Колись вони були символом знущання з нашого народу, а згодом стали втіленням віри та Його Величності Життя

Жалобні заходи, приурочені вшануванню пам’яті невинно убієнних у 1932—1933 роках сталінським режимом українців, відбулися цими вихідними у всій країні. У столиці в них взяли участь перші особи держави.

Головна ідея та урок, винесений з історії, полягають у тому, щоб усі, хто живе нині на нашій святій землі, пам’ятали: то був не просто штучний голод, а ретельно спланований Голодомор. «Ба більше — геноцид за всіма ознаками, як їх визначено в Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року. Щоб на всіх континентах усвідомили, що не визнавати Голодомор — так само аморально, як і заперечувати Голокост», — наголосив перед широкою громадою Петро Порошенко. Він висловив переконання, що нарешті настав час і нам самим ухвалити закон про відповідальність за невизнання цих двох безпрецедентно жахливих трагедій.

14 країн на рівні парламентів уже визнали Голодомор геноцидом, а українська дипломатія продовжує нести правду народам усього світу. У березні цього року Асамблея Португалії визначила Голодомор геноцидом, а на початку листопада в Конгресі США представлено проект відповідної резолюції, після того як деякі штати ухвалили рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

«Ми дякуємо американським друзям і партнерам та очікуємо на результативне голосування на Капітолійських пагорбах», — підкреслив Петро Порошенко.

Забути неможливо!

Разом із Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом він встановив композицію з колосків пшениці до скульптури «Гірка пам’ять дитинства» на центральній алеї Національного музею «Меморіал пам’яті жертв Голодомору в Україні». У церемонії взяли також участь перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, представники духовенства, громадськості, дипломатичного корпусу, урядовці, народні депутати.

Петро Порошенко назвав Голодомор, 85-ті роковини якого вшановують українці, «найбільшою бідою в історії України та однією з найстрашніших трагедій в людській історії минулого століття».

«Після майже 60 років цинічного замовчування шокуюча правда пролунала на весь світ. Архіви розкрито, свідчення записано. Заочно й посмертно засуджено судом і проклято народом організаторів Голодомору: Сталіна, Кагановича, Молотова, Постишева та багатьох інших», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.

Рік у рік стає дедалі важче знайти очевидців тієї трагедії. «Тепер, зараз це вже обов’язок молодшого покоління — не дати згаснути пам’яті про Голодомор, дбайливо передати її наступним генераціям українців, — підкреслив Петро Порошенко. — Щоб наші онуки та правнуки ніколи не забули, що 32-го року Господь послав Україні врожай, може, не найщедріший, але достатній для того, щоб був і хліб, і до хліба. А голод спричинив кремлівський антихрист, який забрав у мільйонів українців їжу та прирік їх на муки голодної смерті».

Вусатий привид і досі збирає людські душі

Звичайно, поки що це з царини фантастики, але Президент мріє про таке: колись у сусідній Росії настануть такі зміни, за яких її нова еліта теж визнала б Голодомор геноцидом. «Або хоч би покаялася за нього. Російська Федерація сама себе записала в правонаступниці Радянського Союзу, — нагадав Петро Порошенко, — і хоче того чи ні, взяла на себе не лише активи колишнього СРСР, а й відповідальність за злочини радянського режиму».

На жаль, у Росії поки що ці злочини виправдовують, мовляв, конфіскація зерна в українських селах забезпечила коштами індустріалізацію та швидкі темпи розвитку економіки. Бо наздогнати й перегнати Америку було нав’язливою ідеєю більшовицьких керманичів. «Виходить, у селян України примусово забирали життя, щоб забезпечити великодержавну велич Росії».

Нині в Росії відновлюють культ особи Сталіна, вперше після ХХ з’їзду КПРС там відкривають пам’ятники одному з найкривавіших диктаторів, а у відомій книжковій серії «Жизнь замечательных людей» випустили його біографію. «Таке враження, що Сталіна от-от викопають з-під кремлівської стіни й знову покладуть у мавзолеї поруч з Леніним. Два нелюди — пара», — слушно зазначив Президент.

Після цього біля меморіального знака «Свіча пам’яті» предстоятелі українських християнських церков виголосили молитву за померлими від голоду у 1932—1933 роках.

По завершенні молитви та офіційної частини Петро Порошенко оголосив загальнонаціональну хвилину мовчання, після якої розпочалася всеукраїнська акція «Запали свічку».

На вшанування пам’яті загиблих було встановлено «Свічки Вічної пам’яті» до меморіального знака «Свіча пам’яті». Також «Свічки Вічної пам’яті» встановили від Світового Конгресу Українців, Громадського комітету з ушанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932—1933 рр., Українського інституту національної пам’яті, акредитованих в Україні глав і представників дипломатичних місій інших країн і міжнародних організацій, кожної області, АР Крим, міст Києва та Севастополя.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»