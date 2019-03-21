Уряд готовий підписати новий контракт із чинним менеджментом НАК «Нафтогаз України», але на певних умовах. Термін контракту становитиме рік, а невиконання визначених новим контрактом завдань буде приводом для його розірвання. Таку позицію оприлюднив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Ми чітко ставимо низку позицій. Маємо врешті провести справжню реформу Нафтогазу, яка дасть змогу отримати відокремленого оператора ГТС, сертифікованого за принципами й законодавством ЄС. Ідеться про зростання видобутку газу. На жаль, за останні п’ять років менеджмент не вжив необхідних заходів для досягнення цього, — сказав Володимир Гройсман. — Ми поставили вимоги перед наглядовою радою. Завдання — забезпечити функціонування ГТС і продовження транзиту, досягти цілей видобутку 18 мільярдів кубів щороку. Також не йдеться про захмарні зарплати».

15 березня Прем’єр провів перемовини з наглядовою радою і почув розумні думки, що всі визначені урядом параметри слід врахувати в контракті.

«Наглядова рада погодилася з цими пропозиціями і надала пропозицію, що зарплата буде вдвічі меншою, ніж сьогодні, без премій і бонусів», — уточнив Прем’єр.

За новим контрактом менеджмент Нафтогазу щомісяця й щокварталу звітуватиме про досягнення цілей. «Інакше це буде підставою до розриву контракту, — продовжив Володимир Гройсман. — Далі вся відповідальність лежить на наглядовій раді і правлінні щодо досягнення цілей, визначених у рішенні уряду й контракті. Прошу представників держави у наглядовій раді проконтролювати впровадження рішень».

Перебіг засідання було перервано тим, що до зали увірвалися представники однієї з політичних сил, які намагалися перетворити робочий процес на балаган і трибуну для передвиборчої агітації свого лідера, вимагаючи не підписувати контракт з менеджментом Нафтогазу. Урядовці доклали чимало зусиль, щоб заспокоїти депутатів. А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував, щоб наступні засідання Кабінету Міністрів до початку виборів відбувалися в закритому режимі. Та Прем’єр не вважає, що це рішення суспільство сприйме позитивно. Він наголосив, що для нього прізвище голови правління НАК «Нафтогаз України» не має першорядного значення, бо важливе лише виконання менеджером функціональних обов’язків.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан зазначив, що відомство проведе аудит компанії. Тоді й уряду, і суспільству буде відомо про ситуацію. Він пообіцяв надати справедливий висновок із зазначенням порушень, якщо їх буде знайдено. І повідомив, що компанія перешкоджає діям Рахункової палати, надсилаючи «відписки юристів», що він вважає неприйнятним. Прем’єр-міністр погодився, що все має бути відкрито, прозоро і зрозуміло.

Громади підтримаютьдітей та молодь

Далі засідання уряду відбувалося у звичайному режимі. Отже, Кабінет Міністрів схвалив проект змін до Закону «Про охорону дитинства» щодо реалізації міжнародної ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді».

«Це загальна світова ініціатива, яку впроваджує ЮНІСЕФ і до якої долучилася Україна. У містах запроваджують нові механізми розкриття потенціалу й створення належних умов для розвитку. Це означає, що створюється середовище для участі дітей в ухваленні рішень для розвитку громади, напрацюванні заходів безпеки всередині громади. Слід чітко опрацювати механізми й програми підтримки здоров’я, освіти дітей. Це такі інтегровані програми, які дають нову якість життя і можливості для дітей у громадах», — пояснив Володимир Гройсман.

Міністр соціальної політики Андрій Рева додав, що до цієї ініціативи мали бажання долучитися понад 160 міст та ОТГ. 22 з них обрали пілотними, а 15 уже отримали відповідний статус. Це дасть змогу розвивати й поліпшувати якість соціальних послуг, які отримують маленькі українці.

Тож уряд схвалив законопроект «Про внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (щодо додаткових надходжень до бюджетів міст і об’єднаних територіальних громад, які приєдналися до міжнародної ініціативи «Громада, дружня до дітей»).

Безоплатна правова допомога

Кабінет Міністрів схвалив рішення про здійснення контролю за роботою системи безоплатної правової допомоги незалежною наглядовою радою, яку формуватимуть на публічному конкурсі.

Міністр юстиції Павло Петренко зазначив, що українська система безоплатної правової допомоги одна з найкращих у Європі, і нині вона переходить на новий етап розвитку.

«Ми пропонуємо, щоб конт­роль, моніторинг, оцінку ефективності, а також пропозиції уряду щодо бюджетування на наступні роки роботи системи здійснювала незалежна наглядова рада, яку формуватимуть на публічному конкурсі. Конкурсну комісію буде сформовано з представників міжнародних організацій», — сказав міністр, додавши, що наглядова рада не матиме жодних політичних впливів і робитиме щорічно звіт і моніторинг, презентуватиме уряду свою оцінку системи безоплатної правової допомоги, пропозиції щодо бюджетування тощо.

Уряд схвалив і укази Президента. Зокрема проект «Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти», «Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва», «Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти», «Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту».

Схвалено й рішення про погодження утворення територіальних органів Міністерства у справах ветеранів, затверджено план заходів на 2019—2022 роки з реалізації концепції підтримки й сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні, затверджено перспективний план створення об’єднаних територіальних громад на частині Луганської області, тимчасово не підконтрольній Україні. А ще схвалено рішення про утворення державної установи «Все­український молодіжний центр» і внесено зміни до деяких постанов.