Війна не закінчується з останнім пострілом. Ні для військових, ні для їхніх родин, медиків чи психологів. А наша війна з агресором Росією триває. Та проходять ротації, військові повертаються додому. За даними Міжнародної організації праці, понад 60% з них не можуть або й не хочуть працювати на попередньому місці роботи.

Про виклики професійної реінтеграції ветеранів розповіла очільниця ГО «Жіночий ветеранський рух» Андріана Арехта. Вона наголосила, що, на жаль, ветерани й ветеранки повертаються з передової, нерідко маючи проблеми зі здоров’ям. Тож потребують часу на лікування та реабілітацію, отже мають право на додаткові вихідні й відпустку. Але роботодавцям це, звісно, не дуже подобається і вони намагаються не відпускати або й просто не беруть цих людей на роботу. Жінкам-ветеранкам, на її переконання, ще важче. Адже, ніде правди діти, в Україні існує дискримінація під час прийому на роботу і за віком, і за статтю. «Не хочуть працевлаштовувати жінку з дітьми, які постійно хворіють. А якщо ти ще й ветеранка, тебе дискримінують навіть за кількома ознаками одразу», — із сумом констатувала вона.

Наприклад, з її оточення жінок, з якими спільно вибудовують ветеранський рух, чимало не повернулися на попереднє місце роботи. Вони нині хочуть не просто працювати на добробут своїх родин, а й впливати на процеси у громадах або навіть на національному рівні, рівні соціальної відповідальності.

«На війні в цих людей була чітка роль. А ось у тому, якою вона буде у цивільному житті, вони не впевнені. Часто замислюються, як їх сприйматимуть навколишні, колеги: чи не боятимуться, не вважатимуть загрозою. У деяких учасників бойових дій є стереотип, що роботодавці не хочуть брати їх на роботу саме через їхній статус», — зазначив військовий психолог та ветеран Андрій Козінчук. Він додав, що, на жаль, вони не завжди помиляються. Адже є роботодавці, які припускають, що у ветерана може бути у кишені граната — про всяк випадок. Або якщо працедавець не воював, йому може бути ніяково перед тим, хто повернувся, з передової.

Проте на його переконання, роботодавцям слід позбуватися стереотипів. Працевлаштувавши ветерана, вони отримають справжню бойову одиницю, адже будь-яку роботу він сприймає як місію і докладе всіх зусиль, щоб виконати завдання. Дисципліна для нього — не порожній звук, він добре розуміє, що таке субординація та не заперечуватиме, якщо для виконання завдання доведеться працювати понаднормово.

Отже, на допомогу тим, хто повернувся з передової, з пошуку себе у мирному житті в Україні розпочато програму професійного розвитку в галузі кібербезпеки й реінтеграції для ветеранів АТО/ООС «Кіберзахисники». Її втілюватимуть за підтримки Міністерства у справах ветеранів та Ради національної безпеки і оборони, а також CRDF Global — управління з координації надання допомоги США країнам Європи та Євразії Державного департаменту США.

Невід’ємна складова оборони

Заступник міністра у справах ветеранів Сергій Левчук схвалив початок програми і подякував представникам США за підтримку соціалізації ветеранів України. Він нагадав, що Мінветеранів нині втілює дві програми такого напряму: «Система переходу військовослужбовців з військової кар’єри до цивільного життя» та Програма з підвищення конкурентоспроможності ветеранів на ринку праці й сприяння підприємницьким ініціативам ветеранів війни «Захист — Розвиток —Добробут». А запровадження програми «Кіберзахисники», на його думку, — це розширення можливостей для якісної реінтеграції ветеранів та їхнього повернення до мирного життя.

«З огляду на умови війни, в яких нині перебуває Україна, й на сучасний розвиток інформаційних технологій бачимо, що «мирне життя» — це досить умовне визначення. Сучасне протистояння має гібридний характер і дедалі більше переходить у кіберпростір. А тому завдяки цій програмі ветерани і в подальшому будуть невід’ємною складовою оборони. Вони здолають стереотипи й відчуватимуть свою цінність. Адже це буде практичний курс, спрямований на здобуття не лише теоретичних знань, а й практичних навичок. А випускники зможуть і далі розвиватися у цьому напрямі, отримати змогу для працевлаштування», — зазначив заступник міністра.

Потрібні кваліфіковані кадри

Керівниця служби з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки Апарату РНБО Наталя Ткачук зауважила, що з початком гібридної війни почастішали кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури, енергетики, фінансового і банківського секторів та інформресурси державних органів. Цей інструментарій почала активно використовувати Росія, прагнучи підірвати національну безпеку України. І це змусило нас усвідомити, що слід розбудовувати систему кібербезпеки, здатну протистояти підступному ворогу.

РНБО зробило в цьому напрямі вже чимало. Було створено ситуаційні центри гарантування кібербезпеки, сформовано відповідне правове поле у цій галузі. Нещодавно завершено роботу над проєктом нової стратегії кібербезпеки на 2021—2025 роки. Тож нині досвід України у цій галузі великий.

«Але все це не зможе якісно працювати, якщо не буде головного — кваліфікованого кадрового ресурсу. Тобто фахівців, які не лише вміють, а й готові працювати на державу та в її інтересах», — наголосила вона.

Буває й так: держава вкладає кошти та час у підготовку фахівця з кібербезпеки, але потім не може платити йому таку зарплату, яку запропонував бізнес. Та це не становить проблеми. Адже якщо надійний висококваліфікованих фахівець посилить безпеку приватного сектору, це теж буде внеском у кібербезпеку всієї України.

Цільовою аудиторією цієї програми стають ветерани — люди, досвід яких у протистоянні агресорові, мабуть, найбільший.

«Їх не потрібно вчити бути патріотами, адже вони вже довели, що саме такі — мужні та справедливі. Не можна навчитися за кілька місяців бути справжнім громадянином, із цим, мабуть, потрібно народитися і плекати у собі все життя», — розповіла Наталя Ткачук.

Керівник управління забезпечення діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО (НКЦК) Сергій Прокопенко зауважив, що непоодинокі випадки, коли для зламування інформаційних систем і доступу до секретної інформації або інфраструктури агресори чи злочинці використовують так званих інсайдерів — завербованих людей, які працюють всередині певної організації і мають доступ до секретної інформації. Тож довірити посади з кібербезпеки на об’єктах державного сектору та критичної інфраструктури саме ветеранам, які довели свій патріотизм і любов до України на полі бою — правильне рішення.

«Ми навчимо їх технічної частини і працевлаштуємо туди, де такі фахівці будуть найнеобхіднішими і де на них уже чекають», — наголосив він.

Заступник менеджера з програм кібербезпеки CRDF Global в Україні Михайло Верич розповів, що ця програма надає нашій країні величезну підтримку стратегічного характеру. Її сфокусовано на професійному розвитку українських кіберталантів і кіберпрофесіоналів. Це допомога 12 національним університетам у розробленні нових навчальних програм з кібербезпеки для розвитку молодих кіберталантів серед студентів. Вони проходять безплатний онлайн-курс «Базові правила безпеки у цифровому середовищі». А з часом запрацює і нова адаптована версія для дорослих.

Не лише навчити, а й працевлаштувати

Ще 2019 року спільно з американськими партнерами розпочато роботу над підготовкою програми професійного розвитку в галузі кібербезпеки для ветеранів АТО/ОС «Кіберзахисники».

«Була мета створити щось небанальне і таке, що дало б позитивний результат. Щоб людина не просто пройшла курси підготовки й не знала, де ці знання та навички задіяти. Хотіли створити програму, після опанування якої фахівець зможе отримати нову роботу й послужити своїй державі», — наголосив Михайло Верич.

Такі якості ветеранів, як стресостійкість, дисциплінованість і миттєвість реакції, — безцінні переваги для опанування саме такого фаху. Програма покликана надати нові кар’єрні та адаптаційні можливості тим, хто нещодавно повернувся з передової. Участь у ній можуть узяти і чоловіки, і жінки. І це не залежить від важкості поранення чи травми, якої людина зазнала в зоні бойових дій, освіти чи місця проживання. Участь у програмі — шанс для них зробити крок назустріч цікавим знанням і хорошій роботі та продовжувати здійснювати місію захисника Батьківщини вже у цивільному житті.

Менеджер Програми професійного розвитку у галузі кібербезпеки й реінтеграції для ветеранів АТО/ООС «Кіберзахисники» в Україні, керівник групи проєктів CRDF Global Ольга Стрельцова зазначила, що мета цієї програми — поєднати освіту, можливість відновлення кар’єри та бажання ветеранів захищати свою країну.

Долучившись до неї, охочі зможуть: здобути висококласні знання у галузі кібербезпеки від міжнародних і вітчизняних фахівців; долучитися до професійної спільноти; отримати менторську й психосоціальну підтримку, кар’єрне консультування і підготовку до майбутнього працевлаштування; навчатися базової, технічної та ІТ англійської мови, отримати технічне оснащення, потрібне для навчання. І все це безплатно.

Унікальність програми в тому, що здобуту завдяки їй кваліфікацію визнаватимуть і в Україні, і на міжнародному рівні. Ветерани матимуть змогу познайомитися і спілкуватися між собою, підтримувати одне одного.

Навчання складатиметься із п’яти модулів теорії, практики та семінарів, домашніх завдань. Слухачі програми опанують базові знання мереж, основи кібербезпеки і криптографії, основні механізми захисту в комп’ютерних мережах, загальні засади комп’ютерної криміналістики.

Навчання відбуватиметься онлайн переважно у вечірній час у будні. А якщо дасть змогу ситуація з пандемією, у вихідні проводитимуть заходи в офлайн-форматі. Заплановано індивідуальні консультації викладачів і колективні заходи, де можна буде обмінятися досвідом і продемонструвати свої здобутки.

Щодня слухачеві курсу доведеться приділяти опануванню програми не менше трьох годин. Загальний термін навчання — чотири місяці.

Після його завершення вони матимуть змогу пройти сертифікацію та отримати свідоцтво державного зразка у галузі кібербезпеки НТТУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та індустріальну сертифікацію CISCO Academi. Ветерани зможуть почати кар’єру як молодші спеціалісти — фахівці з кібербезпеки, тестування безпеки або комп’ютерної криміналістики, реверс-інжинірингу й адміністратори з мережевої безпеки. Вони будуть конкурентоспроможними на ринку праці.

Ментор допоможе, підтримає, спрямує

Щодо елементів соціальної адаптації, то у співпраці з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» проводитимуть групові та індивідуальні консультації, практикуватимуть менторство й наставництво за принципом «рівний рівному», надання психосоціальної підтримки, спрямованої на розвиток емоційного інтелекту й особистісних якостей, необхідних для роботи у галузі кібербезпеки. У кожного ветерана буде особистий ментор, який налаштовуватиме його на навчання та побудову кар’єри. Менторами виступатимуть представники ветеранських організацій та профспілок, які вже успішно пройшли шлях реінтеграції.

Початок кар’єри — важливий елемент програми, до якого належать зустрічі з потенційними роботодавцями з державного сектору і приватних компаній. Ветеранові допоможуть створити індивідуальний план працевлаштування, навчать правильно проходити співбесіду й складати резюме.

На навчання прийматимуть ветеранів і ветеранок віком понад 18 років, які воювали у лавах Збройних сил, Національної гвардії чи добровольчих підрозділах.

Для реєстрації участі у першій групі слід до 15 травня 2021 року подати заявку на сайті www.cyberdefenders.org.ua та очікувати на підсумки добору. Заняття розпочнуться 24 травня. Друга група розпочне роботу у вересні цього року. Заплановано, що програма працюватиме і 2022-го.