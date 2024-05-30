У вівторок у Лісабоні Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підписали двостороннюугодупро співробітництво у сфері безпеки. Угода закріплює зобов’язання Португалії підтримувати Україну для відновлення її територіальної цілісності в кордонах 1991 року разом з територіальним морем.

Португалія надасть щонайменше 126 мільйонів євро військової підтримки цього року. Вона підтверджує участь у коаліції F-16, міжнародній коаліції спроможностей морської безпеки, а також програмі закупівлі боєприпасів великого калібру, зусиллях з розмінування та зміцнення морської безпеки.

Окремі блоки угоди присвячено двосторонній співпраці в галузі оборонної промисловості, розвідці, боротьбі з організованою злочинністю та пропагандою, а також протидії хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним ризикам.

Україна та Португалія координуватимуть і зміцнюватимуть спільні зусилля для підтримки нашої країни на її шляху до майбутнього вступу в НАТО.

У блоці щодо політичної співпраці йдеться про підтримку української формули миру, притягнення агресора до відповідальності, посилення санкцій проти рф та спільну роботу над створенням механізму надання компенсації за збитки, втрати або шкоду, спричинені російською агресією.

Португалія також зобов’язується продовжувати участь у міжнародній коаліції за повернення українських дітей і сприяти досягненню цілей, викладених у рамковому документі цієї коаліції.

Португалія стала 12-ю країною, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня торік. До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією та Бельгією.

Переговори між Україною та Португалією було присвячено розвитку партнерства двох держав та підтримці людей. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив після зустрічі в Лісабоні із Прем’єр-міністром Португалії. Глава держави подякував за підтримку України та українців. Він наголосив, що українська громада одна з найчисленніших у Португалії.

Володимир Зеленський також зазначив, що в підписаній безпековій угоді зафіксовано конкретні оборонні та політичні напрями взаємодії.

«Хочу особливо відзначити участь Португалії в оборонних ініціативах, які допомагають нам вистояти проти російських ударів, а також роботу із тренування наших пілотів для F-16. Дякую і за підтримку України в європейських та євроатлантичних інституціях», — сказав Президент.

Під час зустрічі обговорили підготовку Саміту миру та кроки, які можуть наблизити завершення російського вторгнення.

«Ми чекаємо на Саміті миру різні нації, різні держави, всі континенти, щоб кожен міг проявити саме своє лідерство в захисті спільних цінностей і миру», — зазначив Володимир Зеленський.

Луїш Монтенегру наголосив, що на Глобальному саміті миру будуть присутні Президент і міністр закордонних справ Португалії.

«Португалія й надалі допомагатиме з усіх сил з контактами на всіх рівнях, щоб мотивувати найбільше країн брати участь у цій зустрічі», — сказав він.

Прем’єр-міністр зауважив, що Португалія завжди підтримуватиме Україну та засуджуватиме російську агресію. Луїш Монтенегру нагадав про участь Португалії в артилерійській коаліції. Крім того, країна планує брати участь у відбудові України.

У Лісабоні Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Португалії Марселу Ребелу де Соузою. Глава Української держави подякував за допомогу від Португалії у протидії російській збройній агресії та підтримку українських громадян, які знайшли прихисток у цій країні. Він відзначив надання 100 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для нашої держави в межах ініціативи Чехії та участь Португалії в підготовці персоналу Сил оборони України.

Джерело: Офіс Президента