Очільники урядів України, Молдови та Грузії заявили, що розглядають вступ своїх країн до Євросоюзу як кінцеву мету євроінтеграції. Про це Денис Шмигаль, Наталія Гавріліце та Іраклій Гарібашвілі заявляли під час зустрічей із керівниками євроінституцій, які відбулися в межах їхнього спільного робочого візиту до Брюсселя.

На переговорах прем’єри представляли «Асоційоване тріо» — об’єднання в межах «Східного партнерства». Київ, Кишинів і Тбілісі, які поділяють однакові євроінтеграційні амбіції й підписали угоду про асоціацію з ЄС, вирішили спільно діяти у межах «Східного партнерства», обмінюватися досвідом із проведення реформ і реалізовувати інфраструктурні проєкти.

Денис Шмигаль, Наталія Гавріліце та Іраклій Гарібашвілі відвідали Брюссель за два тижні до саміту «Східного партнерства», аби переконатися: ЄС визнає та поділяє прагнення тріо і готовий зафіксувати це у підсумковому документі саміту. У Брюсселі вони провели зустрічі із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європарламенту Давидом Сасоллі.

«Асоційоване тріо» не замінить «Східного партнерства»

Денис Шмигаль назвав ці переговори відвертими та всебічними і заявив, що «Асоційоване тріо» має на меті зробити «Східне партнерство» сильнішим і стійкішим. На думку українського Прем’єра, політичне значення «Східного партнерства» слід посилити й водночас «надіслати чіткі геополітичні меседжі щодо європерспективи тим країнам, які хочуть рухатися далі у своїх відносинах з ЄС». Він наголосив, що порядок денний «Асоційованого тріо» доповнюватиме «Східне партнерство» і не має на меті замінити наявні ініціативи.

Він повідомив журналістів, що ЄС підтримує прагнення країн «Асоційованого тріо» розвивати галузеву співпрацю в межах «Східного партнерства», зокрема у транспорті. «Ми як країни «Асоційованого тріо» повністю зацікавлені в реалізації пріоритетів стратегії ЄС щодо сталої та розумної мобільності й сподіваємося на співпрацю в реалізації подальшої нової стратегії сполучення Global Gateway», — сказав Прем’єр. «Асоційоване тріо» у співпраці з ЄС планує рухатися до зеленої трансформації транспорту шляхом переорієнтації на швидкісний залізничний транспорт, розвитку мультимодальних перевезень, переходу вантажних перевезень з автомобільних доріг на залізничний та водний рух тощо.

З огляду на актуальність питання енергетичної безпеки країни тріо готові до активної взаємодії з ЄС у цій галузі. «Усі країни тріо — договірні сторони Енергетичного співтовариства. Ми могли б розглянути можливість цільової платформи з енергетичної стійкості й сталості, щоб допомогти у вирішенні питань енергетичної безпеки та безпеки енергопостачання на регіональному рівні», — заявив Денис Шмигаль.

Іраклій Гарібашвілі назвав головним підсумком спільного візиту трьох прем’єрів до Брюсселя заяву про намір України, Молдови та Грузії щодо повної інтеграції в ЄС. «Наші три країни об’єднує не лише спільна історія, а й європейські прагнення та чіткий вибір, який полягає у приєднанні до ЄС», — сказав грузинський прем’єр. Підписавши сім років тому угоди про асоціацію, три країни взяли на себе зобов’язання виконати всі необхідні умови, щоб виконати вимоги для вступу в ЄС.

Колег підтримала Наталія Гавріліце, запевнивши, що жодні обставини вже не змусять країни «Асоційованого тріо» відмовитися від свого геополітичного вибору. Вона висловила сподівання, що євроінтеграційні амбіції України, Молдови та Грузії буде зафіксовано у декларації саміту «Східного партнерства». Вона також закликала ЄС посилити безпековий вимір цього об’єднання.

За принципом «більше за більше»

У день візиту глав трьох урядів у Брюсселі відбувся й 13-й щорічний Форум громадянського суспільства країн «Східного партнерства», в якому взяли участь представники неурядових організацій країн-учасниць «Східного партнерства» і представники євроінституцій. Виступаючи там, Шарль Мішель наголосив, що думки громадянського суспільства про подальший порядок денний «Східного партнерства» надзвичайно важливі, бо вони являють собою авторитетну експертну оцінку в багатьох критичних сферах.

«Політична співпраця, економічне відновлення і, звичайно, демократичні реформи — це має генерувати відчутні переваги для громадян країн ЄС і «Східного партнерства», — сказав президент Європейської ради. Він наголосив: — Сусіди — це завжди важливо. Якщо ми хочемо миру, стабільності й процвітання, то маємо працювати з нашими сусідами. Історія навчила нас цього, а «Східне партнерство» слугує доказом протягом останніх 12 років», — зауважив Шарль Мішель.

Заступник виконавчого директора з питань Росії, «Східного партнерства», Центральної Азії, регіонального співробітництва та ОБСЄ Європейської служби зовнішньополітичної діяльності Люк Девінь визнав, що різні країни «Східного партнерства» «мають різні погляди на нього з огляду на своє географічне положення, історію та економічну ситуацію». І хоч «Східне партнерство» — геополітична ініціатива з огляду на його цілі, його геополітичний вплив полягає не в тому, щоб визначити, кому і з ким дружити.

«Країни-члени ЄС твердо й одностайно підтримують «Східне партнерство» і роблять усе можливе для зміцнення стійкості наших партнерів. Та ми хочемо бачити й зусилля членів «Східного партнерства» в цьому напрямі», — зауважив Люк Девінь. Він зазначив, що країни-учасниці не мають звертати з дороги реформ, серед яких однією з головних залишається боротьба з корупцією.

«Немає сенсу робити інвестиції в економіку країни, де панує корупція», — аргументував єврочиновник. Він нагадав, що у «Східному партнерстві» функціонує принцип «більше за більше», згідно з яким, фінансову підтримку й політичні заохочення країни одержуватимуть не безумовно, а за конкретні досягнення в реформах.