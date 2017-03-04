На Черкащині є фінанси для виплати всім працівникам мінімальної зарплати, однак на практиці так буває далеко не завжди

Виплата заробітної плати у конвертах дедалі більше набуває характеру соціального явища, вкрай загрозливого для економіки держави. Адже це призводить до приховування від оподаткування значних сум нелегально виплаченого заробітку, зменшує надходження страхових внесків до Пенсійного фонду, обмежує можливості людей на заслуженому відпочинку реалізовувати своє право на гідні пенсії. Про це йшлося на засіданні робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, яка вже кілька років діє при Черкаському міськвиконкомі.

Не тільки незаконно, а й аморально

Незважаючи на новий закон, яким з 1 січня 2017 року введено мінімальну зарплату 3200 гривень і нові механізми контролю у сфері зайнятості й оплати праці, запроваджені штрафи за недопущення державного інспектора до перевірки оформлення трудових договорів, чимало підприємств так і не спромоглися забезпечити виплату працівникам передбаченого законом мінімуму заробленого. Як розповіла секретар робочої групи Людмила Червоненко, недодержання встановленого законодавством мінімального рівня заробітної плати на деяких підприємствах сталося через переведення працівників на неповний робочий день або тиждень у зв’язку з браком достатніх обсягів робіт. Із 21 запрошеного на засідання представника підприємств, на жаль, з’явилися тільки 11. Частина з них уже не вперше ігнорує офіційні запрошення, очевидно, не маючи зрозумілих пояснень ситуації на підприємствах. Серед таких ПП «Сокол-5000», КС «Незалежність», ТОВ «Фірма Акант-К», ТОВ «Атіс Трейд», ТОВ «Центр-Елітбуд».

Робоча група останнім часом, як вважають самі її учасники, працює непогано: під час зустрічей із представниками бізнесу активісти проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу, надають консультації щодо змін законодавства про працю, наслідків виплати заробітної плати в конвертах та використання найманої праці без відповідного оформлення трудових відносин. Здається, й результати певні є. Приміром, на підприємствах «ЮКК «Юнілекс», «Соціальна мережа», «Укрхімагроком» зарплатня ще торік у листопаді — грудні сягнула 3200—4500 гривень на місяць. Однак чи багато таких?

Очевидно, варто навести тут й іншу думку. Як зауважив на нараді з профспілковим активом міста торік у вересні начальник управління Пенсійного фонду України у Черкасах Павло Котик, «за останні три роки проблеми нелегальної зайнятості в місті поглибилися. Кількість офіційно працевлаштованих черкащан зменшилася на 16 тисяч — з 99,6 до 83,6 тисяч. Зростають втрати бюджету від нелегального ринку праці. Якщо взяти за основу середню заробітну в місті Черкасах 3900 гривень, то навіть за найоптимістичнішими підрахунками в тінь виведено 3,1 мільярда гривень фонду оплати праці». На цій нараді йшлося про те, що, оминаючи чи порушуючи закон, роботодавці нелегально працевлаштовують людей, які в пошуках заробітку погоджуються на будь-які умови. Якщо в суспільстві не буде сформовано думку про те, що оплата праці, в конвертах не лише незаконна, а й аморальна, позитивні зміни настануть нескоро.

Ресурси є в кожному районі

Здавалося б, такі відверті оцінки ситуації мають спонукати всіх до активної роботи, як кажуть, без огляду на особи. Проте після засідань у міськвиконкомі і в обласних кабінетах, флешмобів та інших заходів ситуація докорінно не змінюється. Звичайно, можна разом з головою облдержадміністрації Юрієм Ткаченком порадіти тому, що торік Черкащина за приростом податку на доходи фізичних осіб піднялася в рейтингу із 23 на 17 місце, про що він розповів недавно на обласній нараді в Городищі. Однак, за словами очільника області, ще не в усіх районах належне наповнення бюджетів. А це означає зокрема й те, що ті кляті конверти ще живуть і процвітають і в обласному центрі, і на районному рівні.

При обласній державній адміністрації недавно створено міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати. Очолив її перший заступник голови облдержадміністрації Віталій Коваль. До складу групи ввійшли представники влади та контролюючих органів. Як зауважив Віталій Володимирович, майже всі райони мають фінансові ресурси, щоб виплачувати всім працівникам мінімальну зарплату. Проте стоїть питання врегулювання, зокрема й на державному рівні, методики розрахунку зарплати, щоб не допустити так званої зрівнялівки працівників. За словами заступника директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Олега Шимчука, основна мета робочої групи — проведення моніторингу виконання рішення уряду щодо підвищення мінімальної заробітної плати. Крім того, забезпечення оперативного реагування на скарги громадян про порушення керівниками підприємств їхніх трудових прав.

Однак постає закономірне запитання: чи допоможе ще одна робоча група зсунути з місця той важкий конверт? Звичайно, флешмоби, юридичні консультації, моніторинги, засідання робочих груп потрібні, без них не обійдешся. Але настав час уже не тільки розповідати роботодавцям про шкоду нелегальщини, а й владу застосувати. Адже нові механізми контролю у сфері зайнятості та оплати праці вже діють.