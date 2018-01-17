Прикро, коли люди труяться купленими продуктами харчування, а такі випадки – не рідкість. Приміром, торік було кілька випадків масових отруєнь з трагічними наслідками. В одному випадку причиною цього була неякісна риба, в іншому – фальсифікований алкоголь. Держава охороняє права споживачів. А до них належить кожен з нас. Але не всі громадяни знають, як користуватися своїми правами і не всі можуть зорієнтуватися – що робити, коли товар неякісний та вашими правами знехтувано.

У статті 4 Закону «Про захист прав споживачів» зазначено, що під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб споживачі мають право на: належну якість продукції та обслуговування; безпеку продукції; необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця). Також з метою захисту порушених прав споживачі можуть звертатись до суду та інших державних органів і громадських організацій. Якщо придбаний товар поганої якості, споживач у встановлені законодавством терміни може вимагати відшкодування витрат на усунення недоліків, повернення сплачених грошей, заміну товару тощо.

Урядовий контактний центр наприкінці минулого року провів прогнозне дослідження на тему «Захист прав споживачів: якість та безпечність продуктів харчування», аби дослідити громадську думку щодо забезпечення соцзахисту населення, зокрема прав споживачів у контексті якості та безпечності продуктів харчування. Це було телефонне опитування заявників, які звернулися на урядову «гарячу лінію». Так ось. За результатами дослідження 54,7% опитаних стикались із порушенням своїх прав споживача впродовж 2016 – 2017 років. Тим часом понад 44% респондентів відповіли, що не стикалися.

Опитані, чиї права споживача були порушені у зазначений період, найчастіше стикались із випадками реалізації простроченого товару – цей варіант відмітили 33,7% відповідних респондентів. Серйозною проблемою виявилось придбання неякісних товарів. Про такі порушення повідомили 27,2% респондентів з цієї ж групи, а 15% опитаних, з числа тих, чиї права було порушено, звертали увагу на невідповідне маркування товару.

Також люди зверталися на Урядову гарячу лінію з проханнями допомогти відновити справедливість.

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, за 2017 рік на урядову «гарячу лінію» надійшло майже 7 тисяч звернень з питань захисту прав споживачів. Найбільше люди скаржилися на незадовільну якість продуктів харчування.

Хоч законодавство і захищає споживача, проте громадяни також мають бути уважними та обачливими, зберігати чеки, квитанції тощо за придбаний товар і не купувати харчову продукцію на стихійних ринках.

Так, жителька Миколаєва зателефонувала на урядову «гарячу лінію» зі скаргою на один із магазинів міста. За словами жінки, вона зайшла до магазину аби придбати куряче м’ясо для вечері. Прийшовши додому, побачила, що воно непридатне для споживання. Зверталася до магазину, щоб повернути гроші за неякісний товар, але їй відмовили. Жінка просила посприяти щодо перевірки продуктів харчування в цьому магазині та зобов’язати продавців повернути кошти за зіпсований товар. Розглянувши звернення, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів зауважила, що потрібна додаткова інформація, а саме – повна назва суб’єкта господарювання, який продав неякісний продукт, точна адреса місця розташування магазину, інформацію стосовно документів, які підтверджують факт покупки. За наявності цих документів Держпродспоживслужба ініціює отримання Погодження Міністерства аграрної політики України на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) згідно з законом.

А житель Токмака Запорізької області розповів, що купив моркву по-корейськи, під час споживання якої його дружина пошкодила зуб -- у моркві виявився камінець. Адміністрація магазину запевнила чоловіка, що цей випадок буде досліджено і відшкодовано суму коштів на лікування потерпілої. Однак він, не сподіваючись на те, що це станеться, звернувся на урядову «гарячу лінію» та попросив сприяння у поверненні коштів на лікування зуба, та у наданні правової оцінки діям зазначеного підприємства. Оскільки перевірка магазину відповідно до законодавства може бути здійснена після погодження з Міністерством аграрної політики, Держпродспоживслужба повідомила заявника про необхідність подати документи чи їх копії, що підтверджують порушення.

А щоб не траплялося прикрих випадків, виробники і органи виконавчої влади повинні сумлінно дотримуватись вимог законодавства під час виготовлення та перевірки продукції харчування.

За період з 7 по 14 січня 2018 року на урядову «гарячу лінію» надійшов 58 371дзвінок, а також 989 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua