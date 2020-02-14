Про це говорили депутати Європарламенту під час сесійного засідання, яке завершилося вчора у Страсбурзі. Дебати на тему «Коронавірус: забезпечення фундаментальних прав і координація відповіді Європи» відкрила єврокомісар з питань рівності Гелена Даллі. Вона повідомила, що ЄС може протистояти небезпечному спалаху хвороби, спричиненої коронавірусом, лише завдяки тісній співпраці країн-членів і наголосила, що Євросоюз уже мобілізував зусилля Європейського центру контролю за розповсюдженням хвороб, який відстежує ситуацію з коронавірусом за всіма можливими напрямками.

У межах діяльності центру створено систему обміну інформацією між країнами-членами ЄС про ситуацію з розповсюдженням коронавірусу, спільний фонд, який працює над розробленням вакцини, надають підтримку через спільний європейський механізм цивільного захисту. В Єврокомісії діє Комітет з координації криз, до участі в якому залучено структури з галузей охорони здоров’я, цивільного захисту, транспорту та комунікацій. Саме завдяки цьому комітету та ініціативі Франції й Німеччини за останні тижні з провінції Ухань було евакуйовано сотні громадян Євросоюзу.

Єврокомісія передбачила 10 мільйонів євро на дослідження коронавірусу і направила до Китаю 12 тонн спеціального медичного вантажу: захисних масок, халатів, рукавиць тощо, повідомила Гелена Даллі.

Країни-члени ЄС вживають заходів на зовнішніх кордонах Євросоюзу. Проте досі європейські столиці не виробили спільної позиції з цього питання, і кожна з них діє на власний розсуд. Проте у Брюсселі нагадують, що жорсткі заходи зовнішніх кордонів, зокрема закриття аеропортів для рейсів з Китаю, суперечать принципу свободи пересування осіб.

Гелена Даллі визнала, що системи охорони здоров’я не всіх країн-членів ЄС здатні належно протистояти спалаху коронавірусу. Не всі вони мають можливості забезпечення умов карантину та ізоляції для людей, котрі захворіли. Ідеться про наявність необхідної кількості захисних матеріалів та устаткування. Проте єврокомісар запевнила, що в умовах тісної співпраці, злагоджених дій і постійного обміну інформацією Євросоюз здатний зупинити поширення коронавірусу.

Та виступи деяких депутатів під час дебатів були менш оптимістичними, ніж промова єврочиновниці. Представниця соціалістів Ютте Гутеланд заявила, що «ми не можемо розуміти, чи робимо достатньо для запобігання поширенню коронавірусу, оскільки точно не знаємо його походження і того, як він передається». Вона висловила стурбованість, що, згідно з офіційними даними, в Африці не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом.

«Це може свідчити про те, що там справді немає хворих. Але в це важко повірити. Або про те, що ніхто не веде там жодних перевірок, а це небезпечно, адже Африка недалеко від кордонів ЄС», — зауважила євродепутат.

Крім медичних і безпекових аспектів, чимало депутатів говорили про те, що непрямими наслідками спалаху коронавірусу стало посилення у деяких країнах ЄС расизму та ксенофобії. Адже китайці й люди азіатського походження потерпають від упередженого ставлення навколишніх, які безпідставно вважають їх потенційним джерелом небезпечної хвороби лише через їхню зовнішність.

«У цій кризі ми висловлюємо нашу солідарність з народом Китаю і заявляємо про неприйнятність будь-яких проявів ксенофобії», — заявив представник групи зелених Рейнард Бутікофер. Він наголосив, що коронавірус «не може вразити європейські цінності».

Депутат від групи «Оновимо Європу» Каталіна Чек зауважила, що насправді загроза коронавірусу не така страшна, як те подають соціальні мережі й фейкові новини. Вона переконана: комусь вигідно роздмухувати страхи з приводу цієї хвороби, і наголосила, що влада зобов’язана давати відсіч таким наступам дезінформації. Наприклад, за останній місяць в Угорщині було ув’язнено двох чоловіків, які через соціальні мережі поширювали брехливі факти про коронавірус.

«Істерія та дезінформації можуть бути більш заразними, ніж хвороба, спричинена коронавірусом», — наголосила Каталіна Чек. Вона переконана, що Євросоюз буде здатен протистояти цій хворобі лише тоді, коли зберігатиме спокій та витримку.