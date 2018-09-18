Щойно країна вітала працівників та ветеранів цивільного захисту з професійним святом — Днем рятівника. У своєму привітанні Глава Уряду Володимир Гройсман відзначив, що в умовах воєнного конфлікту на сході нашої країни українські рятівники з гідністю виконують службові обов’язки — рятують людей, розміновують території, відновлюють населені пункти та інфраструктуру.

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту здійснив аналіз пожеж за 7 місяців 2018 року за матеріалами, надісланими територіальними органами Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Відповідно до Аналітичної довідки за 7 місяців 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року у будівлях торгівлі і харчування кількість пожеж збільшилась на 5,5 %.Загалом на цих об’єктах виникло 535 пожеж. Також збільшилась кількість пожеж у соціально-культурних, громадських та адміністративних будівлях (на 7,8 % і склала 318 пожеж). Натомість у будинках та спорудах житлового призначення (житлові, садові, дачні будинки, гуртожитки, господарчі споруди тощо) кількість пожеж у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилась на 6,7 % і становить майже 18 тисяч, що складає 41,1 % від їх загальної кількості.

Експерти з’ясували основні причини виникнення пожеж у будинках та спорудах житлового призначення у 2018 році:

— порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок;

— порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей і теплогенеруючих агрегатів та установок;

— підпали;

— пустощі дітей з вогнем.

Щорічно від пожеж гине та страждає значна кількість людей. В дим та попіл перетворюються цінності на мільярди гривень. У Державній службі з надзвичайних ситуацій застерігають: якщо виникла пожежа — рахунок часу йде на секунди. Не панікуйте та остерігайтеся: високої температури, задимленості та загазованості, обвалу конструкцій будинків і споруд, вибухів технологічного обладнання і приладів, падіння обгорілих дерев і провалів. Знайте, де знаходяться засоби пожежогасіння та вмійте ними користуватися.

Тривожні дзвінки з питань надзвичайних ситуацій надходять на урядову «гарячу лінію». Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, цього року із зазначених питань звернулися майже 2000 заявників. З-поміж них порушувалися питання техногенного та природного характеру. Зокрема:

— пожежі лісів, сухостою, житлових та господарських приміщень, сміттєзвалищ тощо;

— забезпечення віддалених населених пунктів транспортними засобами та іншою пожежною і спеціальною аварійно-рятувальною технікою;

— проведення протипожежних заходів захисту місць масового перебування людей.

Так, житель міста Новомосковськ Дніпропетровської області зателефонував на урядову «гарячу лінію» та повідомив, що горить сміттєзвалище у місті Підгородне Дніпропетровської області. Городяни зверталися до Державної служби з надзвичайних ситуацій, але після тушіння пожежа через дві доби відновилася. Заявник просив сприяння у вжитті заходів щодо ліквідації пожежі.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій поінформувала, що Головним управлінням ДСНС України у Дніпропетровській області проведено перевірку, за результатами якої встановлено, що повідомлення про пожежу на полігоні твердих побутових відходів поблизу міста Підгородне Дніпропетровської області надходили п'ять разів. Одразу до місця виклику спрямовувалася техніка60 державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ) ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, підрозділом 60 ДПРЧ на складі твердих побутових відходів організовано гасіння окремих осередків тління сміття. Водночас, для ліквідації тління сміття на глибині (близько 8 метрів), з метою проведення інженерних робіт із рекультивації та присипання сміття шаром ґрунту було залучено інженерну техніку (бульдозер, екскаватор та 4 вантажні автомобілі) ТОВ «Інноваційні екотехнології України». Спільними зусиллями пожежу було ліквідовано.

Заявник з міста Херсон звернувся з приводу горіння лісу поблизу села Раденськ протягом чотирьох діб. Він повідомив, що вже проводилися роботи із тушіння лісу, проте ліквідувати пожежу не вдалося. Небайдужий громадянин просив залучити більше ресурсів (людських, техніку) для тушіння пожежі.

Розглянувши звернення, у Державній службі України з надзвичайних ситуацій доповіли, що до місця пожежі направлено відділення на пожежній автоцистерні 14 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Херсонській області. Прибувши на місце виклику, командир відділення 14 ДПРЧ повідомив оперативно-координаційний центр, що площа пожежі складає 0,3 га, для гасіння необхідні додаткові сили і засоби.

Упродовж доби проводилося гасіння пожежі, до якого було залучено 28 одиниць техніки та 85 чоловік, з них від ДСНС 13 одиниць техніки та 50 чоловік, вертоліт Збройних Сил України. Пожежу було локалізовано на площі 25 га. Проте, невдовзі підрозділами, які чергували на місці локалізованої пожежі, було виявлено новий осередок загоряння у цьому ж лісництві. Унаслідок сильного вітру (з поривами до 25 м/с) пожежа розповсюдилася і досягла площі близько 300 га. Керівником гасіння пожежі було прийнято рішення щодо додаткового залучення сил та засобів. За результатами пожежу ліквідовано на площі 580 га.

Від жителя села Дослідне Біляївського району Одеської області надійшов дзвінок щодо пожежі на території поля у селі Дослідне. Він повідомив, що особисто сам та інші мешканці села вже телефонували за номерами 101 та 102 з цього питання, проте для ліквідації пожежі заходи не вживаються, площа пожежі збільшується і може перейти до житлових будинків села. Також чоловік зауважив, що серед поля знаходяться склади, де розташована техніка та мастило-паливні речовини.

Підрозділом ДСНС пожежа була оперативно ліквідована. Під час зворотного зв’язку дружина заявника підтвердила фахівцю урядової «гарячої лінії», що рятувальники пожежу ліквідували.

Літо залишило нам останні теплі дні, триває суха сонячна погода з достатньо високою температурою повітря. У цей період посилюється ймовірність пожежної небезпеки. Тобто, може виникнути неконтрольований вогонь, який загрожує значними збитками і навіть життю людини, вогонь, що здатний викликати значні руйнівні наслідки. У метеорології також існує поділ: пожежна небезпека, висока пожежна небезпека та надзвичайна пожежна небезпека, а також її класифікація від першого до п’ятого класу.

За даними Укргідрометцентру, 17—20 вересня по Київській області (крім району Баришівки) високий (4 класу), в районі Чорнобиля надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. 18—20 вересня у м. Києві високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

За період з 10 по 17 вересня 2018 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 29447 звернень, з них по телефону 27976, через інтернет 1471.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545 -1,

Урядова гаряча лінія 1545-2,

Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ:

(044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером:

0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»:

+38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua