Карантин вихідного дня дав певний позитивний ефект. На кінець карантину вихідного дня, 30 листопада, за попередній тиждень було зафіксовано на 6 тисяч хворих менше, ніж прогнозували. Посилені обмеження на вихідних трохи стабілізували ситуацію, зокрема спостерігається вирівнювання в лікарнях зайнятості ліжок хворими на коронавірусну недугу, яка вже майже місяць тримається на постійному рівні 27—28 тисяч. Це дає змогу уряду скасувати саме ці обмеження. І на вихідні, і в будні діятимуть обмеження «помаранчевої» зони на території всієї країни. На цьому під час учорашнього засідання уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Кабмін не продовжив карантину вихідного дня, але напрацьовує найзбалансованіше рішення про можливе посилення карантинних обмежень. За словами Прем’єра, згідно із чинним законодавством, уряд повідомить про це рішення за сім днів до його запровадження. Паралельно розробляють і розширюють програми підтримки бізнесу в разі посилення карантинних заходів.

Тому було проведено опитування щодо оптимальних карантинних заходів серед міських голів і очільників обласних державних адміністрацій. Голови міст обласного значення та керівники ОДА висловилися за повну заборону або запровадження часткових обмежень проведення святкових ярмарків. Майже 90% опитаних міських голів підтримали повну заборону проведення концертів. Встановлення міської новорічної ялинки з певними обмеженнями для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування.

Уряд ухвалює рішення, спрямовані на підтримку медичної системи. Прем’єр нагадав, що Кабмін раніше надав субвенцію на рівні 1,5 мільярда гривень для забезпечення лікарень киснем, проте частина поставок кисневого обладнання не встигає завершитися до кінця року. Тому уряд ухвалив постанову про продовження термінів доотримання такого обладнання наступного року, що дасть змогу повною мірою забезпечити потреби українських лікарень у кисні.

Кабмін доповнив перелік лікарських засобів і медичного обладнання, необхідних для запобігання виникненню й поширенню коронавірусної хвороби, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з увезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість. До переліку внесено вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Як зазначив Денис Шмигаль, це стосується всіх потенційних вакцин, які Україна закуповуватиме наступного року.

Уряд ухвалив рішення з підписання меморандуму про взаєморозуміння з урядом Швейцарії щодо українсько-швейцарського проєкту «Створення бюджетного апарату штучної вентиляції легень у відповідь на виклики СОVID-19» — проєкт Фаза І.

Жодні соцвиплати не зменшаться

Прем’єр запевнив, що наступного року жодних соціальних виплат зменшено не буде. Навпаки, за його словами, передбачається зростання пенсій для всіх пенсіонерів.

«Важливий момент: зменшення на 8 мільярдів гривень фінансування Пенсійного фонду з бюджету буде компенсовано завдяки зростанню власних доходів фонду. Ці доходи буде забезпечено зокрема завдяки зростанню мінімальної заробітної плати», — роз’яснив Денис Шмигаль. Він наголосив, що всі програми у проєкті держбюджету-2021 буде профінансовано в повному обсязі, джерела фінансування є.

Очільник уряду підкреслив: усі заяви, що держава наступного року не зможе виконувати свої зобов’язання, — маніпуляції.

«Проєкт державного бюджету на 2021 рік, підготовлений до розгляду в другому читанні, реалістичний для виконання і збалансований за доходами й видатками. Дефіцит зменшено до 5,5%. На галузь медицини передбачено спрямувати рекордні 161 мільярд гривень, що на 30 мільярдів більше, ніж у 2020-му, і на 65 мільярдів більше, ніж у 2019-му. Фактично за два роки фінансування медичної галузі зросте більш ніж на 60%. Такими темпами у нас за попередні роки незалежності не зростали навіть видатки на армію, зокрема під час активної фази збройної російської агресії. Наступного року зарплати всіх медиків буде збільшено на 30%. 16 мільярдів гривень передбачається на боротьбу з коронавірусом, лікарні має бути забезпечено киснем і ліками. 2,6 мільярда передбачено на вакцинацію від COVID-19.

На освіту і науку передбачено спрямувати додатково 30 мільярдів гривень порівняно з нинішнім роком, що дасть змогу підвищити зарплати вчителям на 26%, а також відремонтувати й побудувати 300 шкіл. Ставки єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість і військового збору не збільшуватимуть. Зростання доходів бюджету на понад 100 мільярдів гривень насамперед забезпечуватиметься завдяки відновленню й детінізації економіки, а також ліквідації всіх схем у податковій галузі й на митниці», — констатував Денис Шмигаль.

Робота з ліквідації корупційних схем на митниці та в податковій галузі ще триває, про що свідчить стовідсоткове виконання держбюджету за січень — листопад. А в листопаді фактичне виконання бюджету становило 110%. На 1 грудня на єдиному казначейському рахунку було понад 20 мільярдів гривень. Наприклад, 2018 року ця сума не перевищувала 17 мільярдів.

Про інвестиції та штучний інтелект

Уряд затвердив концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні до 2030 року. З державного бюджету на реалізацію концепції в 2021—2023 роках планують спрямувати 14,39 мільйона гривень. Як зазначив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, галузь штучного інтелекту в країні динамічно розвивається: Україна має найбільшу кількість компаній-розробників штучного інтелекту у Східній Європі. На початку 2020 року було майже 150 постачальників з достатнім досвідом у галузі штучного інтелекту. Тому дуже важливо розробити зрозумілу для держави й приватного сектору стратегію розвитку штучного інтелекту в країні. Через три місяці має бути представлено план заходів реалізації цієї концепції.

Кабмін планує залучити 100 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку на реалізацію проєкту «Східна Україна: возз’єднання, відновлення і відродження».

Погоджено проєкт постанови про внесення змін до Правил дорожнього руху, які стосуються прав і обов’язків осіб, які рухаються у кріслах колісних. Тобто правила руху для людей на інвалідних візках додадуть до ПДР. Проєкт постанови пропонує встановити, що особи, які рухаються у кріслах колісних, мають право рухатися краєм проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччям, виконуючи вимоги ПДР, що стосуються обов’язків велосипедистів. Особи, що рухаються у кріслах колісних із швидкістю пішохода тротуарами, пішохідними або велосипедними доріжками, мають право на переважне перетинання проїзної частини дороги позначеними пішохідними переходами. У цьому разі особи на візках мають виконувати вимоги ПДР, що стосуються обов’язків пішоходів.