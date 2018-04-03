Президент України
призначив:
САВЧУКА Валерія Петровича — головою Збаразької районної державної адміністрації Тернопі льської області з 26 березня 2018 року зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства;
ОНУЦЕ Олега Івановича — головою Каланчацької районної державної адміністрації Херсонської області з 21 березня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
ВІРЕМЕЙЧИКА Анатолія Миколайовича — головою Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області з 21 березня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;
П’ЯТУН Наталю Дмитрівну — головою Кілійської районної державної адміністрації Одеської області з 28 березня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.
КОСА Андрія Івановича — головою Миколаївської районної державної адміністрації Львівської області з 2 квітня 2018 року зі строком випробування один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.
звільнив:
ЯНКОВОГО Олександра Григоровича — з посади голови Поліської районної державної адміністрації Київської області згідно з поданою ним заявою.