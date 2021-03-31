«Фізичні особи — підприємці, наймані працівники бізнесів, які підпали під посилені обмеження «червоних» зон, отримають виплати по 8 тисяч гривень. Відповідний законопроєкт було напрацьовано для підтримки наших підприємців. Так само, як і взимку, виплати проходитимуть через застосунок і портал «Дія». Тобто все буде зручно й швидко», — так на своїй сторінці у фейсбуці Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на ухвалення Верховною Радою президентського законопроєкту «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», визначеного Президентом невідкладним. Прем’єр закликав місцеву владу запровадити власні пакети підтримки для бізнесу у вигляді прямих додаткових виплат або інших пільг, що теж передбачає ухвалений документ. Одноразові компенсаційні виплати мають отримати й пенсіонери, які працюють, і ті, що мають статус ФОП.