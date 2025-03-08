Кабінет Міністрів на засіданні 7 березня ухвалив рішення, які сприятимуть пришвидшенню відбудови громад в Україні. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, надано додаткові 5 мільярдів гривень на проєкти відновлення у 12 областях. Гроші буде спрямовано на реалізацію 150 проєктів у межах спільної програми з Європейським інвестиційним банком з ремонту та будівництва лікарень, шкіл, дитячих садочків, відновлення водопостачання та енергоефективності.

«Це проєкти, які відчутно поліпшать життя наших громад і громадян», — наголосив Денис Шмигаль.

Уряд спрямував 5,2 мільярда гривень на експериментальний проєкт комплексного відновлення п’яти населених пунктів: Бородянка на Київщині, Тростянець на Сумщині, Циркуни на Харківщині, Посад-Покровське на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині.Прем’єр-міністр зазначив, що понад 5 мільярдів гривень спрямують на капітальний ремонт та будівництво нового житла в цих громадах, ресурси підуть також на відновлення та модернізацію тепло-, газо- і водопостачання. Крім того, передбачено реконструкцію транспортної та соціальної інфраструктури.

«Відновлення цих населених пунктів відбувається комплексно й одразу проходить за принципом «відбудувати краще, ніж було», — наголосив Денис Шмигаль.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дасть змогу Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передати понад 1,8 мільярда гривень на відновлення України.

«Як ми обіцяли, конфісковані кошти підсанкційних осіб працюватимуть на відбудову нашої держави», — наголосив глава уряду, зазначивши, що розподіл коштів відбувається в межах реформи публічних інвестицій, що означає високу користь проєктів для громад та їх готовність до реалізації.

Прем’єр-міністр нагадав, що ефективно працює програма «єВідновлення». За його словами, 85 тисяч родин отримали й отримують кошти на ремонт пошкодженого житла за цією програмою, сформовано майже 15 тисяч сертифікатів на придбання нового житла замість зруйнованого російськими терористами. Крім того, вже 3,5 тисячі родин із числа ВПО отримали сертифікати для купівлі нового житла, а більш як тисяча родин придбала нові оселі.

На засіданні Кабінет Міністрів розподілив додатково 3,3 мільярда гривень на важливі проєкти в галузі медицини. За словами Прем’єра, ці ресурси спрямують на відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», фінансування Національного інституту раку, Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин, а також на дитячу кардіологію у столиці та розвиток університетської медицини й інші важливі проєкти.

Денис Шмигаль наголосив, що галузь охорони здоров’я — один із пріоритетних напрямів відновлення.

«За останні три роки ми відновили повністю або частково майже 1000 медичних закладів», — повідомив він.

Прем’єр-міністр поінформував, що уряд розширив перелік категорій, за якими українці можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків через «Дію». Глава уряду зазначив, що відтепер зареєструвати заяву можна буде не лише за пошкоджене або знищене житло чи смерть близького члена сімї, а ще за новими шістьма категоріями: пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях, серйозні тілесні ушкодження, примусова праця тощо.

«Українці зможуть подати відповідні заяви, а ми працюватимемо над тим, щоб росія заплатила за злочини», — наголосив Денис Шмигаль. Він нагадав, що уряд продовжує роботу над створенням міжнародного компенсаційного механізму.

Прем’єр-міністр подякував міжнародним партнерам, які продовжують підтримувати Україну, всім, хто разом з нами відбудовує її. А також нашим захисникам і захисницям, завдяки яким Україна вистоїть і досягне справедливого миру.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ