОБСЄ, про що під час робочого візиту в Україну заявив міністр закордонних справ цієї країни чинний голова ОБСЄ Анджеліно Альфано. У супроводі українського колеги Павла Клімкіна він побував у Маріуполі, де відбулася зустріч зі спостерігачами СММ ОБСЄ, які поінформували про порушення режиму припинення вогню, гуманітарну ситуацію в регіоні й умови роботи місії.

Як повідомляє прес-служба вітчизняного МЗС, дипломати відвідали КПВВ у селі Пищевик Донецької області, через який щодня лінію розмежування перетинають майже 4000 людей. «Докладно розказав своєму другові Альфано про злочини окупантів на Донбасі. Попереду насичена програма. Важливо побачити все на власні очі», — повідомив Павло Клімкін на своїй сторінці у Твіттері. У Маріуполі міністри після завершення роботи зустрілися з журналістами.

Спільні проекти і пріоритети

Перебуваючи в Києві, Анджеліно Альфано провів переговори з Президентом Петром Порошенком. Глава Української держави привітав Італію з початком головування в ОБСЄ і подякував за внесення питання врегулювання ситуації на Донбасі до пріоритетів роботи цієї організації. Було привернуто увагу до подальшого погіршення ситуації з правами людини на території окупованого Криму, повідомляє департамент прес-служби АП. Глава Української держави подякував представникові Італії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема за співавторство відповідних резолюцій Генеральної асамблеї ООН, а також з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Співрозмовники обговорили пріоритетні питання двосторонньої взаємодії. Глава зовнішньополітичного відомства Італії зазначив, що завдяки поліпшенню інвестиційного клімату в Україні стала відчутною активізація італійського бізнесу.

Італія була й залишається надійним партнером України, тому Київ готовий поглиблювати і всебічно розвивати двосторонні відносини з Римом у політичній та економічній площині. Про це під час зустрічі з главою зовнішньополітичного відомства Італії заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. Глава українського уряду подякував урядові Італії за постійну підтримку в справі захисту територіальної цілісності нашої держави і протидії російській агресії. Це питання, за словами Прем’єра, набуває особливого значення в контексті головування Італії в ОБСЄ в 2018 році.

«Для моєї держави ситуація в Україні завжди в полі зору. Ми відзначаємо макроекономічний прогрес в Україні й бачимо виклики, перед якими стоїть ваша держава. Тож готові всіляко допомогти», — зазначив Анджеліно Альфано. Він зауважив, що останнім часом італійський експорт в Україну зріс на 20%, а український в Італію — на 24%. «Це хороші показники, такими темпами наше партнерство швидко набуде ознак стратегічного», — передбачив міністр, додавши, що італійська сторона розраховує на співпрацю в галузі інфраструктури, енергетики, інноваціях.

Володимир Гройсман запросив італійські компанії взяти участь у продажу активів, а також запропонував оцінити перспективи спільної реалізації проектів у промисловості й енергетиці. На його думку, це може бути цікавим як з точки зору спільної модернізації української газотранспортної системи, так і участі італійського бізнесу в проектах з видобутку газу в Україні.

Встановити істину — в інтересах обох сторін

На переговорах Анджеліно Альфано і Павло Клімкін порушували питання про справу бійця Національної гвардії Віталія Марківа, якого італійська поліція заарештувала за підозрою у причетності до вбивства 2014 року фотокореспондента Андреа Роккеллі у Слов’янську. Дипломати виступають за створення спільної слідчої групи з розслідування цієї справи. Про це вони розповіли журналістам під час спільної прес-конференції у Києві, повідомляє УНІАН.

«Гадаю, в інтересах усіх сторін шукати правду. Упевнений, що судові органи Італії з радістю приймуть Україну до розслідування, і це буде група слідчих з обох країн», — підкреслив Анджеліно Альфано. Він зауважив, що підсумки розслідування цієї справи «можуть вплинути на думку обох народів».

Павло Клімкін заявив, що очікує від Італії, яка головує в ОБСЄ, послідовного тиску на Російську Федерацію для звільнення українських заручників і політичних в’язнів. За його словами, це питання «дуже важливе й емоційне для всіх нас», у його вирішенні ОБСЄ відіграє «особливу роль».

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»