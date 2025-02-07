Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі подякував його державі за всю оборонну, фінансову, гуманітарну та політичну підтримку з перших днів повномасштабної російської агресії.

Угода й інші формати допомоги

«Вдячні вам, Прем’єру Стармеру та уряду зокрема за його візит до нас і підписання дуже важливої історичної угоди про сторічне партнерство в різних напрямах», — наголосив Президент.

Володимир Зеленський і Девід Ламмі зокрема обговорили реалізацію цієї угоди, а також інші формати допомоги на двосторонньому рівні і в межах багатосторонніх механізмів.

«Це окреслює наші зобов’язання перед вами не лише на період цієї війни, а й набагато далі, спирається на нашу військову, гуманітарну та економічну співпрацю на благо наших країн», — додав очільник МЗС Великої Британії.

Окремо глава держави відзначив фінансову допомогу для розвитку українського оборонного виробництва, що дуже важливо для зміцнення позицій нашої країни на шляху до встановлення справедливого тривалого миру.

Зокрема, Велика Британія спрямує 2 мільярди фунтів стерлінгів на посилення українських оборонних спроможностей. Відповідну угоду між урядами держав ратифікувала Верховна Рада України.

Одні із ключових тем зустрічі — координація кроків з партнерами та гарантії безпеки. Сторони докладно обговорили посилення санкцій проти рф, зокрема її нафтової галузі й ОПК, і використання заморожених російських активів на користь України. Девід Ламмі запевнив, що Велика Британія залишається одним із ключових партнерів України.

«Наша оцінка в тому, що путін не хоче вести жодних переговорів. Тому ми продовжуємо максимально допомагати вам, поки ви боретеся в цій жахливій війні, і заохочуємо інших партнерів робити те саме», — наголосив міністр.

Реформування системи догляду за дітьми

Перша леді України Олена Зеленська, зустрічаючись із міністром Девідом Ламмі, обговорила реалізацію кампанії з розвитку сімейних форм виховання в Україні.

17 січня 2025 року Девід Ламмі започаткував глобальну ініціативу з реформування системи догляду за дітьми, спрямовану на забезпечення кожній дитині права на безпечне та любляче сімейне середовище, поступове припинення інституціоналізації та гарантування того, що жодна дитина не залишиться без уваги.

«На жаль, в Україні досі існує радянський спадок у вигляді великої мережі інтернатів і дитбудинків. У них живе понад 26 тисяч дітей. Але тільки 19% із них — сироти або позбавлені батьківського піклування. Понад 80% мають живих і не обмежених у правах батьків. Перепона до возз’єднання сімей — або небажання, або неспроможність дорослих ростити дитину, наприклад нестача інклюзивних послуг у громадах», — розповіла Олена Зеленська.

Вона наголосила, що підтримка прийомних родин — один із пріоритетів Фундації Олени Зеленської. Зокрема, у межах проєкту «Адреса дитинства» вже звели 15 будинків для таких сімей, що втратили житло через війну. Також фундація надала гуманітарну допомогу кожній другій великій прийомній родині, тобто понад 500 сім’ям, і організувала літній відпочинок для більш ніж 3 тисяч дітей.

Перша леді познайомила Девіда Ламмі з двома великими прийомними родинами: Ярославцевими із Запорізької області, які виховують десятеро дітей, та Уманськими з Херсонщини, у яких також десятеро дітей. Обидві родини були змушені покинути дім через російську окупацію.

Олена Зеленська зауважила, що її фундація забезпечила новим житлом зокрема ці дві сім’ї. Дружина Президента переконана, що дієва державна й партнерська підтримка сімейних форм виховання сприятиме повному подоланню сирітства та інтернатів як явища.

«Координаційний центр реформи спільно з урядом і партнерами зосередився на підтримці родин, щоб уникнути їхньої розлуки з дитиною. Друга мета — знайти дітям, які таки залишилися без тепла рідних, турботливі прийомні сім’ї», — підсумувала перша леді.

Джерело: Офіс Президента