Кожна родина мріє про власне житло. Тож не дивно, що це вкрай наболіле питання для багатьох українців. Особливо для тих, а їх більшість, хто не може придбати його лише власним коштом через брак заощаджень. Та як відомо, що мир і злагода в родинах панують там, де на одній кухні якомога рідше зустрічаються кілька господинь.

Ще більше загострилася проблема в період пандемії, коли чимало людей втратили роботу. На передній план дедалі частіше виходить питання, як прогодувати сім’ю. Дослідження доводять, що кожна третя українська родина вже нині гостро потребує кардинального поліпшення житлових умов. І допомоги у розв’язанні проблеми вони чекають передовсім від держави.

Регіони докладають зусиль

Для молодих сімей, останніми роками і для вимушених переселенців та учасників АТО помічником у перетворенні мрії про власне житло на дійсність став Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Та чи все нині добре і просто?

Голова правління фонду Сергій Кімнатний поінформував, що у січні — вересні 2020 року програми фонду, на жаль, з держбюджету майже не фінансували. Однак усупереч вкрай обмеженим ресурсам фахівці регіональних управлінь Держмолодьжитла уклали 400 договорів за програмами, які обслуговує фонд. Голова правління наголосив, що фінансове наповнення цих програм здійснювали фактично тільки за рахунок коштів місцевих бюджетів більшості регіонів нашої держави.

За останні дев’ять місяців надано 209 пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям. З них за рахунок державного бюджету — 0, місцевих бюджетів — 118, статутного капіталу Держмолодьжитла — 91. Звісно, в межах держави це дуже мало, просто краплина в морі тих, хто цього потребує.

Отримали пільгові кредити на житло й інші категорії населення: науковці, педагоги, працівники бюджетної сфери, а також учасники бойових дій в АТО та внутрішньо переміщені особи. Але, на жаль, цифри зовсім не вражають: усього 82. З них за рахунок державного бюджету такий кредит видано лише один — педагогічному працівникові. Решту 81 узяли на себе місцеві бюджети.

Державних підтримок для придбання доступного житла за однойменною програмою за цей час надано 59. І всі — за підтримки регіональної влади та за рахунок місцевих бюджетів.

За програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення житлом українців, які потребують поліпшення житлових умов, підписано всього одну угоду. Знову-таки за рахунок коштів місцевого бюджету, цього разу Харківщини. Адмініструє Харківське регіональне управління фонду.

А за програмою часткової компенсації відсоткової ставки кредитів у комерційних банках молодим сім’ям — 22 угоди за рахунок коштів місцевого бюджету Полтавщини.

На Миколаївщині подбали про заходи з енергозбереження у житловому фонді. Укладено 27 угод на часткове відшкодування таких кредитів коштом місцевого бюджету та за адміністрування Миколаївського регіонального управління фонду.

Отже, загалом із державного бюджету за дев’ять місяців 2020 року профінансовано один договір, з місцевих — 308, зі статутного капіталу Держмолодьжитла — 91.

Очільник фонду повідомив, що за різними програмами забезпечено власним житлом серед інших категорій 132 родини учасників АТО/ООС і 38 ВПО.

Підсумовуючи наведені цифри, Сергій Комнатний зазначив, що ці показники реалізації житлових програм не можна вважати достатніми. «Ситуація поки що, на жаль, не змінюється на краще, попри те, хоч ми постійно говоримо і у владних кабінетах, і представникам медіа, і всьому суспільству: брак уваги державної влади до вирішення житлового питання громадян призводить до загострення соціального напруження у країні», — наголосив фахівець.

За його словами, на тлі окремих позитивних рішень центральної влади, як-от запровадження програми кредитування окремих категорій під 3%, загалом негативна ситуація спостерігається вже протягом останніх шести років. Очевидно, що зусиль лише місцевого самоврядування для системного й масового забезпечення українців власним доступним житлом недостатньо. Потрібні спільні ефективні дії.

«Ми постійно нагадуємо відповідальним органам центральної влади про цю проблему. Сподіваємося, що під час розгляду державного бюджету на 2021 рік буде враховано численні пропозиції народних депутатів, які вже надійшли, щодо повноцінного фінансування житлових програм. Суспільство очікує на продовження державної програми забезпечення молоді житлом, термін якої спливає 2020 року», — зазначив він.

Довіряють тим, хто дбає

Очільник Держмолодьжитла нагадав про глобальні актуальні завдання для депутатів, органів виконавчої влади та експертного середовища: реформу житлової політики і потребу комплексного перегляду законодавства у цій сфері.

«Маємо застарілий Житловий кодекс УРСР зразка 1983 року, який законодавець час від часу латає, вносячи зміни, але це не системна робота. Кілька спроб ухвалити новий Житловий кодекс не мали успіху. А це ж фундамент для житлової політики держави.

Затверджена чверть століття тому Концепція державної житлової політики існує лише на папері, а Закон «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» містить недоліки і його не можна реалізувати на практиці.

Тому робота зі створення проєкту нового Житлового кодексу, яку провадить Мінрегіон спільно з експертами, зокрема фахівцями Держмолодьжитла, стратегічно важлива», — наголосив Сергій Комнатний.

Він висловив сподівання, що переможці нинішніх виборів виконають свої обіцянки, які вони давали виборцям упродовж останніх місяців, і забезпечать своїм містам, селам, селищам і регіонам розвиток і процвітання. Він зазначив, що Держмолодьжитло як державна установа, що опікується житловими програмами, готова й надалі бути надійним партнером територіальним громадам у забезпеченні людей власним дахом.

Практика доводить, що багато міських голів, які разом з місцевими управліннями Держмолодьжитла дуже ефективно реалізовували житлові програми, здобули перемогу на цих виборах. Тож, на його переконання, можна простежити закономірність: дбаєш про житло для земляків —маєш підтримку людей.

Добрі новини

Коли матеріал був майже готовим до друку, надійшло повідомлення, що відбулося засідання Міжвідомчої комісії при Міністерстві розвитку громад та територій щодо реалізації житлових програм. Комісія схвалила надання перших 2020 року кредитів за програмою пільгового довгострокового державного кредитування під 3% річних згідно з постановою Кабінету Міністрів від 27 листопада 2019 року №980.

За рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету регіональні управління Держмолодьжитла видадуть п’ять кредитів на придбання житла для родин учасників АТО/ООС і таку саму кількість для ВПО. На ці потреби буде спрямовано 5,477 мільйона гривень (кредити для учасників АТО) і 4,016 мільйона (переміщеним особам). Їх отримають родини на Вінниччині, Волині, у Львівській, Одеській і Харківській областях та Іпотечний центр Держмолодьжитла у Києві та Київській області. Тож не втрачаємо надії, що далі буде.