Попри воєнний стан та прикордонний статус на Сумщині для школярів організовують літній відпочинок та оздоровлення

Цієї літньої пори на територіях оздоровчих та відпочинкових таборів Сумщини панує незвичне затишшя. Як і торік, коли повномасштабне російське вторгнення зруйнувало плани на найтриваліші шкільні канікули. Однак, на щастя, завдяки максимальній організаційній роботі обласної влади, освітян, спонсорів, батьків, усіх, хто переймається турботою про підростаючу зміну, вдається створювати умови, за яких учні й малята можуть відпочити, оздоровитися, з користю провести вільний час. Звісно, питання безпеки завжди на першому плані, бо головне — життя і здоров’я. Адже в області, на жаль, зафіксовано факти ворожих обстрілів і влучань в окремі позашкільні дитячі заклади.

У пришкільних таборах з харчуванням

Традиційна і перевірена форма відпочинку учнів — пришкільні табори, які впродовж багатьох попередніх років підтвердили свою корисність і потрібність. Тож і цього літа у 12 територіальних громадах функціонували 90 таких таборів з денним перебуванням упродовж 12—14 днів, у яких відпочинковими послугами охопили майже 5200 дітей. Географічно вони концентрувалися переважно в Роменському районі — найбезпечнішому і віддаленому від кордону з росією. Такі заклади організували у Тростянецькій, Буринській, Миколаївській селищній та сільській, інших громадах на базі закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Там створили відповідні безпекові умови і передбачили фінансування в місцевих бюджетах.

Як повідомив начальник відділу інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи департаменту освіти і науки Сумської ОДА Віталій Білаш, організатори забезпечили учням одно- та дворазове харчування. Було проведено виховну роботу за такими напрямами: національно-патріотичний, екологічний, спортивно-оздоровчий. Для юних вихованців організовували розважальні, пізнавально-тематичні заходи, інтелектуальні вікторини, конкурси, спортивні змагання.

Значної уваги надавали охороні праці та безпеці життєдіяльності: щодня проводили інструктажі з техніки безпеки, дотримання правил дорожнього руху, поводження під час сигналу повітряної тривоги. При закладах позашкільної освіти організовано альтернативні форми дозвілля та зайнятості. До прикладу, групові, клубні, студійні форми роботи, гурткова зайнятість, майстер-класи, ігрові та конкурсно-розважальні програми, змагання, цікаві зустрічі, екскурсії, до яких упродовж червня — липня було залучено понад 5 тисяч дітей та учнівської молоді.

Протягом усієї відпочинкової кампанії здійснюють психологічний супровід та підтримку дітей задля стабілізації їхнього психоемоційного стану, відновлення ресурсів та розвитку і зміцнення антистресової стійкості. Спеціалісти психологічних служб закладів освіти проводять інтегровані розвивальні заняття, консультації, ранкові зустрічі, психологічні п’ятихвилинки. Особливої уваги надають формуванню в дітей навичок поводження в надзвичайних ситуаціях, безпечної поведінки в інтернеті — уроки від Stopsexting «(Не)безпека в час війни», «Онлайн-загрози в час війни: як захистити себе?», «Медіаграмотність під час війни» та інші.

Тож і в ці серпневі дні діти й учнівська молодь мають змогу долучитися до означених альтернативних форм дозвілля та зайнятості.

«Майданчик незламності» в Конотопі й «Аквабенд» у Сумах

Недавно в Конотопській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті реалізували цікавий дозвіллєвий проєкт «Майданчик незламності» від міської молодіжної ГО «Батьківський дім». Він здобув умовне «срібло» в рейтингу переможців конкурсу проєктів від громадськості, його профінансував міський бюджет. Проєкт спрямовано на національно-патріотичне виховання дітей і молоді Конотопської громади. Упродовж літньої декади на ігрових майданчиках міста побували загалом майже 300 місцевих дітей 3—12 років.

Проводячи розважально-спортивні, духовні, творчі заходи, учасників частували чаєм, соками, печивом, що створювало особливу атмосферу затишку, спокою, комфорту. За словами батьків, кожен день, проведений у такому товаристві, дуже корисний для їхніх синів і доньок.

А Сумський державний університет другий рік поспіль організовує для дітей школу дозвілля «Аквабенд», водний акцент якої говорить сам за себе. Завдяки спортивно-оздоровчій базі дітям організовують заняття з плавання, спортивні ігри, локаційні екскурсії в університеті, розваги просто неба тощо. Звісно, з дотриманням усіх безпекових правил і норм.

Упродовж чотирьох змін понад півтори сотні школярів оздоровилися, отримали яскраві враження. До речі, торік у такий спосіб відпочили майже 200 учнів молодшого шкільного віку.

У зоні уваги — діти пільгових категорій

Софія Гришкова та Даниїл Бадалов — школярі з міста Шостки, які у складі групи ровесників нещодавно побували в затишному курортному містечку Спа на сході Бельгії. Поїздка відбулася в межах програми «Spa-дякую» за підтримки однієї з тамтешніх релігійних організацій, хабу «Місце сили» та Шосткинської міської ради.

Упродовж декади діти 5—14 років з родин захисників не тільки оздоровилися завдяки цілющим мінеральним джерелам, а й здійснили цікаві екскурсії Бельгією, дегустували неповторні страви місцевої кухні, брали участь у конкурсах, змаганнях, вікторинах — одне слово, перезавантажилися психологічно, сповнилися новими враженнями та емоціями. Так само як і 27 дітей пільгових категорій, які провели незабутні два літні тижні в таборі спортивного профілю німецького міста Райнсберг завдяки турботі Національної соціальної сервісної служби.

Ще майже 80 дітей відпочили в Польщі, про що потурбувалася народний депутат від Сумщини, а 40 хлопчиків і дівчат із прифронтової області впродовж незабутньої серпневої декади оздоровилися в одному з туристських комплексів у селі Красноїлля в Карпатах на Івано-Франківщині. Про це подбали угорська «Екуменічна служба допомоги», Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді, волонтери БФ «Чисті серця».

Цими днями 103 вихованці дитячих будинків сімейного типу оздоровлюються в таборі «Артек-Буковель», про що потурбувалася Фундація Олени Зеленської.

Як наголошує директор департаменту соціального захисту населення Сумської ОВА Людмила Мусіяка, держава та обласна влада максимально залучають усі фінансові ресурси для організації літнього відпочинку й оздоровлення саме дітей пільгових категорій. Тож у батьків є широкий вибір, зокрема поїздки за кордон, 11 таборів карпатського краю, серед яких «Артек-Прикарпаття». Упродовж літа наданими можливостями скористалися сотні батьків.

Утім, відпочинковий сезон триває, і в сумських школярів та малечі ще є час продовжити літнє свято канікул.