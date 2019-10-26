Цьогоріч у жовтні погода внесла непередбачувано тривалі й неприємні корективи в роботу транспортної галузі країни. Тумани додали клопотів наземним і повітряним перевізникам. Автошляхи України в деяких регіонах на певний час стали непроїзними, змушуючи водіїв на узбіччях чекати кращої видимості. Аеропорти переносять, а то й скасовують авіарейси. Від погодних примх не застраховані й звичайні громадяни, і перші особи держави. Так, через затримку авіарейсу на Чернівці робочу поїздку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука на Буковину було розпочато з відчутним запізненням.

Поїздка в «поля»

Очільник уряду разом з новим керівником Державної митної служби Максимом Нефьодовим побували, як написав Прем’єр на своїй сторінці у фейсбуці, не «на кабінетній нараді з гарними фразами, а поїхали в «поля» — на пункт пропуску «Порубне» на кордоні з Румунією».

Олексій Гончарук переконаний, що до цього візиту на Порубному, вочевидь, добряче підготувалися: «Ні людей, ні машин на самому пункті не було, зате черги на під’їзді бувають кілометрові — водії кажуть, що іноді стоять на кордоні не по кілька годин, а по кілька діб!» І так, констатував Прем’єр, на всіх пунктах, а не лише на цьому.

Серед проблем на митних пунктах Олексій Гончарук виокремив те, що досі не запрацювали стаціонарні сканери, закуплені саме для забезпечення абсолютно нових можливостей у боротьбі з контрабандою, покликані розв’язати проблему постійних черг. За словами Прем’єра, із семи сканерів, які закупила ДФС, жоден не працює, і вони вже пів року чекають введення в експлуатацію. А оскільки так не має бути, він доручив голові ДФС розв’язати цю проблему.

Олексій Гончарук акцентував, що для введення сканера в роботу потрібно підписати кілька паперів. А те, що цього досі не зроблено, він назвав саботажем.

Максим Нефьодов має два тижні, щоб представити стратегію розвитку всієї митної інфраструктури і введення в дію закупленого й, до слова, вартісного обладнання.

Цікаві орендні нюанси

Але це далеко не все. Як наголосив Прем’єр, проблем на митниці дісталося у спадок повно. Зокрема, грошей, спрямованих рік тому на реконструкцію під’їзних шляхів до пунктів, немає, як і доріг. Олексій Гончарук просить генпрокурора взяти під контроль цю ситуацію, щоб винних було покарано. Очільник уряду дав тиждень начальнику Головного управління ДФС у Чернівецькій області Віталієві Шпаку, міському голові Олексієві Каспруку та в.о. голови ОДА Михайлові Павлюку, щоб знайти приміщення, де можна буде розмістити Буковинську митницю та інфраструктуру для митного оформлення.

«Уже наступного місяця хочемо запустити Буковинську митницю. Але приміщення, де вона має розташовуватись і де зараз розташовано митницю, не належать державі. Вони у приватній власності! За сім днів чекаю на звіт з адресою приміщення для нової митниці в області», — написав у фейсбуці Прем’єр.

Він повідомив, що на паперах щотижня надходять звіти з імітацією шаленої боротьби з контрабандою — то 214 тапок конфіскували, то 88 пляшок шампанського, а справжня контрабанда в ці звіти не потрапляє. «Звертаюсь до представників всіх правоохоронних органів: або ви припиняєте кришувати контрабанду, або вам нема чого робити на ваших посадах. Під час запуску нової митниці ухвалюватимемо конкретні рішення. Час схем у минулому. Ми на це дуже жорстко реагуватимемо!» — написав Олексій Гончарук, відвівши місяць на усунення контрабанди на митниці.

До слова, як повідомив у фейсбуці очільник ДФС Максим Нефьодов напередодні поїздки в Чернівецьку область, уже започатковано створення регіональної структури «Нова митниця». Він написав: «Цей шлях виявився якимсь значно важчим, аніж я очікував, але нарешті поїхали: типові структури затверджено; положення про митниці щойно підписав; 16 в.о. керівників на реєстрацію юридичних осіб обрано: завірені копії документів з Кабміну отримані. Тепер наступний крок — погодження Мінфіну на все це».

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»