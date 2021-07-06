Задля упередження поширення нового штаму вірусу «Дельта» з 2 липня застосунок «Вдома» слід встановлювати громадянам України, які повернулися з Португалії, Росії, Великої Британії та Індії або перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх двох тижнів та не пройшли або мають позитивний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2.

Відповідні зміни уряд вніс до постанови «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Для перетину українського кордону з цих країн нашим співгромадянам потрібен негативний результат експрес-тесту на визначення антигена SARS-CoV-2, зроблений безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон. Такий тест проводиться до проходження паспортного контролю. Інакше необхідно пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію чи обсервацію з обов’язковим встановленням застосунку «Вдома».

Іноземцям і особам без громадянства без негативного результату такого тесту перетин державного кордону буде заборонено, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

У великих міжнародних пунктах пропуску через державний кордон у зоні прикордонного контролю вже працюють пункти тестування, в яких можна буде зробити швидкий тест.

Умови в’їзду в Україну з інших країн не змінювалися, оскільки Україна перебуває в «зеленій» зоні. Тож згаданий застосунок встановлювати не потрібно.

Застосунок «Вдома» було започатковано торік у квітні спільними зусиллями Мінцифри, МОЗ, МВС і Центру громадського здоров’я. Мінцифри розробило технічну частину. Застосунок забезпечив змогу проходити самоізоляцію вдома у зручних умовах. За цей час його завантажив майже мільйон людей.