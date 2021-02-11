Про готовність обговорювати перегляд лібералізації торгівлі товарами у межах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС офіційно оголосив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс після зустрічі з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, який перебуває у Брюсселі з робочим візитом. Можливість переглянути окремі пункти угоди, які стосуються квот на певні групи товарів, передбачено угодою через п’ять років після набрання нею чинності.

«Ми готові почати ці переговори, і це буде важливим кроком, який поліпшить доступ українських товарів на європейські ринки», — заявив Валдіс Домбровскіс.

Польща допоможе з вакциною

Ще одна новина, яка стала підсумком зустрічі глави уряду України та виконавчого віцепрезидента ЄС, — інформація, що Польща перепродасть Україні 1,2 мільйона доз вакцини AstraZenecа. Угода, яку уклала Єврокомісія з виробниками вакцин від коронавірусу, передбачає можливість їх перепродажу на неприбутковій основі.

«Єврокомісія допоможе з підготовкою відповідного контракту, а також із транспортуванням і доставкою вакцини з Польщі в Україну», — повідомив виконавчий віцепрезидент ЄК. За його словами, у ЄС «також розглянули можливості надати Україні у межах програми COVAX (механізм глобального доступу до вакцин від COVID-19. — Авт.) 117 тисяч доз вакцини Pfizer у лютому та 2,2—3,7 мільйона доз AstraZenecа протягом першого півріччя 2021 року».

Валдіс Домбровскіс зазначив, що у ЄС схвально сприйняли початок вакцинаційної кампанії в Україні, однак Брюссель непокоїть вплив російської дезінформації про вакцинацію в Україні. «Ми готові допомагати боротися з цією дезінформацією та скептичним ставленням населення до вакцинації», — заявив чиновник.

Під час зустрічі Валдіса Домбровскіса й Дениса Шмигаля ключовим питанням було проведення реформ в Україні. «Ми підтримуємо Україну у межах макрофінансової допомоги на загальну суму 1,2 мільярда євро, перший транш якої 600 мільйонів було надано торік у грудні», — нагадав виконавчий віцепрезидент ЄК. За його словами, надання другого траншу відбудеться на умовах виконання українською стороною восьми структурних зобов’язань та успіху Києва у переговорах з МВФ за програмою stand-by.

Серед реформ, які викликають найбільше нарікань ЄС, — реформа судової системи та боротьба з корупцією. Про них Валдіс Домбровскіс говорив і з Денисом Шмигалем, наголосивши, що ці реформи мають стати пріоритетом для української влади.

«Надзвичайно важливо зробити антикорупційну структуру дієвою та поліпшувати бізнес-клімат, не можна відкладати запровадження правових механізмів, необхідних для боротьби з корупцією, — сказав він і нагадав: — Успішні антикорупційні зусилля важливі для отримання наступного траншу макрофінансової допомоги».

Курс на реформи незворотний

Імплементація Угоди про асоціацію з ЄС стала директивою для української влади та суспільства, заявив Денис Шмигаль. «Наше стратегічне завдання — утвердження України як успішної європейської демократії з міцними державними інститутами та інтегрованою економікою. Ідеться про подальшу лібералізацію торгівлі між Україною та ЄС — це сприятиме збільшенню взаємного товарообігу та зближенню наших економік», — запевнив Прем’єр. За його словами, під час переговорів з Валдісом Домбровскісом ішлося про те, щоб український бізнес мав більше доступу на європейські ринки і про збільшення обсягів квот, які передбачає Угода про асоціацію.

«Цей процес відбувається у межах перегляду торговельної частини угоди», — пояснив Денис Шмигаль.

Для європейських партнерів важливо знати, що курс реформ, якого дотримується українська влада, незворотний. «Уряд залишається відданим курсу докорінних внутрішніх перетворень, щоб український бізнес продовжував активно виходити на ринки ЄС, щоб в Україну приходили значні інвестиції та новітні технології, щоб для української молоді відкривалися можливості у навчанні, щоб через реформи зміцнилася наша енергетична незалежність», — запевнив Прем’єр-міністр.

Він наголосив, що боротьба з корупцією залишається одним із головних завдань уряду. «Це системна боротьба, до якої належать зміцнення відповідних інституцій, зміна правил гри у різних секторах економіки, ухвалення нових законодавчих актів», — сказав Денис Шмигаль. За його словами, у 2021 році уряд продовжить роботу на зменшення ролі держави в економіці та на приватизацію державних підприємств, які в минулому ставали основою для різних корупційних схем.

У Європарламенті оцінили Угоду про асоціацію

У межах перебування у Брюсселі Денис Шмигаль зустрівся з єврокомісаром з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї. Після переговорів відбулася церемонія підписання листа про наміри щодо втілення Проєкту з розбудови спроможностей Natolin4Capacity, який фінансує ЄС. Це освітня програма, яка дасть змогу реалізувати проєкт із посилення адміністративного потенціалу української державної служби.

Учора ввечері главу українського уряду прийняв президент Європарламенту Давід Сасоллі. Ця зустріч відбувалася після дебатів та голосування у ЄП за доповідь щодо імплементації Угоди про асоціацію ЄС з Україною, автор якої — доповідач Європарламенту з українського питання німецький депутат Міхаель Галер. У доповіді відзначено прогрес за багатьма пунктами угоди, а також те, що українська влада продовжує реформи, попри російську агресію, яка досі триває. Проте доповідач критично оцінив перебіг судової та антикорупційної реформ, закликавши Київ виконувати ті пункти угоди, у яких ідеться про безпеку харчових продуктів і торгівлю сільськогосподарською продукцією.

Під час дебатів литовський євродепутат Андрюс Кубіліус заявив, що за останні роки Україні вдалося багато досягти. «Звичайно, в українських реформах є певні проблеми, але так само є проблеми і в політиці ЄС щодо країн «Східного партнерства», — заявив він і наголосив: — Питання квот і мит важливі, але ЄС має повернутися до мови політичних амбіцій. Запропонуймо нашим українським друзям чітке бачення європейської перспективи».