Децентралізацію називають однією з найуспішніших реформ. Проте чи не найскладніше в ній — зміна менталітету громадян, які мають зрозуміти, що самі беруть участь в ухваленні рішень

За оцінками західних партнерів, децентралізація на сьогодні — одна з найдинамічніших реформ в Україні, яка вже пройшла два етапи. Виступаючи на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Децентралізація», що триває в Києві, Президент Володимир Зеленський нагадав, що понад 500 років тому сотні українських міст отримали магдебурзьке право, яке вважають найвідомішою правовою системою місцевого самоврядування в Європі.

Процес децентралізації в незалежній Україні формально розпочався 1997 року, після ратифікації Європейської хартії місцевого самоврядування.

«Проте тривалий час країна не могла швидко просуватися в питанні децентралізації через обставини політичного характеру. Не було політичної волі, бажання ділитися повноваженнями, бюджетом з українськими громадами», — зазначив Президент. І лише після 2014 року ця реформа набула конкретних обрисів і набрала темпу.

Фінансова незалежність веде до відповідальності

«Сьогодні майже завершився процес передачі землі й комунальної власності саме до громад. Це мільйони гектарів і десятки тисяч об’єктів. Наша команда пішла значно далі — реалізувала другий етап децентралізації. У червні 2020 року уряд затвердив новий адміністративно-територіальний устрій базового рівня. Сформовано майже півтори тисячі територіальних громад, які покривають усю територію України», — заявив Володимир Зеленський і додав, що нині в Україні створено 136 районів замість 490, які існували до реформи.

Законодавчі зміни, ухвалені у процесі децентралізації, надали місцевим громадам ширші повноваження та фінансову незалежність, які дають їм змогу оперативно ухвалювати конкретні рішення, потрібні та вигідні жителям. Проте Володимир Зеленський наголосив, що разом з повноваженнями та фінансовими можливостями представники місцевих влад повинні пам’ятати про відповідальність.

«Обраним керівникам територіальних громад, сформованим ними виконкомам потрібно навчитися мислити масштабно, усвідомлювати, що кожна громада — це частинка України, яка працює для України й в ім’я України, а не для задоволення власного его чи приватних електоральних, політичних амбіцій», — наголосив Володимир Зеленський.

Природно, що такі масштабні зміни, які відбулися у процесі децентралізації, не могли бути ідеальними. Тому, за словами Президента, після завершення другого етапу реформи необхідно здійснити детальний аудит і перш ніж перейти до наступного етапу, виправити помилки та прорахунки.

Бізнес зацікавлений вкладати у добробут громадян

Децентралізація дає змогу бізнесу прямо співпрацювати з місцевою владою, яка зацікавлена в залученні інвестицій у громади. Про це під час виступу на форумі заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, після утворення ОТГ у місцевого бізнесу з’явилася зацікавленість співпрацювати із владою і вкладати в добробут громад. На його думку, така співпраця створює регіональну конкуренцію між місцевими громадами. Це поліпшує умови для малого й середнього бізнесу, який сприяє розвитку громади, сплачуючи податки і створюючи робочі місця.

«Кожен з українських регіонів має абсолютно унікальні можливості. Влада на місцях найліпше знає свої сильні сторони. І це покращує комунікацію з потенційними інвесторами», — зауважив глава уряду.

На думку Дениса Шмигаля, однією з головних програм державних інвестицій в регіони стала програма «Велике будівництво». «Школи, садочки, приймальні відділення, лікарні, дороги — все це показує синергію й успішну співпрацю центральної й місцевої влади», — сказав Прем’єр. За його словами, раніше рішення ремонтувати якусь дорогу чи школу приймали у Києві на підставі не зовсім об’єктивних потреб громади.

«Проте сьогодні бюджети громад розподіляються за тими пріоритетами, які є у їхніх жителів, а не за баченням чиновника в київському кабінеті», — наголосив Денис Шмигаль.

Необхідні зміни до Конституції

З поступом реформи з децентралізації роль місцевих громад зростає, зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Він переконаний, що реформа місцевого самоврядування дала істотні позитивні результати, проте потребує зусиль для успішного завершення. Міністр повідомив, що для цього необхідно розмежувати повноваження органів місцевого самоврядування, підсилити фінансову незалежність громад через внесення змін до Податкового кодексу, вдосконалити форми міжмуніципальної співпраці. За словами Олексія Чернишова, важливо розробити ліпшу модель залучення громадян до ухвалення рішень місцевого значення.

«Подальше реформування місцевого самоврядування та остаточна імплементація хартії потребують конституційних змін. Їх уже підготовлено», — повідомив міністр.

Керівник департаменту демократії та врядування РЄ Даніель Попеску, який взяв участь у форумі, закликав українську владу пам’ятати, що Європейська хартія самоврядування — це кістяк децентралізації, але ухвалюючи відповідні поправки до Конституції, варто керуватися принципом гнучкості.

«Об’єднання територіальних громад і надання їм фінансової незалежності — два дуже важливі компоненти, але це верхівка айсберга, — зазначив Даніель Попеску. На його думку, важливі елементи децентралізації — ухвалення необхідного законодавства. — Ідеться про те, що має змінитися менталітет, щоб самі громадяни зрозуміли, що перебувають у центрі прийняття рішень».

Громади мають збільшувати власні прибутки

Децентралізація — фундаментальна реформа, яка змінює Україну на краще, переконаний перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Олексій Любченко. За його словами, на сьогодні ОТГ більше третини фінансових надходжень отримують з центрального бюджету у вигляді субвенцій і дотацій.

«Вони не можуть вплинути на ці обсяги, але можуть вплинути на власні прибутки, розвиваючи місцеву економіку та бізнес», — переконаний перший віцепрем’єр. За його словами, за рахунок отримання додаткових ресурсів, а це переважно 60% податку на прибуток для фізичних осіб і 100% земельного податку, бюджети громад за останні роки зросли від удвічі — вчетверо, а в деяких — і вдесятеро.

«Проблема полягає у тому, що не всі керівники на місцях розуміють, що таке розвиток, спрямовуючи кошти на все, що можна відремонтувати. Дехто не вміє залучати бізнес та інвесторів», — констатував Олексій Любченко.

У межах форуму «Україна 30» відбулося спілкування Президента Володимира Зеленського із журналістами. Відповідаючи на запитання, Президент заявив, що припинення війни на Донбасі не залежить від реформи місцевого самоврядування в Україні. «Повернення Донбасу, режим тиші, обміни — всі ці питання, незалежно від того, як вони прописані в мінських домовленостях, на сьогодні залежать від бажання Росії і підтримки наших європейських партнерів», — заявив Володимир Зеленський. Він наголосив, що Україна робить усе необхідне для встановлення миру на Донбасі, і ще раз підтвердив готовність до переговорів на рівні лідерів країн — учасниць нормандського формату.