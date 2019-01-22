Україна та її громадяни пам’ятатимуть героїв, які стали на захист рідної землі, не пробачать ворогу завданого болю і втрат та ніколи не змінять обраного шляху

50 разів пролунав Дзвін пам’яті цієї неділі під час щоденного ранкового церемоніалу вшанування пам’яті військовослужбовців Збройних сил, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, світовий мир і порядок.

У Міноборони на найвищому рівні вшанували загиблих цього дня чотири роки тому півсотні оборонців донецького аеропорту, яких поховали уламки підступно підірваного росіянами термінала. Під час запропонованого ними чергового перемир’я для обміну полоненими й тілами загиблих російські найманці, потрапивши до приміщень ДАПу під виглядом парламентерів, замінували опори термінала, і коли повернулися на свої позиції, пролунали вибухи.

Їх боялися. Поважають і люблять досі

У Залі пам’яті зачитали прізвища всіх бійців, які загинули, героїчно обороняючи аеропорт і підступи до нього. Віддати шану воїнам, загиблим цього дня у різні роки та внаслідок російської збройної агресії на cході України прибули Президент — Верховний Головнокомандувач Збройних сил Петро Порошенко, міністр оборони Степан Полторак, начальник Генерального штабу — Головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко, чимало родичів і близьких загиблих українських героїв.

Під сигнал сурми «Шана!» президентське подружжя і члени родин загиблих воїнів-«кіборгів» поклали квіти до меморіалу. Пам’ять загиблих ушанували, ставши на коліно.

«Кіборги», славетні захисники донецького аеропорту, стануть основою перемоги України у війні з агресором Росією, вважає Президент. У багатьох країнах існують легенди про невелику групу хоробрих воїнів, які ціною власного життя зупинили ворога, надихнули на боротьбу сучасників, а нащадкам дали приклад мужності й самопожертви. Україна також має приклад такої мужності.

«Нам з вами випала честь жити в один час із неймовірними героями, які вже стали легендою. Але вони герої. Не міф, а щира правда. Запекле протистояння українських воїнів з російськими агресорами в донецькому аеропорту завершилося наприкінці січня. Не витримали стіни. А українські воїни вистояли, не зламалися, не зігнулися і здобули безсмертну славу. І тому перемогли», — наголосив Верховний Головнокомандувач.

У слово «кіборги» українці заклали захват залізною стійкістю наших воїнів. А їхня єдність і рішучість дати відсіч російському агресору небачено зміцніли у дні, коли кожен українець, затамувавши подих, стежив за бойовими діями в донецькому аеропорту.

«Біль і вдячність спонукають нас пам’ятати про всіх, хто віддав життя за свободу і незалежність України, за визволення української землі, — звернувся до присутніх глава держави. — Низький уклін вам, отці й матері, дружини і чоловіки, брати й сестри, доньки й сини «кіборгів», хлопців із плоті й крові, які виявилися міцнішими за бетон і залізо. Знайте: вашою родиною стала вся Україна, весь наш народ, до священного літопису якого ваші сини увійшли навіки».

Україна та її громадяни пам’ятатимуть героїв, які стали на захист рідної землі, не пробачать ворогові завданого болю і втрат і ніколи не змінять обраного шляху — побудови вільної, незалежної і справедливої держави, члена Європейського Союзу й НАТО.

Президент висловив віру, що захоплені ворогом землі буде неодмінно визволено, повернуто під український прапор і територіальну цілісність нашої держави буде відновлено: «Відбудуємо аеропорт Донецька, і на його високій диспетчерській вежі завжди майорітиме український прапор, який «кіборги» піднімали знову й знову під кулями і снарядами. Аеропорт стане кращим, сучаснішим. Там злітатимуть і сідатимуть літаки звідусіль. І завжди будемо пам’ятати наших героїв».

Документи повертають нас назад

До присутніх у Залі пам’яті звернулася сестра загиблого Героя України Івана Зубкова, відомого за позивним «Краб» Ірина. «Захисники аеропорту безстрашні й непереможні. Українські воїни, які продемонстрували всім волелюбний, жертовний, нескорений український дух, стали символом для всієї України, прикладом для наслідування всім військовим. Завдяки їхньому героїчному прикладу, стійкості наші воїни здобудуть перемогу, а ми все життя пам’ятатимемо героїв, які не повернулися», — наголосила вона.

Щирі слова знайшла й народна артистка України Ада Роговцева. Вона як ніхто інший розуміє біль втрати, адже сама втратила сина. «Після втрати найрідніших не стало мами, в якої був син, але залишилася та мама, бабуся, сестра, жінка, яка має жити і ставати мужнішою, сильнішою, гідно нести своє горе, щоб виховати дітей своїх дітей, синів, онуків, щоб життя тривало. І я бачу, як гідно і мужньо ви тримаєтеся після смерті своїх хлопчиків. Вічна їм пам’ять, слава. Вічна наша любов з ними, бо любов не зникає — вона тільки росте день у день. Ми вас любимо, рідні наші хлопчики, знаємо, через що ви пройшли, і ця рана ніколи не загоїться, бо ми з вами серцями, душею і кров’ю», — слова Ади Роговцевої не можна було слухати без сліз.

Присутні переглянули фрагменти документальних зйомок з боїв у донецькому аеропорту і записи звернень живих воїнів-«кіборгів». Петро Порошенко спілкувався з рідними загиблих героїв і тими, хто прийшов ушанувати пам’ять славетних воїнів. А соліст українського гурту «Шабля» Володимир Гейзер виконав під гітару дві пісні, присвячені українським Героям, «Синку мій, синку» та «Гімн АТО».

На великому екрані, розміщеному всередині Зали пам’яті, показали репортаж з донецького аеропорту журналіста, автора книжок «Аеропорт» і «Рейс» Сергія Лойка.

Нова чудова традиція

Військові оркестри ЗСУ провели мистецькі заходи з нагоди вшанування пам’яті українських «кіборгів» у семи аеропортах України та двох торговельних центрах найбільших міст країни.

«Донецький аеропорт, як і аеропорт Бориспіль, також був сучасним, але 242 дні хлопці, яких ми потім стали звати «кіборгами», боронили цей форпост. У виконанні оркестру пролунав твір Сергія Прокоф’єва (саме його ім’ям було названо новенький ДАП) «Танок лицарів» із балету «Ромео і Джульєтта», а розпочали ми наше вшанування 7-ю симфонією Бетховена», — розповів Укрінформу головний військовий диригент ЗСУ, начальник військово-музичного управління ЗСУ Володимир Дашковський.

Зведений оркестр Київського військового гарнізону та військовий оркестр Нацгвардії України за участю 130 осіб творчого складу виконали твори Бетховена, Прокоф’єва, Шопена та Морріконе. Репертуар та час виступу було обрано не випадково, адже саме о 8.30 до Борисполя прибуває найбільша кількість рейсів з усіх куточків світу.

На думку диригента, такі заходи дуже важливі для воїнів Збройних сил, які щодня захищають державу від агресора.

«Суспільство повинно розуміти: українським захисникам потрібна наша підтримка, і не тільки в адаптуванні, їм потрібно те, що вони сьогодні побачать і почують. Сьогодні оркестри грають в усіх аеропортах України — це Львів, Одеса, Івано-Франківськ. Людина живе серед нас, поки вона в нашій пам’яті», — зазначив диригент, додавши, що традиція вшанування загиблих воїнів зберігатиметься і надалі.

Аналогічні заходи протягом дня в різний час відбуватимуться ще у восьми обласних центрах країни: Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львові, Одесі, Харкові та Чернігові.

У Вінниці й Чернігові, де немає аеропортів, виступи оркестрів відбулися в найбільших торговельних центрах, щоб максимальна кількість громадян змогла долучитись до вшанування пам’яті «кіборгів».

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