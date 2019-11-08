Керівник Державної митної служби Максим Нефьодов вклався у відведені йому Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком два тижні на підготовку стратегії розвитку митної інфраструктури та введення в експлуатацію закупленого митного обладнання і представив відповідний план дій.

У проєкті розвитку інфраструктури пунктів пропуску ДМС визначено 16 пунктів пропуску («Ягодин, «Устилуг», «Краківець», «Рава-Руська», «Шегині», «Ужгород», «Чоп», «Лужанська», «Порубне», «Красноїльськ», «Дяківці», «Могилів-Подільський», «Кучурган», «Рені», «Бачівськ», «Нові Яриловичі»), які капітально відремонтують протягом 2020 року.

Максим Нефьодов наголосив, що головне — не наявність коштів, а вміння їх використовувати з урахуванням економії і, що важливо, працювати якісно. Голова ДМС пообіцяв, що до кінця наступного року в багатьох містах скоротяться терміни проходження кордонів. А створення кращих безпекових умов має перекрити контрабандний рух товарів в Україну і з України, зокрема аби не вивозили бурштин, культурні цінності тощо.

До кінця 2020 року, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів, має бути облаштовано 12 пунктів пропуску, два — до кінця 2021-го і ще два — до кінця 2022-го. Будівництво пунктів пропуску «Рава-Руська», «Краківець», «Шегині» здійснюватимуть коштом польського кредиту. Сума видатків спецфонду на 2020 рік становить 98 мільйонів гривень. Гроші також спрямують на будівництво нових піших переходів, збільшення вдвічі пропускної спроможності на кордоні з Республікою Польща в пункті «Устилуг».

Заплановано додаткове укомплектування сканувальними системами пунктів «Бачівськ», «Гоптівка», «Нові Яриловичі». Доведені граничні видатки наступного бюджетного періоду обсягом 488 мільйонів гривень, зокрема на: введення в експлуатацію та функціонування придбаних сканувальних систем і вагових комплексів; капремонт на пунктах пропуску наявних елементів інфраструктури та будівництво нових; будівництво складу для зберігання конфіскованого майна на території вантажної ділянки пункту «Ужгород»; усунення аварійного стану пункту «Могилів-Подільський — Отач» на кордоні з Республікою Молдова.

Керівник ДМС назвав амбітним завданням до кінця цього року введення в експлуатацію шести із семи (крім тієї, що в «Шегині») сканувальних систем, раніше закуплених для боротьби з конт рабандою. За словами Максима Нефьодова, запуску сканера в Шегинях можна очікувати за півтора року — одночасно із завершенням за польський кредит капітальної реконструкції самого пункту пропуску. Головний митник каже й про необхідність закупівлі трьох стаціонарних сканувальних систем для пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю і Росією, ремонту 11 мобільних сканерів, подарованих Україні Євросоюзом у 2008—2009 роках. Нині працює лише два з них.

А ще на складах митниць знайдено незмонтованими 11 ваг, закуплених раніше. Їх мають встановити до кінця року. Максим Нефьодов про обладнання 16 пріоритетних пунктів пропуску ваговими комплексами каже так: «Це дуже дешево, оскільки, на відміну від сканерів, вартість яких обчислюється сотнями мільйонів, тут ідеться про десятки мільйонів. І їхня наявність перекриває найнезграбніші схеми, які застосовують контрабандисти».

Головний митник анонсував запуск наступного тижня нового сервісу — електронної системи скарг. І нагадав про вже запущений онлайн-сервіс розрахунку митної вартості й платежів під час митного оформлення автомобілів. «Я прихильник найповнішого відкриття митної інформації з метою підвищення довіри українців до роботи митної служби. Ми подали законопроєкт (його реєстраційний номер 2318), який даватиме змогу відкривати знеособлену митну інформацію. В ідеалі я б показував усі машини, які оформляються, і їхні ціни без зазначення прізвищ. Що тут таємничого? Навпаки, нехай люди переконаються, що митниця працює чесно», — підкреслив очільник ДМС.

Про ще одну митну новацію Максим Нефьодов написав у Facebook. ДМС вирішила змінити метричні стандарти, поступово перейшовши до оцінки вартості товарів з нинішніх кілограмів на штуки. «Вагу легше контролювати, ніж інші параметри. Але все одно трохи трясе, коли всі активно обговорюють вартість кілограма сумок або черевиків. Тому поступово переводимо оцінку в штуки», — написав головний митник.

У планах очільника ДМС — обладнати 12 пунктів пропуску системою відеоконтролю для повноцінної інтеграції з ваговими комплексами й сканерами в єдину систему. На це потрібно близько 230 мільйонів гривень.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»