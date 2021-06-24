Уперше за останні півтора десятка років відбувся офіційний візит в Україну Президента Грузії. Церемонія зустрічі Президента Володимира Зеленського та Президента Грузії Саломе Зурабішвілі відбулася в столиці на площі біля Маріїнського палацу під державні гімни обох країн і урочисте проходження Почесної варти. Володимир Зеленський та Саломе Зурабішвілі провели переговори у форматі віч-на-віч, після чого відбулися українсько-грузинські переговори у розширеному складі під головуванням президентів двох держав. За підсумками перемовин Володимир Зеленський і Саломе Зурабішвілі зробили заяви для преси.

Чорне море — зона особливої уваги

Володимир Зеленський заявив, що цей офіційний візит Президента Грузії вкрай важливий для зміцнення стратегічного партнерства між державами.

«Політичний діалог між Києвом і Тбілісі набирає нових обертів. Наше спільне завдання — наповнити формат стратегічного партнерства України та Грузії реальним змістом, конкретними проєктами, на основі взаємопідтримки й високого рівня довіри. Наші країни єднають спільні цілі щодо набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО. Також приємно відзначити тотожність наших позицій щодо подальшого розвитку «Східного партнерства», — наголосив глава держави.

За його словами, одне з ключових завдань для України та її партнерів — посилення безпекової співпраці у Чорноморському регіоні.

«Чорне море має бути безпечною акваторією, вільною для судноплавства й торгівлі. Прагнемо посилити взаємодію між нашими країнами, державами-партнерами у Чорному морі, активно працюємо над реалізацією цієї ініціативи з Грузією та іншими країнами-сусідами. Дуже сподіваємося незабаром побачити конкретний прогрес», — зауважив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що, маючи спільні європейські прагнення, Україна та Грузія мають дбати про енергетичну безпеку. Президенти домовилися, що це стане одним із ключових напрямів взаємодії.

Грузія — важливий торговельний партнер України в регіоні Південного Кавказу. Президент упевнений, що попри пандемію коронавірусу, вже цього року значно активізується наша двостороння торговельно-економічна співпраця.

«Маємо закріпити позитивні тенденції початку цього року, коли товарообіг між нашими державами зріс майже на 25 відсотків. Активізація такої співпраці буде одним із головних завдань спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва. Прагнемо відновити її діяльність і провести чергове десяте засідання у вересні цього року. Крім цього, варто посилити координацію у сфері міжособистісних контактів і туризму, особливо в умовах пандемії, що триває. На порядку денному — взаємне визнання документів про вакцинацію, що максимально спростить перетин кордону громадянами обох держав», — зазначив Володимир Зеленський.

Одна спільна біда на двох

Він щиро подякував Грузії за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, невизнання спроби анексії українського Криму і засудження російської агресії на Донбасі. І підтвердив рішучу підтримку Україною суверенітету й територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Глава держави сподівається на активну співпрацю з грузинською стороною в межах «Кримської платформи» з метою захисту прав кримчан і деокупації українського півострова.

«Переконаний, традиційно дружні відносини між нашими народами розвиватимуться надалі в інтересах обох держав, в інтересах миру та безпеки об’єднаної Європи», — резюмував він.

Саломе Зурабішвілі, своєю чергою, відзначила важливість наповнення конкретним змістом, а також активізації наявних форматів двосторонньої співпраці у багатьох напрямах. Вона запевнила, що Грузію неодмінно буде представлено на саміті «Кримської платформи» на високому рівні.

Саломе Зурабішвілі заявила, що слід поглиблювати відносини між нашими країнами, зміцнювати спільні позиції щодо НАТО та ЄС. Тому Президент вважає, що слід якнайшвидше відновити в Україні роботу посла Грузії.

«Наші відносини повертаються до норм, заснованих на двох головних принципах — вікова дружба між народами й визнання суверенітету й територіальної цілісності країн. Маємо спільні цілі — деокупація наших територій, унеможливлення провокацій з боку Росії, спонукання останньої до діалогу (задля цього потрібна деескалація), підключення до цього процесу європейських і американських партнерів, безальтернативний курс до ЄС та НАТО, активізація регіональної співпраці», — зазначила Президент.

Вона акцентувала на важливих досягненнях України та Грузії на шляху до ЄС: статус асоційованих членів, візова лібералізація. Президент наголосила й на важливості нових кроків — посиленні чинних форматів взаємодії чи використання нових можливостей. Про це зокрема йтиметься на Міжнародній Батумській конференції, куди запрошено Україну, Молдову, представників ЄС. Саломе Зурабішвілі сподівається, що також йтиметься про посилення безпеки в Чорноморському регіоні.

Говорила вона й про успіхи країн на шляху до НАТО, про продовження політики відкритих дверей. На часі — посилення партнерства у галузі кібербезпеки, у безпековому питанні щодо Чорного моря.

Саломе Зурабішвілі сподівається на відзначення наступного року 30-річчя двосторонніх відносин Днями України в Грузії та Днями Грузії в Україні.

Того самого дня із Саломе Зурабішвілі зустрілися Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.