Кредитування, переказ грошей, оплата послуг – для здійснення цих та інших фінансових операцій щодня тисячі українців звертаються до банків. Серед них чимало громадян користуються послугами АТ «Ощадбанк», який найбільший за кількістю відділень серед усіх банків України. Окрім того, саме цей банк є єдиним у країні, що має державну гарантію повного збереження грошових вкладів громадян згідно із статтею 57 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Незважаючи на злагоджену роботу керівництва та працівників Ощадбанку, іноді його клієнти стикаються з труднощами, про що вони й скаржаться на урядову «гарячу лінію».

За повідомленням управління взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, протягом 2016 року та січня-лютого 2017 року фахівцями урядової «гарячої лінії» прийнято близько 6 500 звернень громадян з питань діяльності Ощадбанку. Найчастіше зверталися жителі м. Києва, Дніпропетровської, Донецької, Львівської, Харківської та Миколаївської областей.

Особливо гостро у цьому році для заявників постало питання щодо утримання АТ «Ощадбанк» оплати за послуги банку під час сплати за комунальні послуги. У відповідях на такі звернення керівництво банку повідомляє, що без комісії на адресу постачальників комунальних послуг, які мають прямі договори з банком, можливо здійснити платежі через інформаційно-платіжні термінали, а для міст Києва та Одеси також через онлайн-сервіс «Ощад24/7». Держателі пенсійних карток Ощадбанку можуть оплатити комунальні платежі через каси без комісії при розрахунку пенсійною карткою. Окрім того, цей банк пропонує найнижчий на ринку тариф на сплату комунальних платежів в касі – 3 грн. Проте існують й інші проблемні питання, які цікавлять громадян.

Так, мешканка Новоодеського району Миколаївської області повідомила на урядову «гарячу лінію», що звернулася до АТ «Ощадбанк» м. Нова Одеса з питанням переоформлення банківської картки, де їй пояснили, що для цього необхідно звернутись до відділення банку у м. Миколаєві. Заявниця поскаржилася, що у зв’язку із затримкою видачі картки не може вчасно отримати пенсійне забезпечення та просила посприяти у видачі їй банківської картки найближчим часом. За інформацією керівництва філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» заявниця отримала картку та для зручності її картковий рахунок було переведено на обслуговування у відділення м. Нова Одеса. Тож питання вирішено повністю, що й підтвердила заявниця у телефонному режимі фахівцям Урядового контактного центру.

Заявник із Києво-Святошинського району Київської області поскаржився на затримку виплати йому відшкодування частини суми кредиту, який він брав у АТ «Ощадбанк» на придбання енергозберігаючих матеріалів у рамках реалізації Державної цільової економічної програми енергоефективності. Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» за результатами розгляду звернення повідомило, що на рахунок заявника було зараховано компенсацію 30% від суми кредиту за урядовою програмою енергозбереження. Зворотним зв’язком із заявником інформація була підтверджена.

Житель м. Запоріжжя просив посприяти в отриманні коштів, які банкомат у результаті технічного збою йому не видав. За інформацією Ощадбанку після усунення недоліків у роботі банкомату рахунок заявника було розблоковано і він отримав кошти. У розмові із фахівцем Центру заявник підтвердив інформацію про вирішення питання.

Жінка, яка є вимушеною переселенкою з м. Донецька, у січні поточного року звернулася на урядову «гарячу лінію» з проханням сприяти в отриманні пенсійного забезпечення за квітень-червень 2014 року, оскільки у АТ «Ощадбанк» ці кошти не повертають у зв’язку з непереведенням її справи до Київського відділення банку. У відповіді, наданій заявниці фахівцями АТ «Ощадбанк», було зазначено, що порушене питання вирішено, гроші було зараховано на рахунок клієнтки. Заявниця підтвердила цю інформацію під час зворотного зв’язку з працівниками Центру.

За період з 27 лютого 2017 року по 5 березня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 35 тисяч 440 дзвінків, а також 818 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою:www.ukc.gov.uа