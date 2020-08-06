У бібліотеці-філії №11 Полтавської міської централізованої бібліотечної системи підбили підсумки онлайн-марафону «Віртуальні бібліотеки запрошують», що тривав протягом карантину й зробив революцію в системі. Раніше не всі бібліотечні працівники вміли користуватися комп’ютером на достатньому рівні, а за час онлайн-марафону більшість із них, за словами директора Полтавської ЦМБС Таміли Дузенко, пройшли курси навчання для підвищення комп’ютерної грамотності, зокрема міжнародні, грантові, освоїли комунікаційні платформи й перейшли на інформаційне забезпечення читачів через інтернет. Майже всі 17 бібліотек-філій тепер мають ютуб-канали, блоги, повноцінно функціонує сайт ПМЦБС.

І розважать, і порекомендують

На захід, що відбувся на мальовничому просторому подвір’ї біля колишнього мисливського будиночка видатного хірурга часів імперії Миколи Скліфосовського, запросили тих, хто переміг в онлайн-марафоні.

«Номінацій багато, — розповідала Таміла Дузенко. — Коли ми їх визначали, то навіть не думали, що цим критеріям, вимогам відповідатимуть усі бібліотеки. Але вийшло так, що кожен колектив розкрив себе з найкращого боку, кожен має цікавинку, і тому всі одержують нагороди. За активність під час карантину, нові форми роботи, творчість, за онлайн-спілкування. Бібліотеки проводили для читачів онлайн-зустрічі з письменниками, ігри, виставки. Усі ці розміщувані на нашому сайті заходи збирали велику аудиторію. Крім полтавців, жителів інших областей, їх відвідували і земляки, які нині живуть у США, Австралії, Канаді, Італії, Польщі, Іспанії, інших країнах. Тобто спілкування на відстані проходило на високому рівні».

«Під час марафону наш колектив освоїв нові технології, методи роботи. З читачами спілкувалися через соціальні мережі, електронну пошту, блог і сайт», — розповіла одна із шести переможців марафону завідувачка бібліотеки-філії №2 Юлія Коваленко.

За її словами, багато часу бібліотечні працівники приділяли дитячій аудиторії, придумували для школярів розважальні програми, науково-пізнавальні ігри. У такий спосіб допомагали дорослим, батькам розважити дітей на карантині. Для дорослих пропонували онлайн-списки рекомендованої літератури, проводили віртуальні книжкові виставки, пізнавальні інформаційні години, сторінки. У списках літератури, яку радили прочитати, чимало шедеврів закордонних авторів.

За час карантину набагато зросла відвідуваність сайту бібліотеки, люди запитували в соцмережах, коли бібліотека відкриється. А як це сталося, стояла черга за книжками.

Пані Юлію нагородили двічі: за роботу бібліотеки та її особисту, бо саме її публікація на ютуб-каналі зібрала найбільше переглядів.

Комп’ютерне обладнання, грамоти та інші нагороди з рук секретаря Полтавської міської ради, виконувача обов’язків Полтавського міського голови Олександра Шамоти отримали представниці бібліотек-філій №№5, 4, 12, 2, 9, 13, 7, центральної бібліотеки, а також начальник сектору комп’ютерних технологій ПМЦБС.

90-річна бабуся тут освоїла комп’ютер

Спілкуючись із переможцями онлайн-марафону, Олександр Шамота, який не перший рік опікується бібліотечними закладами міста й району, принагідно повідомив, що у другому півріччі місто збільшить фінансування бібліотек, зокрема додасть їм коштів на поповнення книжкових фондів, а також періодику. Це необхідно зробити, бо полтавські бібліотеки стали активно відвідувати діти й пенсіонери. Фактично бібліотеки стали хабами, в які приходять не тільки взяти книжку чи почитати, а й отримати певні послуги.

«Я був вражений, коли дізнався, що 90-річна бабуся-полтавка опанувала комп’ютер у бібліотеці. Я спілкувався з нею в мікрорайоні Половки. До карантину вона щодня приходила в бібліотеку, дізнавалася там потрібну їй інформацію, читала книжки, періодику в електронному вигляді. У неї вдома немає комп’ютера, але бібліотека надала їй таку можливість», — розповів пан Шамота.

Він зазначив, що за цей рік, особливо в період карантину, за кошти міського бюджету реконструювали й відремонтували всі найбільші бібліотеки Полтави, повністю відновили книгосховища й читальні зали, забезпечили книгозбірні новими меблями на замовлення. Місто щороку поповнює книжкові фонди.

«Раніше на це спрямовували кількадесят тисяч гривень, а цього року — майже 400 тисяч. Фінансування бібліотек у другому півріччі збільшуватимемо», — наголосив міський очільник.

На запитання «Урядового кур’єра», чому він активно допомагає бібліотечним закладам, Олександр Шамота відповів: робить це тому, що раніше на них не звертали уваги, хоч це осередки культури й спілкування. «І коли бачиш, що є ініціативний керівник Таміла Дузенко, яка, не чекаючи допомоги, стала залучати гранти, розумієш, що їй треба трішки допомогти. Не порадою, а якимись адміністративними можливостями, щоб бібліотечна галузь змінилася і працювала по-іншому.

І ми допомагаємо. Зробили фактично у всіх бібліотеках ремонти, оновили читальні зали. Залишилося відремонтувати лише кілька книгосховищ. На останній сесії передбачили кошти на забезпечення водою й будівництво сучасного санвузла в бібліотеці-філії №11, готуємо відповідний проєкт, щоб у майбутньому використовувати це місце для громадських зустрічей. Цей будиночок з історією, тут неповторна аура. Це треба використовувати і як туристський об’єкт».

По завершенні заходу заступник директора Полтавської міської ЦБС Лариса Стороженко, яка більш як 14 років працювала завідувачкою бібліотеки №11 і разом з бібліотекарем Світланою Городинською багато зробила для збереження й підтримання у належному стані цієї майбутньої туристської локації, провела цікаву й пізнавальну екскурсію для учасників і гостей. Вона розповіла маловідомі факти з життя Миколи Скліфосовського і членів його родини, яка жила в селищі Яківці. Про це не згадано ні у Вікіпедії, ні в книжках, бо інформацію по краплині зібрано з переказів та розповідей місцевих старожилів.