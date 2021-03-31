Президент України
звільнив:
МЕЗЕНКА Дениса Анатолійовича — з посади голови Березанської районної державної адміністрації Миколаївської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ФІЛІМОНОВА Анатолія Вадимовича — з посади голови Веселинівської районної державної адміністрації Миколаївської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ДЗЮБУ Юрія Миколайовича — з посади голови Вітовської районної державної адміністрації Миколаївської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ГАЙЧЕВУ Наталію Іванівну — з посади голови Єланецької районної державної адміністрації Миколаївської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЗУБРИЦЬКОГО Івана Олександровича — з посади голови Снігурівської районної державної адміністрації Миколаївської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЛЯШЕНКА Миколу Миколайовича — з посади голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
КОВАЛЕНКА Миколу Миколайовича — з посади голови Ясинуватської районної державної адміністрації Донецької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЗОЗУЛЮ Валентину Олександрівну — з посади голови Баришівської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
СТРОКАНЯ Володимира Івановича — з посади голови Бориспільської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
БУРДАК Аліну Анатоліївну — з посади голови Бородянської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
БІРКАДЗЕ Георгія Автанділовича — з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ШЕЛЕСТ Світлану Петрівну — з посади голови Володарської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЯЦЕНКА Сергія Васильовича — з посади голови Іванківської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
БУДЮКА Ігоря Сергійовича — з посади голови Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
БОЛІЛОГО Олексія Васильовича — з посади голови Макарівської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ФЕСЕНКА Сергія Володимировича — з посади голови Миронівської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ДЯЧЕНКА Сергія Михайловича — з посади голови Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
ЛЕЩЕНКА Андрія Валерійовича — з посади голови Поліської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
СЛАВІНСЬКУ Оксану Вікторівну — з посади голови Сквирської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ПАСІЧНЮКА Вадима Олександровича — з посади голови Таращанської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ДЯЧУК Надію Анатоліївну — з посади голови Тетіївської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
КУДРЯВСЬКОГО Олександра Миколайовича — з посади голови Яготинської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЖУКА Василя Миколайовича — з посади голови Коропської районної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЄРКА Петра Павловича — з посади голови Куликівської районної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
КУНДЮБУ Олену Петрівну — з посади голови Носівської районної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ДУБОВОГО Євгенія Володимировича — з посади голови Барської районної державної адміністрації Вінницької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЗУБЧИКА Богдана Васильовича — з посади голови Калинівської районної державної адміністрації Вінницької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ПОПЕРЕЧНОГО Костянтина Євгенійовича — з посади голови Козятинської район-
ної державної адміністрації Вінницької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
СКАЛІЯ Володимира Васильовича — з посади голови Крижопільської районної державної адміністрації Вінницької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
БЕВЗА Михайла Григоровича — з посади голови Літинської районної державної адміністрації Вінницької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЧУГУНКІНА Олега Павловича — з посади голови Оратівської районної державної адміністрації Вінницької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
БУТЕНКО Зінаїду Михайлівну — з посади голови Погребищенської районної державної адміністрації Вінницької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ПОБІРСЬКОГО Олега Івановича — з посади голови Теплицької районної державної адміністрації Вінницької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
НАУМЕНКО Таїсію Іванівну — з посади голови Тростянецької районної державної адміністрації Вінницької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ХРАНОВСЬКОГО Олега Анатолійовича — з посади голови Чечельницької районної державної адміністрації Вінницької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
СІНЧАК Ганну Аркадіївну — з посади голови Ямпільської районної державної адміністрації Вінницької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
МИШЛЕНИКА Сергія Вікторовича — з посади голови Горохівської районної державної адміністрації Волинської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
СМАЛЯ Миколу Миколайовича — з посади голови Іваничівської районної державної адміністрації Волинської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ГОНТАР Аллу Анатоліївну — з посади голови Ківерцівської районної державної адміністрації Волинської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
БАКУНА Василя Івановича — з посади голови Локачинської районної державної адміністрації Волинської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ПОДЕРНЮ-МАСЮК Юлію Андріївну — з посади голови Любешівської районної державної адміністрації Волинської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ОКСЕНЧУКА Ігоря Володимировича — з посади голови Любомльської районної державної адміністрації Волинської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
РУДИКА Володимира Федоровича — з посади голови Ратнівської районної державної адміністрації Волинської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ШКОДУ Сергія Івановича — з посади голови Рожищенської районної державної адміністрації Волинської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ПРИЙМАЧУКА Максима Петровича — з посади голови Старовижівської районної державної адміністрації Волинської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
КОНЦЕВОГО Василя Ростиславовича — з посади голови Солонянської районної державної адміністрації Дніпропетровської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
БАКУМЕНКА Сергія Олександровича — з посади голови Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою;
СИМОНЕНКО Юлію Іванівну — з посади голови Більмацької районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ГУРУ Віталія Вікторовича — з посади голови Веселівської районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ГОНЧАР Людмилу Володимирівну — з посади голови Гуляйпільської районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ТИМКІВА Олексія Миколайовича — з посади голови Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ТАТАРЕНКА Віталія Володимировича — з посади голови Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
РЕВУТА Володимира Федоровича — з посади голови Розівської районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ПОПЮКА Василя Михайловича — з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ПИЛИПЧУКА Анатолія Олексійовича — з посади голови Якимівської районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
БРАТІКА Сергія Вікторовича — з посади голови Великобагачанської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ВЕЛИЧКО Наталію Іванівну — з посади голови Глобинської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
КНЯЗЄВА Олександра Володимировича — з посади голови Гребінківської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
СКИБУ Євгенія Ігоровича — з посади голови Диканської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЛУГОВОГО Павла Михайловича — з посади голови Котелевської районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
КОСТЕНКО Тетяну Вікторівну — з посади голови Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
РОМАНЮКА Василя Афанасійовича — з посади голови Гощанської районної державної адміністрації Рівненської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ДОМАНСЬКОГО Василя Петровича — з посади голови Демидівської районної державної адміністрації Рівненської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ГУЗИЧА Олександра Миколайовича — з посади голови Дубровицької районної державної адміністрації Рівненської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
КУШНЕРУКА Віктора Флоровича — з посади голови Зарічненської районної державної адміністрації Рівненської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЗАЙЧУКА Олександра Дмитровича — з посади голови Корецької районної державної адміністрації Рівненської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
КУРИЦЬКОГО Бориса Петровича — з посади голови Млинівської районної державної адміністрації Рівненської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
КАРАБАНОВА Віталія Юрійовича — з посади голови Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ВОЛОДЧЕНКА Сергія Сергійовича — з посади голови Близнюківської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
РИСЦОВА Анатолія Васильовича — з посади голови Богодухівської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
БЕСЕДІНА Андрія Олександровича — з посади голови Борівської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
АНДРЄЄВА Андрія Валентиновича — з посади голови Валківської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
СТРУКОВА Юрія Миколайовича — з посади голови Дворічанської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЗАДОРОЖНОГО Олександра Миколайовича — з посади голови Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ГАМБАРАШВІЛІ Тамаза Темуровича — з посади голови Золочівської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
НИКИФОРОВА Яніса Саввича — з посади голови Ізюмської районної державної адміністрації Харківської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
МЕЛЬНИК Світлану Петрівну — з посади голови Бахмацької районної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
РОСКОЛІЯ Олексія Григоровича — з посади голови Бобровицької районної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
КАМКА Дениса Миколайовича — з посади голови Городнянської районної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
РЯБЧУН Валентину Миколаївну — з посади голови Ічнянської районної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ЗАСЛАВСЬКОГО Юрія Вікторовича — з посади голови Козелецької районної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
СОЛОВЙОВА Євгена Володимировича — з посади голови Менської районної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
ПОЗНЯК Людмилу Володимирівну — з посади голови Ріпкинської районної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
БУДАНОВА Дениса Сергійовича — з посади голови Семенівської районної державної адміністрації Чернігівської області відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
призначив:
ЛЯШЕНКА Миколу Миколайовича — головою Бучанської районної державної адміністрації Київської області.
ТОКАРЯ Едгара Володимировича — головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області;