Промову перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав із констатації успішності саміту НАТО, який днями відбувся у Вільнюсі, де всі вкотре переконалися у силі та абсолютній підтримці з боку проукраїнської коаліції.

«Президент Володимир Зеленський провів переговори з нашими ключовими партнерами. Україна стає сильнішою, ми отримаємо більше зброї для захисту. Адже маємо нові істотні пакети військової допомоги від різних союзників. Більше техніки для наших Сил безпеки та оборони. Більше систем ППО для захисту нашого неба. Більше снарядів для нашого контрнаступу.

Разом із нашими партнерами формуємо нову архітектуру безпеки та гарантії для майбутнього України. Без сумнівів: Україна буде в НАТО. Це позиція, яку підтримують усі країни Альянсу. У Вільнюсі за участю Володимира Зеленського лідери країн G7 погодили Спільну декларацію про підтримку України. Ця декларація — фундамент і перший крок до того, щоб Україна була захищеною і сильною», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Денис Шмигаль нагадав, що ще торік наголошували: у війні переможе той, хто краще забезпечить власну армію, хто сформує сильнішу коаліцію і чия економіка буде більш стійкою та адаптивною.

Уряд виконує всі свої зобов’язання

«Про стійку економіку та державні фінанси: за перші шість місяців 2023 року ми впоралися із завданням фінансування всіх ключових видатків бюджету. Усі податки громадян та бізнесу направляли на забезпечення оборони й безпеки нашої країни. Загалом за січень — червень 2023-го до загального фонду держбюджету надійшло майже 870 мільярдів гривень (600 мільярдів — податкові надходження, 270 мільярдів — гранти від наших міжнародних партнерів.

Усього за підсумками перших шести місяців до різних фондів держбюджету надійшли 1 трильйон 302 мільярди гривень податків, зборів та інших платежів. Слова вдячності — нашому бізнесу, нашим підприємцям, які продовжують працювати, розвивати власну справу, наймають людей, інвестують, платять податки, підтримують громади. Підприємці — основа нашої економічної стійкості. Уряд продовжуватиме програми підтримки та запускатиме нові інструменти допомоги бізнесу», — пообіцяв Прем’єр.

Він уточнив, що видатки за шість місяців становили 1 трильйон 784 мільярди гривень.

«Абсолютним пріоритетом бюджету залишається безпека та оборона. На це витрачається приблизно половина всіх коштів, які маємо в бюджеті. На другому місці — соціальні програми підтримки людей. За шість місяців цього року з держбюджету на соцвиплати спрямовано 231 мільярд гривень, з них 136 мільярдів пішли на пенсії та підтримку Пенсійного фонду. Було виплачено 23,1 мільярда гривень субсидій. Тобто уряд виконує всі свої соціальні зобов’язання», — підкреслив Денис Шмигаль.

Фінансова подушка для регіонів

Крім армії, безпеки та соціальних виплат, ключовими сферами видатків за перше півріччя залишилися медицина, освіта і підтримка регіонів.

«У першому кварталі цього року вдалося забезпечити середню зарплату лікарів на рівні майже 22 тисяч гривень. Лише освітніх субвенцій для регіонів за шість місяців виплачено на суму понад 56 мільярдів гривень. З них 900 мільйонів спрямовано на облаштування бомбосховищ у школах і ще 600 мільйонів — на закупівлю нових шкільних автобусів. Загальна сума субвенцій регіонам за цей час становила 92 мільярди гривень.

Одночасно фіксуємо істотний приріст у доходах місцевих бюджетів. За I півріччя 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло майже 218 мільярдів гривень. Це на 42,5 мільярда більше, ніж торік. Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ становлять уже 170 мільярдів гривень. Тобто коштів на місцях достатньо зокрема для того, щоб підтримувати власні комунальні підприємства та не підвищувати зараз тарифи», — зауважив Прем’єр.

Активна підготовка до наступного року

Денис Шмигаль зазначив, що уряд чітко розуміє, як пройде цей рік з точки зору фінансування дефіциту бюджету.

«Це дає нам змогу забезпечити макроекономічну та макрофінансову стійкість нашої держави. На наступний рік теж почали вже готуватися. Активно працюємо з партнерами. Насамперед із ЄС, країнами G7 та міжнародними фінансовими організаціями.

Євросоюз започатковує чотирирічну програму на 50 мільярдів євро, яка зокрема покликана допомогти фінансувати дефіцит бюджету. Програма Євросоюзу Ukraine Facility також допоможе реалізовувати програму європейських реформ та змін», — каже Денис Шмигаль.

Щоб ефективно реалізувати цю програму, на засіданні урядовці створили Міжвідомчу робочу групу з питань підготовки відповідного плану заходів. Це важливо для трансформації України та швидкої готовності вступити в ЄС.

До слова, днями перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко розповідала, що для надходження фінансування за програмою Ukraine Facility уряд разом з бізнесом напрацює план повоєнного відновлення, реконструкції та модернізації країни як спільне бачення економічного розвитку держави. У ньому також мають бути виписані майбутні реформи та сектори, які потребують першочергового фінансування. І поетапне втілення плану дасть змогу впродовж 2024—2027 років не лише отримати 50 мільярдів євро допомоги, а й посприяти в залученні додаткових інвестицій від партнерів на майже таку саму суму. Очікується, що план дасть змогу найближчими роками повернути ВВП на рівень до 2021-го і ще додатково збільшити на 10%.