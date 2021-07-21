Цього тижня Президент Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Грузії, головною метою якого було започаткування діяльності формату «Асоційованого тріо» України, Грузії та Молдови на рівні глав держав. У межах візиту глава держави взяв участь у роботі Батумської міжнародної конференції, яку відвідав президент Європейської ради Шарль Мішель.

Новий регіональний вимір ЄС

Київ, Тбілісі та Кишинів мають спільне бачення свого подальшого шляху — членство у Євросоюзі. У цьому є важлива підтримка ЄС, заявив Володимир Зеленський, виступаючи на конференції в Батумі. За його словами, вперше три країни зустрілися як асоційовані партнери ЄС на найвищому рівні.

«Маємо спільні прагнення сьогодні, бо маємо спільні бачення завтра. Це повноправне членство у ЄС. На жаль, наші країни єднають не лише прагнення, а й ціна, яку ми за них заплатили. Ми не з книжок знаємо, що таке анексія, що таке окупація, що таке війна», — сказав Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба ОПУ.

На його думку, зустріч у форматі «Асоційованого тріо» формує новий регіональний вимір для розширення ЄС, бо без України, Грузії та Молдови «європейський проєкт буде схожий на незавершений пазл, у якому бракує щонайменше цих трьох важливих частинок».

У Києві добре розуміють обсяг завдань, що стоять перед владою. Однак ці завдання не лякають, а мотивують, зауважив Президент. На жаль, російська агресія, що триває, гібридні атаки, окупація суверенних територій трьох країн спрямовані на те, щоб істотно гальмувати їхній шлях до інтеграції. Тому така важлива на цьому шляху підтримка ЄС, резюмував Володимир Зеленський.

Президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив, що Україна, Молдова та Грузія за часи незалежності стикалися з різними викликами. Він висловив переконання, що сучасні виклики допоможе подолати лише тісна співпраця.

Спільні безпекові виклики

У декларації Батумської конференції, яку підписали президенти України, Грузії та Молдови Володимир Зеленський, Саломе Зурабішвілі та Мая Санду, ідеться, що три країни домовилися зміцнювати тристоронню співпрацю для вступу до Євросоюзу.

«Відносини між асоційованими партнерами і Європейським Союзом базуються на спільних цінностях, на яких побудовано ЄС, — демократії, повазі до прав людини та основних свобод і верховенстві права», — зазначено в декларації.

Очільники трьох держав домовилися продовжувати співпрацю з інституціями ЄС задля реалізації всіх можливостей і потенціалу, передбачених положеннями угод про асоціацію та зону вільної торгівлі. Угоди про асоціацію «мають залишатися гнучкими інструментами, які слід оновлювати, коли і де це необхідно», йдеться у документі.

Глави трьох держав підтримали пропозиції Єврокомісії щодо економічного та інвестиційного плану ініціативи «Східне партнерство».

Президенти сподіваються на поглиблення співпраці з партнерами для гарантування безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні. Вони поділяють занепокоєння ЄС щодо безпекових викликів у регіоні Чорного моря.

«Спроби анексії Росією і незаконна окупація територій Грузії, її агресія на сході України і тимчасова окупація Криму, а також неврегульований конфлікт у Придністровському регіоні Республіки Молдова — серйозна загроза для регіону та Європи загалом», — зазначено в декларації.

«Східному партнерству» потрібні стратегічні цілі

Спілкуючись із журналістами в Батумі, Президент України запропонував очільникові Європейської ради Шарлю Мішелю винести питання європейської перспективи країн «Асоційованого тріо» на розгляд Європейської ради. Володимир Зеленський вважає, що це має стати першим кроком на шляху до членства в ЄС цих трьох країн. Президент розповів, що під час зустрічі глави трьох держав узгодили підходи до проведення чергового саміту «Східного партнерства».

«Успіх «Східного партнерства» залежить від нашої спроможності визначити його стратегічні цілі й посилити його геополітичне значення у Східній Європі. Ми готові до сміливих підходів і закликаємо до цього наших партнерів у ЄС», — заявив він.

На думку українського Президента, Євросоюзу не вистачає «стратегічного бачення цілей «Східного партнерства» і це робить цю ініціативу напівживою.

«Нам не потрібен саміт заради саміту. У нас гинуть люди, у нас війна. Нам потрібне політичне наповнення і геополітичне бачення майбутнього цієї ініціативи. І нам, чесно кажучи, не зрозуміла доцільність цього загалом, — сказав Володимир Зеленський, наголосивши, що наступний саміт має показати чітке бачення відносин із найближчими партнерами з ЄС. — Ми підтримуватимемо цю ініціативу рівно настільки, наскільки вона сприятиме реалізації наших європейських прагнень».

Президент розповів журналістам, що розпочав свій візит до Грузії з відвідання лінії окупації: «Вона не лише розділяє Грузію та тимчасово окуповану Абхазію. Вона віддаляє людей на окупованій території від нормального, безпечного й гідного майбутнього. Біль, який я побачив сьогодні, майже ідентичний тому, що я бачу щомісяця, коли відвідую лінію зіткнення в Україні. Наші друзі з Молдови теж знають не з чуток, що таке анексія, окупація, війна та лінія розмежування». Володимир Зеленський зауважив, що необхідно зробити все можливе, аби на землях трьох країн ці лінії зникли назавжди.

Під час саміту Президент України запросив Саломе Зурабішвілі та Маю Санду взяти участь в установчому саміті ініціативи «Кримська платформа», який пройде в Києві 23 серпня. Він подякував грузинській владі за звільнення двох українських громадян — яхтсменів Юрія Хомича та Володимира Дяченка.