Про це свідчать перші вияви стабілізації ситуації з поширенням COVID-19 у тих областях, які першими потрапили до «червоної» зони

Ситуація з поширенням коронавірусу залишається складною. У лікарнях з понад 76 тисяч ліжок, відведених для хворих на COVID-19, зайнято майже 52 тисячі.

«Щотижня збільшуємо кількість ліжко-місць. Забезпечуємо лікарні додатковим киснем. Українські лікарі працюють в режимі 24/7, аби врятувати якомога більше життів. У «червоній» зоні карантину залишається більшість областей країни», — акцентував Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник уряду зауважив, що лікарі та експерти починають фіксувати перші вияви стабілізації ситуації з поширенням коронавірусу, особливо в тих областях, які першими потрапили до «червоної» карантинної зони. Зокрема, протягом останніх трьох днів спостерігається уповільнення динаміки госпіталізацій у Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Херсонській, Харківській, Чернівецькій областях.

«Нині в реанімаційних відділеннях і відділеннях інтенсивної терапії 98—99% хворих — не вакциновані громадяни. Статистика за останній тиждень: загалом серед тих, хто потрапляє до лікарень з коронавірусом, 9 з 10 не щеплені», — підкреслив Денис Шмигаль, який не втомлюється постійно закликати громадян піклуватися про своє здоров’я, здоров’я рідних і близьких, зробивши щеплення. Адже вакцинація рятує життя, і це мають усвідомити всі.

До кінця тижня в уряді очікують, що принаймні однією дозою буде вакциновано маже 40% дорослого населення країни. Нині медики роблять 1,5 мільйона щеплень щотижня.

«Важливо не зменшувати темпи й зосередити увагу на тих регіонах, де відсоток вакцинованого населення відстає від середнього у країні», — зазначив Прем’єр.

Віялових відключень не планують

Говорив очільник уряду й про інше актуальне питання — опалювальний сезон. Він поінформував, що нині з теплом 97% житлових будинків, 96% садочків, мед-закладів, 95% шкіл. На понад 99% підключено до тепла житловий фонд у 22 областях. На Одещині та Херсонщині відсоток підключення значно менший, адже погода донедавна була там теплою, тому місцеві керівники не вмикали опалення.

«Нині перед ними поставлено завдання запустити весь процес до кінця тижня. Загалом опалювальний сезон в Україні розпочався в нормальних умовах, попри велику кількість маніпуляцій про нібито підвищення ціни на газ, відсутність газу в газосховищах, віялові відключення електроенергії. Відповідь маніпуляторам така: в листопаді тарифи на газ, тепло, гарячу воду, електроенергію не зростають. І не зростатимуть до кінця опалювального сезону. Стабільні тарифи — зобов’язання уряду та місцевої влади перед людьми. І воно виконується. Газу в газосховищах достатньо. У разі потреби НАК «Нафтогаз» має ліквідність, аби забезпечити додатковий імпорт. Слід зважати й на власний видобуток газу.

Віялових відключень електроенергії не планують. Ситуація в галузі електроенергетики справді непроста. Насамперед це стосується запасів вугілля для роботи теплової генерації. Ще кілька місяців тому ми активізували роботу і щодо додаткових імпортних контрактів, і щодо збільшення власного видобутку вугілля», — запевняє Денис Шмигаль.

У цьому контексті уряд ухвалив рішення про початок створення вертикально інтегрованої компанії на базі Центренерго. Підприємство буде об’єднано з державними шахтами в єдину структуру. Рішення уряду стосується відновлення роботи підприємства «Енергетична компанія України». Саме на базі цього підприємства й відбудеться об’єднання.

«Це дасть змогу забезпечити безперебійне постачання вугілля для Центренерго, а державні шахти отримають чіткий канал збуту, прийнятний рівень розрахунків і можливості для модернізації. Від планів приватизації Центренерго не відмовляємося і вбачаємо, що створення компанії, де є і видобуток, і генерація, тільки підвищить інтерес під час відкритого аукціону», — прокоментував Прем’єр.

Висока відповідальність

Минулого тижня відбулися кадрові призначення у Кабінеті Міністрів.

«Оновлення команди дасть змогу істотно посилити роботу уряду. Посада в Кабміні — не привілей, а дуже високий ступінь відповідальності перед громадянами, Верховною Радою, Президентом», — констатував очільник уряду.

Для кращого оцінювання роботи міністрів і міністерств, якісного планування й виконання завдань уряд затвердив нову методологію і запровадив новий інструмент державної політики на базі принципів та підходів RBM (Results-Based Management).

«Відповідні практики управління застосовують уряди багатьох розвинених держав, що робить їхню політику відкритою, передбачуваною та орієнтованою на результат. За допомогою спеціального програмного забезпечення фактично в реальному часі можна буде стежити за виконанням стратегічних завдань і проєктів міністерств. Є програми та завдання, є конкретні виконавці. Персоналізація посилить особисту відповідальність і окреслить чіткі завдання.

Нині ІТ-інструмент ProjectUA відображає 12 національних пріоритетів Програми діяльності уряду. Завдяки цьому інструменту з’являється можливість бачити докладні плани й реальні підсумки їх виконання та ухвалювати необхідні управлінські рішення», — прокоментував Денис Шмигаль.

Сервіс від держави

Уряд продовжує здійснювати системні кроки в напрямі дерегуляції. Прем’єр нагадав, що за останні три місяці було скасовано понад дві тисячі незрозумілих, подекуди абсурдних нормативно-правових актів. Вони створювали адміністративні й регуляторні перешкоди для бізнесу та негативно впливали на інвестиційний клімат.

«Наприклад, у 41 населеному пункті скасовано місцеві вимоги до обов’язкової пайової участі бізнесу в розвитку місцевої інфраструктури. Такі вимоги на місцях існували попри те, що законодавчо такий обов’язок скасовано ще з 1 січня цього року з метою залучення додаткових інвестицій. Так усунуто нормативну колізію», — уточнив він.

Завдяки дерегуляції уряд продовжує будувати сервісну державу для людей. Одна з найпопулярніших послуг серед українців — реєстрація місця проживання — стане доступною онлайн і для тих, хто має паспорти у вигляді книжки. Уряд затвердив з доопрацюванням експериментальний проєкт, який дасть змогу українцям змінювати місце реєстрації, здійснювати прописку в електронній формі за допомогою порталу «Дія». Відповідна послуга вже доступна для тих, хто має паспорт у формі ID-картки.

Іноземці в Україні також зможуть користуватися електрон-ними послугами. Кабмін запровадить експериментальний проєкт, завдяки якому в «Дії» відображатиметься посвідка на тимчасове або постійне проживання.

За словами Дениса Шмигаля, це працюватиме за аналогією до електронного паспорта, але замість нього відображатиметься інформація з посвідки іноземця. Проєкт допоможе зробити перебування іноземних громадян на території України комфортнішим і зручнішим. Крім того, це поліпшить імідж нашої країни як відкритої та сучасної держави для людей з усього світу.