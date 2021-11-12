Підписання відповідної хартії забезпечить непорушну підтримку України з боку США щонайменше на наступні десять років

Після трирічної перерви відновила роботу Комісія стратегічного партнерства Україна — США. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба й Державний секретар США Ентоні Блінкен підписали Хартію стратегічного партнерства, яка замінила попередній документ від 2008 року. Хартія — це документ, який визначає фундамент для подальшої взаємодії.

Рішення про відновлення роботи комісії ухвалили президенти України та США Володимир Зеленський і Джозеф Байден у Вашингтоні у вересні цього року. Відтоді тривала серйозна підготовча робота до перезапуску комісії як додаткового інструменту прямого діалогу.

І діалог уже відбувається. Так, напередодні засідання комісії у Вашингтоні відбулися зустріч ради з питань торгівлі та інвестицій між США і Україною та засідання трьох робочих груп: з питань безпеки й протидії російській агресії, демократії та верховенства права, економічної трансформації України. Тобто конкретизуються напрями співпраці.

Актуальність хартії розраховано на десять років наперед, тому в тексті окреслено переважно напрями взаємодії та наміри, підтверджено офіційні позиції країн з окремих питань. У цьому контексті, повідомляє Укрінформ, Дмитро Кулеба зазначив, що теоретично можуть змінюватися адміністрації в Білому домі, але хартія буде чинною.

Нова хартія має такі розділи: безпека та протидія російській агресії; демократія і верховенство права; економічна трансформація.

Сильний союзник і чіткий сигнал

Ще перед підписанням нової хартії Дмитро Кулеба анонсував: у документі будуть положення про опір російській агресії, які Україні було принципово важливо зафіксувати.

«Це засвідчить абсолютну незворотність американської політики підтримки України у протидії агресору. Ще рік тому в українському суспільстві подеколи лунали застереження, мовляв, американська сторона нібито може змінити свою політику не на користь України. Але новий документ повністю розвіює всі ці страхи. Він зацементує американську політику на роки вперед і повністю зніме будь-які занепокоєння. Підтримка України з боку США залишиться абсолютно непорушною щонайменше на наступні десять років», — цитує пресслужба МЗС слова міністра.

Підписання нової хартії структурує двосторонні відносини відповідно до сучасних реалій. Україні важлива підтримка Америки у протидії російській агресії й економічному розвитку нашої держави, успішному втіленню реформ. Тобто це і про безпеку, і про те, щоб ми жили у мирній державі з розвиненою економікою.

За підсумками зустрічей та засідання комісії Дмитро Кулеба заявив, що відновлення її роботи та нова хартія виводять стратегічне партнерство України та США на новий рівень, збільшують підтримку США України в опорі російській агресії та допомагають стримувати гібридні агресивні дії Кремля. США та Україна ефективніше протистоятимуть спільним викликам.

«Ми вдячні американським партнерам за готовність надалі розширювати безпекову та оборонну взаємодію з Україною. Найкращий спосіб стримати агресивну Росію — це дати Кремлю зрозуміти, що Україна сильна і має сильних союзників, які не залишать її сам на сам з агресором. Саме такий сигнал ми надіслали сьогодні Москві», — акцентував міністр.

Відновлення роботи комісії та підписання нової хартії — дуже вчасні події, оскільки відбуваються на тлі агресивних дій Росії поряд з українським кордоном, у Білорусі й подальшої мілітаризації РФ тимчасово окупованого нею українського Криму.

«Агресія Росії проти України закінчиться тоді, коли місце України як невід’ємної частини Заходу буде інституалізоване та не буде піддаватися сумніву», — переконаний очільник МЗС.

Міністр наголосив, що проведенням комісії й підписанням хартії Україна та США відкрили нову сторінку відносин на благо народу України, стратегічного партнерства України, США та євроатлантичного простору загалом. Він повідомив, що увагу на переговорах сторони приділили зміцненню позицій України на шляху до втілення її євроатлантичних прагнень, спільним крокам задля стабілізації енергетичної безпеки в Україні та Європі, розвитку економіки України, залученню нових американських інвестицій, збільшенню обсягів торгівлі між нашими країнами.

«Україна віддана проведенню реформ у складних умовах. Маємо приклад рішучості Президента у втіленні земельної та судової реформ, подальшої деолігархізації та інших реформаторських кроків української влади. Перед нами стоять непрості завдання й виклики, але відносини України та США вже багато разів довели: коли ми разом, коли розуміємо одне одного та йдемо разом, ми здатні спільно досягати результатів, які вражають», — резюмував Дмитро Кулеба.

Надійна позиція

Під час спільної пресконференції Ентоні Блінкен говорив, що у США немає ясності щодо намірів Москви, але США знає її тактичну схему.

«Ми непокоїмося, що Росія може зробити серйозну помилку в разі спроби повторити те, що вона здійснила 2014 року, коли зосередила сили вздовж кордону, перейшла на суверенну українську територію, захопила Крим і окремі райони Донецької й Луганської областей та неправдиво стверджувала, що її спровокувала Україна.

Ми стурбовані повідомленнями про незвичну російську військову активність біля кордонів України. Відстежуємо ситуацію у регіоні дуже уважно, як ми завжди це робимо. І надалі проводитимемо консультації з нашими союзниками й партнерами щодо цього питання. Ми дали зрозуміти, що будь-які ескалаційні агресивні дії стануть великою стурбованістю для Сполучених Штатів. І надалі підтримуватимемо деескалацію у регіоні та дипломатичне врегулювання спричиненого Росією конфлікту на сході України», — цитує УНІАН його слова.

Держсекретар США схвалює значну стриманість України, яку вона демонструє. Оскільки, якщо, за його словами, і з’являються провокації, то вони походять тільки з РФ. Свідченням цього слугує переміщення сил біля українського кордону.

«Підтримка США незалежності, суверенітету й територіальної цілісності залишається твердою. І ця позиція не зміниться», — запевнив Ентоні Блінкен.