У Мілані триває захід «На шляху до URC-2025», який є ключовим етапом підготовки до четвертої Міжнародної конференції з питань відновлення України URC-2025 у Римі

Захід відкрили віцепрем’єр-міністр — міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко, спецпредставник Італії з питань відбудови України Давіде Ла Чечіліа та президент регіону Ломбардія Аттіліо Фонтана.

Стартова панель заходу пройшла за участі генерального директора DG ENEST Герта-Яна Купмана, віцепрезидента Confindustria з питань експорту та залучення інвестицій і віцепрезидента Business Advisory Council Барбари Чімміно та генерального директора ICE Agenzia Лоренцо Галанті.

«Цей захід знаменує новий етап у співпраці між Україною та Італією. Італія була й залишається надійним партнером у наданні допомоги в оборонній, енергетичній та інших галузях. Сьогодні перед нами стоїть ще один виклик — відбудова України, потреби якої, за даними Світового банку, оцінюють у 542 мільярди доларів на наступне десятиліття. Ця відбудова потребуватиме активного залучення приватного сектору. Саме тому наша зустріч зосереджена на розвитку бізнес-зв’язків: майже 150 українських підприємців із ключових галузей сьогодні тут, щоб знайти нові можливості для співпраці з італійськими партнерами. Вдячна Італії за всю надану допомогу», — зазначила Юлія Свириденко.

Ключовим завданням підготовчого заходу «На шляху до URC-2025» в межах бізнес-виміру стала мобілізація міжнародного приватного сектору для реалізації проєктів відновлення та відбудови. Він об’єднав представників українського й італійського урядів, міжнародних фінансових організацій та понад 550 компаній з 23 країн, зокрема Iveco Group N.V., ELTEC, Green Energy GmbH, Bayer, FIEC, Bloom Energy, Consorzio Oil & Gas Alliance, FAE Group, PPG та інші для вивчення політик й обговорення механізмів залучення інвестицій, які можна реалізувати на полях Римської конференції. На заході відбудуться панельні дискусії та робочі сесії, присвячені стратегічним напрямам розвитку.

Основні теми заходу: стимулювання інвестицій та доступ до фінансування: обговорення наявних інструментів фінансування, страхування ризиків та державних стимулів для іноземних інвесторів. Представники МФО (ЄБРР, IFC, EIB та ін.) презентують програми фінансування та підтримки бізнесу в Україні; енергетична стійкість та зелений перехід: аналіз потреб у довгостроковому відновленні та мобілізація приватного сектору для створення стійкої зеленої енергетичної системи в межах післявоєнного відновлення. Основну увагу буде приділено інвестиціям у відновлювану енергетику та децентралізовані технологічні рішення для енергосистеми; промислове виробництво та переробка: стимулювання виробництва у різних секторах, розширення експорту продукції з доданою вартістю та трансфер технологій. Учасники розглянуть шляхи збільшення виробничих потужностей українських малих і середніх підприємств (МСП); модернізація інфраструктури та житлового сектору: розвиток дорожньої та залізничної інфраструктури, забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб; стратегічна роль малого та середнього бізнесу: обговорення стратегій залучення МСП до масштабних проєктів відновлення та реконструкції, що фінансують уряд України та МФО. Особливий акцент — на ролі багатосторонніх банків розвитку та приватного банківського сектору в залученні МСП до проєктів відновлення.

Окрему увагу приділено співпраці регіону Ломбардія та Запорізької області, презентації концепт-мастерплану відновлення Миколаєва, а також ініціативі «Майбутня школа для України», яка полягає в інноваційному сталому та інклюзивному підході до будівництва нових шкіл на всій країні відповідно до принципів Нового європейського баухаузу (NEB).

У межах основної програми відбудеться серія семінарів та воркшопів, на яких італійські та європейські компанії отримають актуальну інформацію про можливості ведення бізнесу в Україні, перспективи інвестування і налагодять прямі контакти з українськими виробниками.

Захід організовує Міністерство закордонних справ Італії у співпраці з ICE Agenzia, регіоном Ломбардія, а також урядом України.

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