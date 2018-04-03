У Канаді розпочала діяльність Ukrainian Business Agency in Canada (UBAіC) — федеральна канадська неприбуткова корпорація, яка проголошує своєю метою розвивати ділові відносини між двома країнами на прикладі конкретних українських виробників.

Що очікує Канада від України? Як допомогти нашим виробникам просувати товари і послуги на ринки Північної Америки?

Про перспективи розвитку виробничих, бізнесових відносин України і Канади розповідає керівник UBAіC Сергій СТОРЧАК.

— Сергію Олександровичу, Угода про вільну торгівлю між нашими країнами надала українським бізнесменам широкі можливості експорту до Канади. Що потрібно для її практичної реалізації?

— Після Євросоюзу Канада першою з-поміж інших країн світу підписала з Україною Угоду про вільну торгівлю, яка набула чинності торік у серпні.

Урядові проекти Канади, а також відповідні кроки з боку уряду України та посольств наших держав створили необхідні умови для економічної співпраці. А наше Українське бізнес-агентство у Канаді — це своєрідна відповідь самих бізнесменів, їхні кроки назустріч урядовим проектам. Саме з їхньої ініціативи було створено UBAіC. Так бізнес продемонстрував розуміння і готовність працювати в новому, запропонованому владою форматі.

Це важлива складова для активізації бізнес-відносин між Україною і Канадою. Взагалі, будь-які промислові, економічні проекти будуть ефективними тільки тоді, коли виробники, бізнесмени безпосередньо візьмуть у них участь, у першу чергу — фінансову. Тут спрацьовує загальний закон бізнесу: вкладені гроші мають принести прибуток, а для цього треба реально працювати, а не створювати видимість активної діяльності.

По суті, Українське бізнес-агентство у Канаді — це форма самоорганізації підприємців, усіх активних, зацікавлених осіб обох країн. Ми є майданчиком взаємодопомоги українських і канадських виробників, представників малого і середнього бізнесу, де вони можуть спілкуватися без посередників.

Образно кажучи, уряди Канади і України відкрили двері для співпраці. Але зайти в них повинні самі бізнесмени. Зайти і працювати, щоб урядові ініціативи наповнилися реальним змістом.

Уже з перших кроків створення Українського бізнес-агентства у Канаді ми відчули надзвичайну зацікавленість канадських бізнесменів, у першу чергу — українського походження. Вони об’єднуються довкола UBAіC, щоб допомогти українським бізнесменам скористатися унікальними можливостями, які з’явилися завдяки Угоді про вільну торгівлю між Канадою і Україною.

— З яких, цікаво, міркувань?

— Канадські бізнесмени-українці, повірте, зовсім не заради якогось матеріального зиску запропонували реальну і безкорисливу допомогу підприємцям з України. Треба відірватися у чужі краї, безмежно далекі й не завжди привітні, щоб зрозуміти, що поклик крові і поклик України — це не тільки високі слова.

Успішно відбувши боротьбу за місце під канадським сонцем, вони виявили бажання поділитися з бізнесменами з материнської землі своїм досвідом, своїми надбаннями, зокрема фінансовими, взяти їх під своє крило. Як на мене, це також називають патріотизмом.

— Що саме UBAіC пропонує українським бізнесменам?

— Ми хочемо не тільки допомогти українським бізнесменам у Канаді й Україні знайти один одного, а й забезпечити надійність встановлених контрактів.

Канада надзвичайно доброзичлива до бізнесу і водночас дуже вимоглива. Щоб завоювати ринок, потрібна постійна на ньому присутність, маркетингові дослідження, допомога експортерам на початкових етапах, врешті — розрахунок ризиків і можливостей.

Ми представляємо в Канаді інтереси українських товаровиробників. Надаємо послуги, у тому числі й безкоштовні, з розмитнення українських товарів, тимчасового їх зберігання на складах, просування на ринок, представлення на виставках. Надзвичайно важливий напрям роботи — міжнародна логістика і сертифікація продукції.

— Ви говорите про безкоштовні послуги. Але ж нічого безкоштовного в бізнесі не буває.

— Справді, не буває. Проте ми можемо собі дозволити, скажімо, безоплатно консультувати тих підприємців, які поки що не мають фінансової можливості оплатити консалтинг, але які своїм якісним товаром демонструють високий потенціал, а це — підтримка бізнес-престижу України.

Скажу відверто: канадські бізнесмени-українці готові оплатити нашим підприємцям все і навіть більше — тільки розпочинайте справу, працюйте, заробляйте. Але у бізнесі жодна справа не буде успішною, якщо одна зі сторін сподівається на утриманство від своїх бізнес-партнерів. Утриманці завжди завалюють справу, бо вони нею не дорожать.

— Чого бракує Канаді аж настільки, щоб везти це з іншого боку земної кулі?

— Однозначно наші виробники у легкій промисловості здатні скласти серйозну конкуренцію на її ринках.

Україна сьогодні на дві третини експортує на світові ринки сировину або продукцію первинної переробки. Ми ж орієнтуємося на готові вироби.

Також щиро сподіваємося, що наш приклад і наш досвід канадсько-українських бізнес-відносин наслідуватимуть інші країни, для громадян яких Україна — рідна земля.

Світлана ІСАЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»

ДОСЬЄ «УК»

Сергій СТОРЧАК — доктор технічних наук, професор, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений працівник промисловості України; віце-президент Українського союзу промисловців та підприємців.