Проект із будівництва 184 гуртожитків для Міністерства оборони, фінішний етап якого спершу прогнозували на кінець цього року, виявився непростим іспитом для вітчизняної будівельної індустрії. Переможцями торгів із подальшим укладанням угод на проведення будівництва у 21 області України стали майже 50 компаній і організацій. 2,6 мільярда гривень передбачено на цю мету в держбюджеті. Проте перші місяці 210-денного будівничого марафону (тривалість робіт у проекті) засвідчили, що не всі його учасники підійшли до справи відповідально й мали необхідні ресурси для якісної роботи у визначені терміни. А дехто, як з’ясувалося пізніше, і не збирався будувати.

Хто погано будує для своєї армії, допомагає ворожій

Це фактично дебютний досвід масштабного будівництва, яке розпочало Міноборони, хоч мережа військової інфраструктури на кшталт полігонів і навчальних центрів у Широкому Лані, Старичах тощо отримала імпульс розвитку ще раніше. Проте відносини оборонного відомства з підрядниками мають складну еволюцію. Воно донедавна ставало жертвою недобросовісних будівельників, судова тяганина з якими нерідко ставила тимчасовий хрест на завершенні важливих для війська об’єктів. Така практика змусила діяти прагматичніше. І в межах проекту з будівництва 184 гуртожитків застосовано договори з підрядниками з унормуванням жорстких термінів робочого процесу, штрафними санкціями в разі недотримання останніх та можливістю одностороннього розірвання цих угод.

На жаль, означені перестороги в процесі публічних закупівель таки реалізувалися. Міністерство оборони уклало з підрядниками 166 договорів (понад 90% запланованих) на спорудження казарм поліпшеного планування. На 58 об’єктах виконано стартовий етап робіт — облаштовано фундаменти й монолітні пояси, а у восьми вже завершено роботи другого етапу — зведення стін першого поверху й перекриття.

Тобто на більшості локацій будівельні роботи можна назвати успішними. Але насправді картина така, що за всіма розрахунками до пуття цьогоріч доведуть 122 казарми поліпшеного планування, а решту 62 — вже впродовж I-го півріччя 2019-го.

Днями в Міноборони заявили: щодо підрядників, які грубо порушили обумовлені строки виконання етапів будівництва, надіслано претензії з нарахування штрафних санкцій та пені на суму понад мільйон гривень. Такі будкомпанії, як Перша будівельно-монтажна група, «ФПК-Портал-Буд», «Сучасні будівельні технології-12», «Фаворіт ОПТ», «ВізіН РІЧ» та «БМС БУД» не виконують зобов’язань, зриваючи терміни будівництва. У МОУ такі дії підрядників назвали «несприятливими і злочинними в умовах російської агресії».

Один з контрактів уже розірвано (в Очакові), під загрозою такої самої санкції перебувають ще кілька угод. Оборонне відомство розглядає можливість внесення недобросовісних будівельних компаній до списків суб’єктів господарювання, що порушують умови договорів і не зможуть надалі брати участь у закупівлях для армії.

Але коли за справу беруться професіонали, в них усе виходить. Так, корпорація «Карпатбуд» виграла тендер на спорудження восьми об’єктів у селищі Старичі на Львівщині, де розміщено 184-й навчальний центр підготовки. Тут працюють із випередженням на місяць.

«Міністерство оборони докладатиме максимальних зусиль для боротьби із забудовниками, які не виконують зобов’язань, з відповідним відшкодуванням за зриви строків будівельних робіт та передачею матеріалів до правоохоронних органів для прийняття правового рішення», — розповів заступник начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ Олександр Чергінець.

Штрафом по завищених амбіціях і апетитах

Днями Міноборони ініціювало розірвання в односторонньому порядку укладені договори з ТОВ «РІСТ», яке значно порушило умови виконання договорів на п’яти об’єктах на загальну суму контрактів близько 300 мільйонів гривень. Зокрема, це участь у будівництві сучасного Широколанівського польового табору, яке для фірми стало не надто успішним. Схожа історія і з реконструкцією приміщень у провулку Газовому в Одесі для військових моряків, яка мала завершитися цьогоріч у червні, й капремонтом казарми у військовому містечку в Миколаєві. Цьому товариству нараховано штрафні санкції і пеню близько 2,6 мільйона гривень. Як повідомив Олександр Чергінець, уже підготовлено документи на розірвання угод та подачу матеріалів до суду.

Проект зі спорудження казарм поліпшеного планування розділено на шість етапів. По завершенні кожного з них на будмайданчик навідується комісія. Якщо вона документує відставання від графіка (залежно від того, на скільки діб), підрядникові нараховують пеню й штрафні санкції, яких уже набігло 1,1 мільйона гривень.

І тут важливо розвінчати домисли про те, що фірми певним чином пиляють бюджетний ресурс, а чиновники зі стану замовника якось на тому наживаються. Слід розуміти, що підрядна організація, яка виграла конкурсні торги, укладає контракт із представником МОУ (ТерКЕУ) і отримує кошти за фактично виконані роботи. Тобто якщо такий забудовник сачкує або й зовсім не будує, йому не сплачують жодної копійки.

Відповідно до умов договору, якщо підрядник відстає від графіка робіт на 20 днів, замовник надсилає йому офіційне попередження. Далі через 10 календарних днів договір вважають розірваним. Це підстава зняти юридичні зобов’язання з казначейства й оголосити повторну процедуру торгів щодо цього будівництва.

Раніше повідомляли, що ТОВ «Вінницька будівельна компанія», пройшовши цикл процедури закупівлі робіт з будівництва, мало збудувати для ЗСУ п’ять казарм, фізкультурно-оздоровчий комплекс, штаб-казарму і капітально відремонтувати їдальню. Проте будівництво у військовому містечку №2 у с. Черкаське на Дніпропетровщині тривало зі значним відставанням від графіків. А до деяких об’єктів це ТОВ не приступило взагалі. Компанію засипали справедливими претензіями. Але темпи просування відповідно до проекту не пришвидшувалися. Більш того, будівельники нахабно запропонували Східному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню… збільшити ціни у договорах підряду. Буцімто через зростання поточної вартості ресурсів, використаних у будівництві. Звісно, що будь-який юрист розуміє абсурдність такої пропозиції. Зрештою Східне ТерКЕУ надіслало тим партнерам обґрунтовані вимоги до розірвання договорів і накладення штрафних санкцій, обсяг яких орієнтовно становить понад 4,3 мільйона гривень.

Так Міноборони публічно і на засадах права боротиметься не лише із недоброчесними забудовниками, а й із будь-якими суб’єктами господарювання, які взялися виконувати замовлення в інтересах оборони країни. Приміром, нещодавно суд зобов’язав львівське державне підприємство «Лорта» сплатити Міністерству оборони 5 мільйонів гривень за порушення термінів виконання контракту від 2014 року, що стосувався дослідно-конструкторської роботи. Підприємство вже повернуло на рахунки МОУ понад 2,5 мільйона гривень передоплати.

Геннадій КАРПЮК

для «Урядового кур’єра»