Президент України

звільнив:

МЕЗЕНКА Дениса Анатолійовича — з посади голови Березанської районної державної адміністрації Миколаївської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ФІЛІМОНОВА Анатолія Вадимовича — з посади голови Веселинівської районної державної адміністрації Миколаївської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ДЗЮБУ Юрія Миколайовича — з посади голови Вітовської районної державної адміністрації Миколаївської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ГАЙЧЕВУ Наталію Іванівну — з посади голови Єланецької районної державної адміністрації Миколаївської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЗУБРИЦЬКОГО Івана Олександровича — з посади голови Снігурівської районної державної адміністрації Миколаївської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЛЯШЕНКА Миколу Миколайовича — з посади голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КОВАЛЕНКА Миколу Миколайовича — з посади голови Ясинуватської районної державної адміністрації Донецької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЗОЗУЛЮ Валентину Олександрівну — з посади голови Баришівської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СТРОКАНЯ Володимира Івановича — з посади голови Бориспільської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БУРДАК Аліну Анатоліївну — з посади голови Бородянської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БІРКАДЗЕ Георгія Автанділовича — з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ШЕЛЕСТ Світлану Петрівну — з посади голови Володарської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЯЦЕНКА Сергія Васильовича — з посади голови Іванківської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БУДЮКА Ігоря Сергійовича — з посади голови Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БОЛІЛОГО Олексія Васильовича — з посади голови Макарівської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ФЕСЕНКА Сергія Володимировича — з посади голови Миронівської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ДЯЧЕНКА Сергія Михайловича — з посади голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

ЛЕЩЕНКА Андрія Валерійовича — з посади голови Поліської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СЛАВІНСЬКУ Оксану Вікторівну — з посади голови Сквирської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ПАСІЧНЮКА Вадима Олександровича — з посади голови Таращанської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ДЯЧУК Надію Анатоліївну — з посади голови Тетіївської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КУДРЯВСЬКОГО Олександра Миколайовича — з посади голови Яготинської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЖУКА Василя Миколайовича — з посади голови Коропської районної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЄРКА Петра Павловича — з посади голови Куликівської районної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КУНДЮБУ Олену Петрівну — з посади голови Носівської районної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ДУБОВОГО Євгенія Володимировича — з посади голови Барської районної державної адміністрації Вінницької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЗУБЧИКА Богдана Васильовича — з посади голови Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ПОПЕРЕЧНОГО Костянтина Євгенійовича — з посади голови Козятинської район-

ної державної адміністрації Вінницької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СКАЛІЯ Володимира Васильовича — з посади голови Крижопільської районної державної адміністрації Вінницької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БЕВЗА Михайла Григоровича — з посади голови Літинської районної державної адміністрації Вінницької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЧУГУНКІНА Олега Павловича — з посади голови Оратівської районної державної адміністрації Вінницької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БУТЕНКО Зінаїду Михайлівну — з посади голови Погребищенської районної державної адміністрації Вінницької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ПОБІРСЬКОГО Олега Івановича — з посади голови Теплицької районної державної адміністрації Вінницької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

НАУМЕНКО Таїсію Іванівну — з посади голови Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ХРАНОВСЬКОГО Олега Анатолійовича — з посади голови Чечельницької районної державної адміністрації Вінницької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СІНЧАК Ганну Аркадіївну — з посади голови Ямпільської районної державної адміністрації Вінницької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

МИШЛЕНИКА Сергія Вікторовича — з посади голови Горохівської районної державної адміністрації Волинської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СМАЛЯ Миколу Миколайовича — з посади голови Іваничівської районної державної адміністрації Волинської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ГОНТАР Аллу Анатоліївну — з посади голови Ківерцівської районної державної адміністрації Волинської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БАКУНА Василя Івановича — з посади голови Локачинської районної державної адміністрації Волинської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ПОДЕРНЮ-МАСЮК Юлію Андріївну — з посади голови Любешівської районної державної адміністрації Волинської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ОКСЕНЧУКА Ігоря Володимировича — з посади голови Любомльської районної державної адміністрації Волинської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

РУДИКА Володимира Федоровича — з посади голови Ратнівської районної державної адміністрації Волинської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ШКОДУ Сергія Івановича — з посади голови Рожищенської районної державної адміністрації Волинської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ПРИЙМАЧУКА Максима Петровича — з посади голови Старовижівської районної державної адміністрації Волинської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КОНЦЕВОГО Василя Ростиславовича — з посади голови Солонянської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БАКУМЕНКА Сергія Олександровича — з посади голови Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;

СИМОНЕНКО Юлію Іванівну — з посади голови Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

 ГУРУ Віталія Вікторовича — з посади голови Веселівської районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ГОНЧАР Людмилу Володимирівну — з посади голови Гуляйпільської районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ТИМКІВА Олексія Миколайовича — з посади голови Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ТАТАРЕНКА Віталія Володимировича — з посади голови Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

РЕВУТА Володимира Федоровича — з посади голови Розівської районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ПОПЮКА Василя Михайловича — з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ПИЛИПЧУКА Анатолія Олексійовича — з посади голови Якимівської районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БРАТІКА Сергія Вікторовича — з посади голови Великобагачанської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ВЕЛИЧКО Наталію Іванівну — з посади голови Глобинської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КНЯЗЄВА Олександра Володимировича — з посади голови Гребінківської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СКИБУ Євгенія Ігоровича — з посади голови Диканської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЛУГОВОГО Павла Михайловича — з посади голови Котелевської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КОСТЕНКО Тетяну Вікторівну — з посади голови Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

РОМАНЮКА Василя Афанасійовича — з посади голови Гощанської районної державної адміністрації Рівненської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ДОМАНСЬКОГО Василя Петровича — з посади голови Демидівської районної державної адміністрації Рівненської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ГУЗИЧА Олександра Миколайовича — з посади голови Дубровицької районної державної адміністрації Рівненської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КУШНЕРУКА Віктора Флоровича — з посади голови Зарічненської районної державної адміністрації Рівненської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЗАЙЧУКА Олександра Дмитровича — з посади голови Корецької районної державної адміністрації Рівненської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КУРИЦЬКОГО Бориса Петровича — з посади голови Млинівської районної державної адміністрації Рівненської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КАРАБАНОВА Віталія Юрійовича — з посади голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ВОЛОДЧЕНКА Сергія Сергійовича — з посади голови Близнюківської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

РИСЦОВА Анатолія Васильовича — з посади голови Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БЕСЕДІНА Андрія Олександровича — з посади голови Борівської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

АНДРЄЄВА Андрія Валентиновича — з посади голови Валківської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СТРУКОВА Юрія Миколайовича — з посади голови Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЗАДОРОЖНОГО Олександра Миколайовича — з посади голови Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ГАМБАРАШВІЛІ Тамаза Темуровича — з посади голови Золочівської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

НИКИФОРОВА Яніса Саввича — з посади голови Ізюмської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

МЕЛЬНИК Світлану Петрівну — з посади голови Бахмацької районної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

РОСКОЛІЯ Олексія Григоровича — з посади голови Бобровицької районної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

КАМКА Дениса Миколайовича — з посади голови Городнянської районної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

РЯБЧУН Валентину Миколаївну — з посади голови Ічнянської районної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ЗАСЛАВСЬКОГО Юрія Вікторовича — з посади голови Козелецької районної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

СОЛОВЙОВА Євгена Володимировича — з посади голови Менської районної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

ПОЗНЯК Людмилу Володимирівну — з посади голови Ріпкинської районної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

БУДАНОВА Дениса Сергійовича — з посади голови Семенівської районної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

призначив:

ЛЯШЕНКА Миколу Миколайовича — головою Бучанської районної державної адміністрації Київської області.

ТОКАРЯ Едгара Володимировича — головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області;