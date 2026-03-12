Прем’єр­міністр Юлія Свириденко зустрілася із Президентом Франції Емманюелем Макроном та взяла участь у роботі Саміту ядерної енергетики в Парижі

Прем’єр­міністр України Юлія Свириденко зустрілася із Президентом Франції Емманюелем Макроном під час робочого візиту до Парижа.

«Франція продовжує бути одним з головних партнерів України у протидії російській агресії», — наголосила Юлія Свириденко.

Прем’єр­міністр поінформувала Президента Франції про роботу зі стратегічної перебудови енергетики України та плани енергетичної стійкості регіонів, які уряд реалізує разом з областями та громадами.

«Один з елементів плану — розвиток когенерації. Домовилися створити спільну експертну групу за участі уповноваженого Президента Франції з відбудови України для розбудови об’єктів розподіленої генерації, зокрема із залученням приватного сектору», — розповіла очільниця уряду.

Під час зустрічі повідомили про наслідки російської атаки на нафтопровід «Дружба».

Юлія Свириденко подякувала Президентові Макрону за його лідерство у підтримці вступу України в ЄС.

«Наша амбіція — отримати членство до 2027 року», — наголосила Прем’єр­міністр.

Очільниця українського уряду взяла участь в роботі Саміту ядерної енергетики, що відбувся в Парижі під головуванням Президента Франції. Виступаючи, Юля Свириденко зазначила, що найскладнішу за чотири роки повномасштабного вторгнення зиму Україна пройшла завдяки Силам оборони, самовідданій роботі газовиків та енергетиків і зокрема ефективному використанню атомної генерації. Україна здобула унікальний досвід управління атомними станціями в умовах війни й готова ділитися ним, щоб посилювати енергетичну стійкість Європи.

Юлія Свириденко наголосила, що захист ядерних об’єктів в Україні — це питання стратегічної енергетичної безпеки всієї Європи.

«росія свідомо руйнує базові правила ядерної безпеки та створює загрозу для всього світу — окупацією Запорізької АЕС у 2022­му, постійними ударами по системах передачі наших АЕС і самих об’єктах. Триває ремонт Нового безпечного конфайнмента на ЧАЕС, пошкодженого торік у лютому», — наголосила Прем’єр­міністр. За її словами, країна­агресор має нести відповідальність за всі дії, що ставлять під загрозу глобальну енергетичну безпеку. Натомість росія продовжує зберігати статус члена МАГАТЕ і має слово в його керівних органах.

«Вважаємо, що цей підхід потребує спільної позиції і рішучих змін», — наголосила Юлія Свириденко.

Прем’єр­міністр також зустрілася з головою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Маріано Гроссі та обговорила актуальну ситуацію на Запорізькій АЕС.

«Для України важлива присутність моніторингової місії МАГАТЕ на станції на постійній основі. Запросила пана Гроссі до Києва на конференцію до 40­х роковин Чорнобильської трагедії. Очікуємо розширення нашої співпраці в межах меморандуму з МАГАТЕ, який ми підписали торік в Україні», — підкреслила Юлія Свириденко.

Очільниця українського уряду на полях саміту провела зустрічі, провідна тема яких — підтримка енергетики і пошук додаткових ресурсів для стратегічної перебудови енергосистеми України.

Із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено­Бассо Юлія Свириденко обговорила можливості підтримки розбудови децентралізованої генерації в Україні. «Подякувала за фінансову підтримку закупівель газу на цей опалювальний сезон, що допомогло пройти складний зимовий період. Ми обговорили процес перезавантаження управління в енергетичній галузі, зокрема завершення конкурсу в Енергоатомі та планове переобрання наглядової ради НАК «Нафтогаз України», а також плани на продовження доборів в інших енергокомпаніях», — зазначила Прем’єр­міністр України.

Із Прем’єр­міністром Болгарії Андреєм Гуровим та міністром енергетики Туреччини Альпарсланом Байрактаром Юлія Свириденко обговорила практичні питання диверсифікації постачання енергоносіїв, особливо в умовах підвищення цін через ситуацію на Близькому Сході.

«Вдячна всім партнерам, які підтримують Україну, надаючи обладнання та роблячи внески до Фонду підтримки енергетики України. Разом готові працювати над посиленням нашої спільної енергетичної безпеки і незалежності», — резюмувала очільниця уряду.

