Її створено для комфортного перетину громадянами адміністративної межі з окупованим Кримом, а також надання адміністративних, транспортних і побутових послуг українцям.
Відкрив сервісну зону віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба. «Це символічне місце, по один бік від якого — вільний простір, де будується європейська демократія, де держава дбає та захищає громадянина, а по інший — «рускій мір». У «Каланчаку» набагато комфортніше, ніж на КПВВ окупантів, адже Україна відкрила це місце з повагою до людини, її гідності, для забезпечення комфорту. Такі речі, як ця сервісна зона — наочна демонстрація того, як наша держава змінюється на краще і стає дедалі більше європейською. І жителі півострова помічатимуть позитивні зміни на материку. Це спростить нам у майбутньому повернення Криму», — зазначив урядовець.
Він висловив припущення, що після повернення контролю України ці тимчасові контрольні пункти в’їзду-виїзду можуть стати музеєм окупації Криму, повідомляє служба віцепрем’єр-міністра.
Разом із Дмитром Кулебою у відкритті взяли участь голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв, постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич, начальник південного регіонального управління Державної прикордонної служби Сергій Мул, заступник голови Херсонської ОДА Сергій Козир, начальник Азово-Чорноморського міжрегіонального управління Держприкордонслужби Володимир Бондар, в.о. начальника митниці Державної фіскальної служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Геннадій Іваненко.
Замість традиційного перерізання стрічки присутні на відкритті з ініціативи Дмитра Кулеби зробили спільне селфі та одночасно написали про відкриття у твітері.
Нагадаємо, що будівництво нових КПВВ «Каланчак» та «Чонгар» розпочалося 20 вересня 2019 року. Режимні зони в’їзду-виїзду стали працювати 15 листопада 2019 року.
У сервісну зону КПВВ «Каланчак» входять автостанція (для сполучення з Херсоном, Одесою, Запоріжжям, Дніпром, Києвом, Новою Каховкою, на добу 5—10 рейсів), місця відпочинку подорожніх та водіїв, ЦНАП — надання первинної правової допомоги, консультаційний пункт, сервісний центр «Паспорт», магазини і кафе.
Пропускна спроможність сервісної зони — тисяча осіб на добу. Протяжність — 100 метрів. Сервісна зона перебуває на балансі Мирненської громади. Реконструкцію здійснювала Херсонська обласна державна адміністрація. На будівельні роботи витрачено 60 мільйонів гривень.
Будівництво сервісних зон на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» здійснює АТ «Укрзалізниця». Постановою Кабінету Міністрів від 04.07.2018 року №584 на це передбачено майже 106 мільйонів гривень.
У зоні митного контролю на КПВВ «Каланчак» для пішоходів працюють митники, які оформлюють багаж громадян, є кабінки паспортного контролю, де працюють військовослужбовці, які перевіряють документи громадян на виїзд із материкової частини України.
ЦНАП, який відкрито на КПВВ «Каланчак», — віддалене робоче місце ЦНАП Чаплинської об’єднаної територіальної громади. Тут надаватимуть 37 послуг жителям тимчасово окупованої території АР Крим, а також прилеглих до КПВВ населених пунктів Каланчацького району відповідно до договору міжмуніципального співробітництва між Мирненською та Чаплинською ОТГ. Це паспортні, різноманітні послуги з реєстрації нерухомості та бізнесу. Згодом цей перелік розширять, заплановано додати соціальні, послуги Держгеокадастру та інші.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»